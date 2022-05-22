Хотів би присвятити Путіну пісню "Ми ніколи більше не будемо разом", - Блінкен. ВIДЕО
Держсекретар США натякнув, що нинішня влада Штатів не планує налагоджувати відносини із керівництвом РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу перед випускниками Джорджтаунського університету.
Він нагадав, що співачка Тейлор Свіфт цього тижня розмовляла з випускниками Нью-Йоркського університету.
"Так, у Нью-Йоркського університету на церемонії вручення дипломів виступала Тейлор Свіфт. Але мій апарат не дозволив мені принести сюди мою гітару, щоб присвятити We Are Never Ever Getting Back Together (пісня Тейлор Свіфт "Ми ніколи більше не будемо разом") президенту Путіну", - заявив держсекретар США.
За його словами, така промова була б "недипломатичною та крінжовою".
Топ коментарі
+33 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.05.2022 08:13
+15 Ivan Ivanov #437477
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+10 Olga Boggart #514211
показати весь коментар22.05.2022 08:36
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Скорее "Нас не собрать больше вместе никогда", ИМХО.
Це обложка до твоєї пісні.
Ну, да, это же другое.
-Гаагський централ
-Вітер з заходу..
Досі не зрозуміло для чого Китай допомагає москалю. В Росії братній, комуністичний режим? Здається ні... Росіяни однієї раси, культури, мови, релігії з китайцями? Теж ні...то якого милого?
В їх інтересах навпаки, долучитися до санкцій тиску....щоб потім задарма одержати території ДС та Сибіру....
Трепатися там завжди вміли.