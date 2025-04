Хотів би присвятити Путіну пісню "Ми ніколи більше не будемо разом", - Блінкен. ВIДЕО

Держсекретар США натякнув, що нинішня влада Штатів не планує налагоджувати відносини із керівництвом РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу перед випускниками Джорджтаунського університету.

Він нагадав, що співачка Тейлор Свіфт цього тижня розмовляла з випускниками Нью-Йоркського університету.

"Так, у Нью-Йоркського університету на церемонії вручення дипломів виступала Тейлор Свіфт. Але мій апарат не дозволив мені принести сюди мою гітару, щоб присвятити We Are Never Ever Getting Back Together (пісня Тейлор Свіфт "Ми ніколи більше не будемо разом") президенту Путіну", - заявив держсекретар США.

За його словами, така промова була б "недипломатичною та крінжовою".

