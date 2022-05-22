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Хотів би присвятити Путіну пісню "Ми ніколи більше не будемо разом", - Блінкен. ВIДЕО

Держсекретар США натякнув, що нинішня влада Штатів не планує налагоджувати відносини із керівництвом РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу перед випускниками Джорджтаунського університету.

Він нагадав, що співачка Тейлор Свіфт цього тижня розмовляла з випускниками Нью-Йоркського університету.

"Так, у Нью-Йоркського університету на церемонії вручення дипломів виступала Тейлор Свіфт. Але мій апарат не дозволив мені принести сюди мою гітару, щоб присвятити We Are Never Ever Getting Back Together (пісня Тейлор Свіфт "Ми ніколи більше не будемо разом") президенту Путіну", - заявив держсекретар США.

За його словами, така промова була б "недипломатичною та крінжовою".

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Автор: 

США (22799) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+33
Блінкену-респект...
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22.05.2022 08:13
+15
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22.05.2022 09:21
+10
У кого що в голові...
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22.05.2022 08:36
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Блінкену-респект...
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22.05.2022 08:13 Відповісти
Свіфт теж
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22.05.2022 08:15 Відповісти
А наш артист співає: "ти отказала мнє два раза", з надією зазирнути в очі.
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22.05.2022 11:50 Відповісти
Путин на пороге. Будет симбиоз Ротенбергов с Медведевым.
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22.05.2022 08:17 Відповісти
Там вони всі вротенберг))
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22.05.2022 09:35 Відповісти
Можна подумати,що у Блінкіна,щось не так з орієнтацією.
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22.05.2022 08:32 Відповісти
У кого що в голові...
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22.05.2022 08:36 Відповісти
и шо именно натолкнуло мсье на такой вывод? Мне чисто с научной точки зрения интересно.
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22.05.2022 13:47 Відповісти
прошу прощения, мадам, не знаю вашей гендерной самоидентификации.
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22.05.2022 13:49 Відповісти
Було б кому присвячувати!
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22.05.2022 08:34 Відповісти
Слегка вольный перевод названия песни.
Скорее "Нас не собрать больше вместе никогда", ИМХО.
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22.05.2022 08:39 Відповісти
Головне це НІКОЛИ.
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22.05.2022 09:16 Відповісти
я бы тоже хотел посвятить ему песню.чтоб ты сдох в страшных мучениях и иди в ад,хуйло поганое!
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22.05.2022 09:13 Відповісти
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22.05.2022 09:21 Відповісти
svetozar
Це обложка до твоєї пісні.
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22.05.2022 09:24 Відповісти
never say never!
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22.05.2022 09:25 Відповісти
Неужели удобрения, которые специально вывели из под санкций, перестанут покупать у москалей ?!
Ну, да, это же другое.
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22.05.2022 09:28 Відповісти
москалів приручають і будуть годувати з лопати а потім присплять як старого облізлого ведмедя.А ти тримай курс за коритом лапотним ржавим !
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22.05.2022 10:09 Відповісти
фуйлу вже треба вивчати пісню
-Гаагський централ
-Вітер з заходу..
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22.05.2022 09:37 Відповісти
У нас є краща пісня - "Никогда мы не будем братьями!"
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22.05.2022 09:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1P8C-oFQVOA ця краща
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22.05.2022 10:23 Відповісти
Ну в принципі, якщо ще й китайців переконати, що не варта рахам допомагати...То Рахастан перетвориться на територію відсталого розвитку, а самі москалі - в здичавілих індєйців ТАЙГИ І ТУНДРИ...

Досі не зрозуміло для чого Китай допомагає москалю. В Росії братній, комуністичний режим? Здається ні... Росіяни однієї раси, культури, мови, релігії з китайцями? Теж ні...то якого милого?

В їх інтересах навпаки, долучитися до санкцій тиску....щоб потім задарма одержати території ДС та Сибіру....
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22.05.2022 10:48 Відповісти
Песня хорошая, припев только надо изменить - "Путин капут! Путин Капут! ***** на мыло!"
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22.05.2022 11:43 Відповісти
Джоджтайн це університет Ордена Єзуїтів, колєг Арестовича, тому поживемо побачимо.
Трепатися там завжди вміли.
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22.05.2022 13:53 Відповісти
God bless America!
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22.05.2022 14:30 Відповісти
Мабуть, Блінкен має пару-трійку козацьких генів. Слава Україні!
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22.05.2022 18:43 Відповісти
 
 