Оператору - "Оскара": воїни 59-ї ОМПБр ефектно знищили ворожу БМП. ВIДЕО
Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка ефектно знищили ворожу БМП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Зло феєрично покарано. Оператору - "Оскара"!", - зазначили у бригаді.
На якому саме напрямку знищено ворожу техніку, не зазначається.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання в окупанта з дрону бійців 59-ї ОМПБр. ВIДЕО
Топ коментарі
+34 Alex Vassago
показати весь коментар22.05.2022 10:16
+32 Eugen Konovalenko #487671
показати весь коментар22.05.2022 09:40
+23 Aleks Wav
показати весь коментар22.05.2022 10:20
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми з України!!
Що вони туди напхали?
Але фейєрверк знатний.
Респект хлопцям!
Слава ЗСУ!
нахера ж ти падло кацапське в посадочку заїхало українську.... тут тобі й смерть !!!!!
Стріха ховала тихо ґверову сталь.
Я ж на прохання мами ішов з чистими руками,
Та в серці моєму лунко співав Nachtigall!