Оператору - "Оскара": воїни 59-ї ОМПБр ефектно знищили ворожу БМП. ВIДЕО

Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка ефектно знищили ворожу БМП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Зло феєрично покарано. Оператору - "Оскара"!", - зазначили у бригаді.

На якому саме напрямку знищено ворожу техніку, не зазначається.

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