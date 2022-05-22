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Оператору - "Оскара": воїни 59-ї ОМПБр ефектно знищили ворожу БМП. ВIДЕО

Воїни 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка ефектно знищили ворожу БМП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Зло феєрично покарано. Оператору - "Оскара"!", - зазначили у бригаді.

На якому саме напрямку знищено ворожу техніку, не зазначається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пряме влучання в окупанта з дрону бійців 59-ї ОМПБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) техніка (1826) 59 окрема мотопіхотна бригада (126)


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Топ коментарі
+34
Ніфіга собі. Враження таке, що це не БМП а вантажівка з ************.
Що вони туди напхали?
Але фейєрверк знатний.
Респект хлопцям!
Слава ЗСУ!
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22.05.2022 10:16
+32
Доброго ранку!!
Ми з України!!
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22.05.2022 09:40
+23
Не треба по сіяному їздити!
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22.05.2022 10:20
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Доброго ранку!!
Ми з України!!
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22.05.2022 09:40 Відповісти
кацапам- нє..уй шастать
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22.05.2022 09:57 Відповісти
Ніфіга собі. Враження таке, що це не БМП а вантажівка з ************.
Що вони туди напхали?
Але фейєрверк знатний.
Респект хлопцям!
Слава ЗСУ!
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22.05.2022 10:16 Відповісти
Не треба по сіяному їздити!
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22.05.2022 10:20 Відповісти
Бадьоро так гепнула "беха". Чи БК подвійний був поряд, чи пердаки порозривало к ацапні.
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22.05.2022 10:22 Відповісти
Гарно вклали! Мабуть прямо в БК гепнуло! Бо дивлюся - снаряди пучками розлітаються
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22.05.2022 11:15 Відповісти
Як там місе моєї оперслави Н...н?
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22.05.2022 11:22 Відповісти
а поля ж які гарненькі... чистенькі...
нахера ж ти падло кацапське в посадочку заїхало українську.... тут тобі й смерть !!!!!
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22.05.2022 10:27 Відповісти
"Хай не ходять по копаному!"
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22.05.2022 11:13 Відповісти
А за горою в гаю виднілася рідна стріха,
Стріха ховала тихо ґверову сталь.
Я ж на прохання мами ішов з чистими руками,
Та в серці моєму лунко співав Nachtigall!
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22.05.2022 10:30 Відповісти
В кінці ролика особо сподобалось як птички цвірінькають!👍
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22.05.2022 10:33 Відповісти
Семки смажені чекають. Бо знають, кацапи не забули у кармани/кишені покласти!
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22.05.2022 11:24 Відповісти
РОССИЯНИ СУКИ ЕЩЁ ЖАРЕННЫМ МЯСОМ ВОНЯЮТ !!!
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22.05.2022 11:33 Відповісти
ОСКАРА ...... ОСКАРА ............. ОС КА РА
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22.05.2022 13:08 Відповісти
 
 