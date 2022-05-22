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Росіяни погрожували зброєю цивільному іноземному судну в районі острова Зміїний, - ВМС ЗСУ. АУДIО

Російські загарбники погрожували зброєю цивільному іноземному судну Britta K, що здійснювало транзитний перехід у територіальних водах України – у районі острова Зміїний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба ВМС ЗСУ.

"21 травня цивільне судно Britta K під прапором Республіки Того, здійснюючи транзитний прохід (transit passage) українськими територіальними водами поблизу острова Зміїний, отримало сигнал від росіян з вимогою покинути територіальні води РФ, інакше по ньому буде застосовано зброю", – йдеться у повідомленні.

Як вважають у ВМС, це підтверджує намагання РФ незаконно привласнити територію України, вже навіть без псевдореферендумів. Востаннє таке робив Гітлер під час Другої світової війни.

"Але ми свої території не віддамо, загарбники обов'язково підуть вслід за їхнім кораблем", – підсумували у ВМС ЗС України.

Також читайте: Російські окупанти почали визнавати свої втрати на о. Зміїний, - Братчук

Автор: 

ВМС (1384) Зміїний (164) море (223)


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Топ коментарі
+22
Треба ******* по севастополю і одразу в українських териториальних водах буде діяти міжнародне право та настане спокій.
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22.05.2022 10:28
+15
ВСЕМ СТРАНАМ НЕОБХОДИМО ПОНЯТЬ, ЧТО РОССИЯН НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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22.05.2022 10:26
+14
пора там поплавать торговым судам из стран нато
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22.05.2022 10:19
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Що є бажаючи відвідати концерт Кобзона???)))
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22.05.2022 10:08 Відповісти
Кацапы все подохнут
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22.05.2022 10:15 Відповісти
пора там поплавать торговым судам из стран нато
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22.05.2022 10:19 Відповісти
ну ось вже і Зміїний злили як і Херсон...
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22.05.2022 10:25 Відповісти
ВСЕМ СТРАНАМ НЕОБХОДИМО ПОНЯТЬ, ЧТО РОССИЯН НЕОБХОДИМО УНИЧТОЖИТЬ !!!
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22.05.2022 10:26 Відповісти
Розплідник тероризма має бути знищен нанівець!!!))
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22.05.2022 10:37 Відповісти
Всі країни це розуміють окрім Боневтіка.
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22.05.2022 13:02 Відповісти
Треба ******* по севастополю і одразу в українських териториальних водах буде діяти міжнародне право та настане спокій.
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22.05.2022 10:28 Відповісти
"Будет людям счастье,счастье на века.."!!)))
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22.05.2022 10:34 Відповісти
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22.05.2022 10:35 Відповісти
Путлер - це не людина , а плюгава потвора і жорстокий вбивця !
А щодо ведення воєнних дій , то це падло загрібуще , перещеголяло Гітлера !
Змііний був нашим і залишиться , тільки потрібен час 😠

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22.05.2022 10:32 Відповісти
Я так розумію, о. Зміїний ми тимчасово втратили...
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22.05.2022 10:41 Відповісти
ну якщо їх літаки вже цілять ракетами "воздух-земля" сортири в Затоці , то там і до коридора в пмр недалеко ...
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22.05.2022 12:40 Відповісти
Пи*здеть можно откуда угодно, а не только сидя на острове Змеиный.
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22.05.2022 17:17 Відповісти
Ми його втратили ще в перші дні війни.
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22.05.2022 18:55 Відповісти
Зміїний під нашим вогневим контролем. А ці брудні балалаєшники в лаптях можуть собі що завгодно вигадувати. Їх доля однозначна - цвинтар або дно моря.
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22.05.2022 11:12 Відповісти
Эрдоган и НАТО так и будут продолжать наблюдать за бандитскими действиями аналогавнетного флота или все таки наконец покажут кузькину мать ? Султан больше наверное озабочен как запустить самолеты в рашку для туристов несмотря на то что там денег скоро на хлеб и лекарства не будет не то что к нему в гости слетать.
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22.05.2022 13:17 Відповісти
Ето удар не по какой то республике Того, а по НАТО. Турции и персонально по США. Ану какой будет ответ? А еще интересно как там ходят суда РумьІнии и Болгарии, которьІе являются членами НАТО.
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22.05.2022 13:51 Відповісти
треба більше москальских кораблів потопити,
ох!їли підари
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22.05.2022 17:35 Відповісти
 
 