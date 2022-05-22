Росіяни погрожували зброєю цивільному іноземному судну в районі острова Зміїний, - ВМС ЗСУ. АУДIО

Російські загарбники погрожували зброєю цивільному іноземному судну Britta K, що здійснювало транзитний перехід у територіальних водах України – у районі острова Зміїний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба ВМС ЗСУ.

"21 травня цивільне судно Britta K під прапором Республіки Того, здійснюючи транзитний прохід (transit passage) українськими територіальними водами поблизу острова Зміїний, отримало сигнал від росіян з вимогою покинути територіальні води РФ, інакше по ньому буде застосовано зброю", – йдеться у повідомленні.

Як вважають у ВМС, це підтверджує намагання РФ незаконно привласнити територію України, вже навіть без псевдореферендумів. Востаннє таке робив Гітлер під час Другої світової війни.

"Але ми свої території не віддамо, загарбники обов'язково підуть вслід за їхнім кораблем", – підсумували у ВМС ЗС України.

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