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"Цены, п#здец, как поднялись... Еще одно ранение и тогда на хату хватит", - розмова російських окупантів. АУДIО

Через сильну девальвацію 3 млн рублів виплати за поранення не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це в телефонній розмові розповів один із окупантів.

Увага! Ненормативна лексика!

"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, п#здец, как поднялись…" – розповідає окупант, який уже отримав кошти за поранення.

Його співбесідник жартує, що для наступної виплати, треба отримати ще одну порцію "люлєй" від ЗСУ – "…еще одно ранение, и как раз хватит".

Також дивіться: "Петушилину не пожалуешься, он нас продал или подарил России": Окупанти з "ДНР" шукають способи втекти з війни проти України. АУДIО

Автор: 

СБУ (12812) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+50
Какое ранение. Давай на полные 7 лямов уже отработай. Жена с хахолем тебе спасибо скажут
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22.05.2022 10:23
+34
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22.05.2022 10:33
+26
За поранення вже отримав. Побажаємо кар'єрного росту, щоб наступна виплата вже була за смерть. Тоді точно на квартиру в Астрахані вистачить.
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22.05.2022 10:29
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Через дурість вашого недофюррера.
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22.05.2022 10:22 Відповісти
Плесень человеческая.
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22.05.2022 10:23 Відповісти
Какое ранение. Давай на полные 7 лямов уже отработай. Жена с хахолем тебе спасибо скажут
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22.05.2022 10:23 Відповісти
самоваром - саме те
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22.05.2022 11:51 Відповісти
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22.05.2022 13:24 Відповісти
Скоро кацапы своими ******* стены вместо обоев будут обклеивать
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22.05.2022 10:27 Відповісти
гавном
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22.05.2022 11:39 Відповісти
Наверное, эта компенсация зависит от тяжести ранения. Не думаю, что за царапину на плече 3 лимона фублей отстегнут.
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22.05.2022 10:28 Відповісти
а чего не скрепную ладу калину?
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22.05.2022 10:29 Відповісти
За поранення вже отримав. Побажаємо кар'єрного росту, щоб наступна виплата вже була за смерть. Тоді точно на квартиру в Астрахані вистачить.
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22.05.2022 10:29 Відповісти
Дуже искреннє бажаємо, щоб на квартиру в Астрахані точно вистачило)
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22.05.2022 10:36 Відповісти
зато хоронят за счёт государства так что можно ехать и получить бесплатно!!!!!! гроб и 6 кубов земли в глубине РФ
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22.05.2022 10:38 Відповісти
Многим из них даже эти 6 кубов не досталось, через мобильный крематорий утилизировали.
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22.05.2022 11:25 Відповісти
ему на такую хватит
они так привыкли в таких жить
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22.05.2022 11:45 Відповісти
«Ещё одно ранение и тогда на гроб хватит».
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22.05.2022 10:31 Відповісти
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22.05.2022 10:33 Відповісти
вольфыч ща навер перевернулся
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22.05.2022 10:51 Відповісти
Вольфшанцевич
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22.05.2022 12:59 Відповісти
они как были *****@сами так и останутся
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22.05.2022 11:29 Відповісти
Козлопідор назавжди залишається козлопідаром.
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22.05.2022 14:19 Відповісти
ещё одно ранение и на золотой *** гроб те хватит
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22.05.2022 10:40 Відповісти
Пореходь на новий рівень - "пропав бєз вєсті". От тоді на твому фольксі буде кадировець з твоєю хвойдою рохсікати.
Не гальмуй, вперед на новий рівень!
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22.05.2022 10:41 Відповісти
Таки от этой новости про то как там у кацапов мне должно стать радостней и не замечать о подорожании в два три раза здесь
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22.05.2022 10:45 Відповісти
Фолькс поло 12 року повний фарш...., як телега з клімаконтролем, з народження бюджетний автомобіль.
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22.05.2022 10:55 Відповісти
а у нас мабудь навпаки гривня укріпилась??? Вчора Нацбанк відпустив у "вільне плавання", ціни також вслід.. Бензин по 52 став і того немає. І по 100 не буде. Для чого ця стаття??? Ніби у нас все тут "в шоколаді"...
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22.05.2022 10:56 Відповісти
У нас війна ....)
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22.05.2022 11:09 Відповісти
Я далеко не фанат нынешней власти. Уверен что во время войны Порох на жабу менять не нужно было. Но цены реально не могли не вырости во время активных боевых действий на нашей территории. Инфраструктуре пи%дец, логистике пи%дец и что вы хотите? А у кацапов нет боевых действий на ихней земле, но благодаря мировой поддержке ихние фубли стоят дешевле бумаги
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22.05.2022 11:15 Відповісти
і на хату і на место на Новодєвічьєм тоже надо будєт ...почті как на хату
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22.05.2022 11:15 Відповісти
А в Україні ціни стабільні, так? На продукти харчування, бензин і тд?
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22.05.2022 11:25 Відповісти
инвалидку с переключением передач членом и управлением с помощью зубов пусть купит
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22.05.2022 11:27 Відповісти
Асвабадители... Ворье кремлевское рабсейское общество построило так, что для жития бытия надо грабить и убивать. Банда сообщников с вертикалью власти.
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22.05.2022 11:37 Відповісти
Уже задолбали подобные новости, какая нам разница как раненые кацапы обустраивают свою жизнь. Гораздо важней ответ на вопрос как возможо что у нас 700 тысяч штыков и после тотального разгрома кацапов на севере Украины при огромной помоши Запада, враг умудряется снова захватывать новые территории на Юге и Востоке?
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22.05.2022 11:44 Відповісти
Не на часі
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22.05.2022 12:30 Відповісти
Его собеседник шутит, что для последующей выплаты нужно получить еще одну порцию "люлей" от ВСУ - "…еще одно ранение, и как раз хватит".

Ага, а как же... Игра в "русскую рулетку", она такая, в следующий раз может и не пофартить.
В общем: "Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь!.."
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22.05.2022 12:21 Відповісти
О, вылезло кацапье с переводом стрелок "А в Украине...". Этим идиотам идиотам, не дано понять, что разница между экономикой разбомбленной Украины и спокойно живущей паРашей глобальная? Не дано понять, что если уже у такого жирного монстра, как паРаша, начались проблемы в экономике, то значит - санкции таки начинают действовать?
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22.05.2022 13:14 Відповісти
Ещё одно ранение в голову и точно на хату хватит.
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22.05.2022 15:26 Відповісти
 
 