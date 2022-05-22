"Цены, п#здец, как поднялись... Еще одно ранение и тогда на хату хватит", - розмова російських окупантів. АУДIО
Через сильну девальвацію 3 млн рублів виплати за поранення не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це в телефонній розмові розповів один із окупантів.
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"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, п#здец, как поднялись…" – розповідає окупант, який уже отримав кошти за поранення.
Його співбесідник жартує, що для наступної виплати, треба отримати ще одну порцію "люлєй" від ЗСУ – "…еще одно ранение, и как раз хватит".
Топ коментарі
+50 Green sheet
показати весь коментар22.05.2022 10:23
+34 Bodalux
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+26 Андрей Д #514941
показати весь коментар22.05.2022 10:29
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они так привыкли в таких жить
Не гальмуй, вперед на новий рівень!
Ага, а как же... Игра в "русскую рулетку", она такая, в следующий раз может и не пофартить.
В общем: "Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоем доме будет играть музыка. Но ты ее не услышишь!.."