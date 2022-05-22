"Цены, п#здец, как поднялись... Еще одно ранение и тогда на хату хватит", - розмова російських окупантів. АУДIО

Через сильну девальвацію 3 млн рублів виплати за поранення не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це в телефонній розмові розповів один із окупантів.

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"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, п#здец, как поднялись…" – розповідає окупант, який уже отримав кошти за поранення.



Його співбесідник жартує, що для наступної виплати, треба отримати ще одну порцію "люлєй" від ЗСУ – "…еще одно ранение, и как раз хватит".

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