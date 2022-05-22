"Путин - черт! Свободу Украине!": школярка з Дагестану під час останнього дзвоника висловилась проти війни РФ в Україні. ВIДЕО

Випускниця однієї зі шкіл Дагестану під час останнього дзвоника публічно висловилася проти війни в Україні.

Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

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