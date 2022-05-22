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Новини Відео Війна
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"Путин - черт! Свободу Украине!": школярка з Дагестану під час останнього дзвоника висловилась проти війни РФ в Україні. ВIДЕО

Випускниця однієї зі шкіл Дагестану під час останнього дзвоника публічно висловилася проти війни в Україні.

Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: Думка росіян про війну не має впливу на Путіна, - розвідка США

Автор: 

Дагестан (77) путін володимир (23811) росія (65146)


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Топ коментарі
+94
Где-то помер от инфаркта директор школы. ))
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22.05.2022 13:44
+91
Покровск....
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22.05.2022 13:40
+58
як би не було, але дівчинка відважна або це було сказано на спір
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22.05.2022 13:41
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Иван Иван, ти нацист? Які даги?!
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22.05.2022 13:53 Відповісти
обычные даги, шо тебе не понятно, кацап *******?
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22.05.2022 13:58 Відповісти
так ты и есть кацап ! только кацапы обзывают унижают другие наиональности
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22.05.2022 14:08 Відповісти
Нет. Те, кто впёрлись, называются нацистским прилагательным "русские".
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22.05.2022 14:47 Відповісти
Це самоназва цього народу! Вони самі так на себе кажуть! Яки образи, мудак кацапський? Ти шо ********?
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23.05.2022 11:51 Відповісти
не кукарекай , чушка путинССкая ...
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22.05.2022 13:59 Відповісти
Такі да, піста буде іванам
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22.05.2022 14:28 Відповісти
Блогери з Луганщини тримають інформаційний фронт.

Телеграм-канал «Северодонецк Восток» поширив відео про переміщення ворожих військ по Новопскову та звернувся до своїх підписників із закликом надсилати інформацію до анонімного чат-боту @R13message_bot.

Перемога залежить від кожного з нас!

Не дамо ворогу жодного шансу!
🇺🇦Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА)
https://t.me/operativnoZSU/25337
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22.05.2022 13:39 Відповісти
Покровск....
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22.05.2022 13:40 Відповісти
насправді геніально ... просто і геніально ...
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22.05.2022 14:00 Відповісти
Ну ладно, эту помилуем
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22.05.2022 13:40 Відповісти
баба з яйцями
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22.05.2022 13:41 Відповісти
як би не було, але дівчинка відважна або це було сказано на спір
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22.05.2022 13:41 Відповісти
родителей убьют скорее всего... и даже не фсб а какое-то чучело типа кадырова
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22.05.2022 13:52 Відповісти
ого..русафобію затєваєте... вот.. затєвают русафобію
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22.05.2022 13:43 Відповісти
Где-то помер от инфаркта директор школы. ))
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22.05.2022 13:44 Відповісти
Все, дитині треба звідти вже втікати разом з родиною.
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22.05.2022 13:45 Відповісти
який він нахрен чорт він *****
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22.05.2022 13:45 Відповісти
Підкажіть будь ласка,а найвеличніший віслюка ********** щось подібне сказав,чи ще заглядає в "очко"своєму кумиру *****?
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22.05.2022 13:48 Відповісти
тобі нього як пішки до тої Великої Стіни у Піднебесній.... розкажи про себе....про свої вчинки ...( киздіти ж не робити)
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22.05.2022 14:52 Відповісти
Ще одна хароша рузьке. Її можна вішати останньою
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22.05.2022 13:49 Відповісти
Ніхто Петрович, ти мерзотник!
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22.05.2022 13:56 Відповісти
кацап - мы тебя повесим соразу после ***** ..
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22.05.2022 14:28 Відповісти
******,смотри чтобы тебя не вздернули за яйца твои вонючие...🤬
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22.05.2022 21:05 Відповісти
Якщо це так,ТО ВЕЛИКА ПОДЯКА ТІЙ ДАГЕСТНЦІ,не те що россійські "звездануті"артисти і співаки ,які бояться кремлівського чорта!
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22.05.2022 13:49 Відповісти
гроші..все гроші..артисти --це проститутки..хто платить той і музику замовляє...раніше при королях були придворні музиканти ,нічого не змінюється століттями..там де цар -там і обслуга,яка говорить ,те що ,цар хоче почути.
Прямо, по-стариковски (Голый король)https://www.youtube.com/watch?v=WecadHD7Tug
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22.05.2022 13:58 Відповісти
У Дагестана є майбутнє на відміну від Кадирова і територій які підтримують кремль.
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22.05.2022 13:50 Відповісти
Дагестан, на відміну від Чесні на яку чомусь всі так масово надіються, бореться з московією. Стички там бувають, боротьба йде.
Дагестанці, ледь не єдині, хто масово відмовляються їхати воювати проти України
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22.05.2022 14:01 Відповісти
пока Чечню заливают деньгами там будет меньше протестов когда это закончится сразу начнется буза самимы же кадыровцами..
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22.05.2022 14:30 Відповісти
Це не Чечню, а Кадирова і його оточення заливають грошима, а прості чеченці живуть у постійному страсі. Там якщо хтось осмілиться виступити проти лінії партії від нього відмовляється вся рідня, інакше їм не вижити
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22.05.2022 14:53 Відповісти
Дагестан на відміні від Чечні не пережив тотальної війни з рф в 99-... . Опір в Чечні придушено жорстоким терором. Структурно і Чечня і Дагестан входили в систему північнокавказького підпілля після проголошення Імарата Кавказ в 2007 р. Чеченцям тоді вдалось розвернути партизанську війну у всіх навколишніх республіках. Ситуація зараз на Півн. Кавк така як у нас на Зах. Укр в кінці 50-60-х років і дорікати їм у відсутності опору ми немаємо жодного права.
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22.05.2022 15:44 Відповісти
сказала "чёрт", но подразумевала явно "*****".
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22.05.2022 14:01 Відповісти
Дагестан то не руzьке
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22.05.2022 14:01 Відповісти
Молодец, девочка. Рабсияне максимум на что способны это "Путин - вор"
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22.05.2022 14:13 Відповісти
НєтВайнє, білий папірець - мілості просім на бутилочку
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22.05.2022 14:18 Відповісти
Це наші люди.

Дагестан буде вільним, Ічкерія буде вільною
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22.05.2022 14:18 Відповісти
Справжній подвиг, особливо, як для дівчини 17 - 18 років.
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22.05.2022 14:21 Відповісти
все вірно - і я про це .... це великого вартуе....
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22.05.2022 14:45 Відповісти
умная смелая девочка и правильные родители .. а остальным "русским" слабо так сделать
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22.05.2022 14:27 Відповісти
А с якого переляку "руські" будут робити те, на що спромоглася неруська?
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22.05.2022 14:56 Відповісти
а решті сцикотно навіть у натовпі підтримати
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22.05.2022 14:28 Відповісти
так и в жизни процент смелых и честных людей меньше чем трусов и приспособленцев
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22.05.2022 14:31 Відповісти
Не было бы на рабсее авторитарной власти и войны не было.
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22.05.2022 14:31 Відповісти
А яке відношення рюзкіє родом з Дагестану мають до цієї свідомої дагестанки?
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22.05.2022 14:54 Відповісти
Повага тільки до цієї школярки, а орки тут яким боком мають відношення до неї?
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22.05.2022 19:48 Відповісти
оце Вчинок - Вільної Людини! Дякуемо ! Це більше ніж мінусувати 10 кацапо виродків...
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22.05.2022 14:43 Відповісти
Украінці , не сваріться , так як боневтік закликає нас до єдності
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22.05.2022 14:52 Відповісти
Українці кремлєботів тут чмарять, а не сваряться.
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22.05.2022 17:29 Відповісти
По инету ходит ролик, где буряты, в основном молодые женщины высказываются против войны, и призывают своих соотечественников не идти на войну против Украины.
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22.05.2022 14:52 Відповісти
якщо я про той ролик думаю, то всі ті буряти живуть не в росії
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22.05.2022 14:56 Відповісти
Первый звоночек... переростет в набат...
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22.05.2022 14:54 Відповісти
Смілива дівчина!
Шкода лише, ще єдине, на що вплине її вислів, це її власнемайбутнє…
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22.05.2022 14:54 Відповісти
Вільна Людина...
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22.05.2022 15:04 Відповісти
На Кавказценр інколи проскакує, що в Дагестані то ментів, то блок-пост час від часу множать на нуль. Інколи там каZZапи посилюють своїх ментів ОМОН, бо страшно.
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22.05.2022 15:45 Відповісти
В нас аваков-чорт,в них путін...
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22.05.2022 15:49 Відповісти
Може все таки не чорт , а ібліс .
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22.05.2022 15:55 Відповісти
настоящая кавказка
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22.05.2022 16:10 Відповісти
зернятка проростають..
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22.05.2022 16:46 Відповісти
Хоть кто-то с яйцами
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22.05.2022 18:27 Відповісти
І це на тому фоні що саме з Дагестану йде дуже багато йолопів на контракт, тобто в Україну.
Браво, дівчинка!
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22.05.2022 19:44 Відповісти
И шо, скажете девочка не права?
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22.05.2022 19:45 Відповісти
Школярка в Мордорі мала сміливість сказати "Путін - чорт", тепер навіть страшно подумати, що з нею може бути(

А наше нарідно-обране чмо:

Після закінчення прес-конференції президента України Володимира Зеленського запитали, чи може він назвати президента РФ Володимира Путіна вбивцею.

«Так або ні?» - запитала Зеленського журналістка телеканалу «Прямий»

Президент не дав прямої відповіді:

«Через ваше питання завтра 100 людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили?... До побачення».

До цього під час прес-конференції, https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-vidpoviv-shcho-dumaye-pro-putina-pislya-ostannoji-z-nim-zustrichi-novini-ukrajina-11426758.html говорячи про Путіна, Зеленський заявив, що «дуже обережно ставиться до характеристик, які можуть призвести до загострення».
https://www.unian.ua/politics/zelenskiy-ne-nazvav-putina-vbivceyu-100-lyudey-mozhut-vbiti-video-novini-ukrajina-11427286.html
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22.05.2022 19:45 Відповісти
Тупая журналистка задает банальный вопрос «да или нет» криворожскому еврею… А ей самой не очевиден ответ на свой вопрос, спустя 8 лет войны??! Дебильный канал какой-то, я как-то раньше не замечал этого.
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23.05.2022 08:07 Відповісти
журналистка задает банальный вопрос «да или нет» криворожскому еврею… А ей самой не очевиден ответ на свой вопрос, спустя 8 лет войны??! Дебильный канал какой-то, я как-то раньше не замечал этого.
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23.05.2022 08:07 Відповісти
даги они такие...девочка, едь с семьей в Украину
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22.05.2022 22:50 Відповісти
Это вам не центральная россия , в Дагестане есть смелые люди!
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23.05.2022 01:18 Відповісти
молодец.но самое страшное что за правду она бедолага может попасть под раздачу.ведь у кацапов даже детей сажают.
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23.05.2022 06:15 Відповісти
МОЛОДЕЦ !!!
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23.05.2022 08:49 Відповісти
ДАЙ БОЖЕ ЭТОЙ ДЕВОЧКЕ И ЕЕ СЕМЬЕ БЛАГОПОЛУЧНО ПЕРЕЖИТЬ ЭТО ВЫСТУПЛЕНИЕ!!! ПОМОГИ ГОСПОДИ ЭТОЙ СЕМЬЕ!!! СПАСИ И СОХРАНИ ИХ ВСЕХ!!! УКРАИНА БЛАГОДАРНА ТЕБЕ ДОСТОЙНАЯ ДЕВУШКА ДАГЕСТАНА!!!
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23.05.2022 11:12 Відповісти
він упирь, як і його кум ведмедчюк
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23.05.2022 12:36 Відповісти
https://youtu.be/pk6LucPVxPQ Путин Сдох 😁
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24.05.2022 05:01 Відповісти
https://youtu.be/pk6LucPVxPQ Путин Сдох
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24.05.2022 05:04 Відповісти
 
 