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Командири та їхні родини: ЗМІ ідентифікували російських офіцерів, які знищують південний схід України. ВIДЕО

Встановлено особи кількох окупантів, які беруть участь у захопленні Приазов’я і прилеглих територій, а також знущаються з місцевих мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

У матеріалі детально розповідають про кількох російських офіцерів та членів їхніх сімей, які відверто підтримують війну Росії проти України: сімейні знімки у їхніх соцмережах чергуються з рецептами млинців, гаслами "Своих не бросаем" та відео з військових парадів.

Дехто з цих військових повернувся додому у труні, а чиїсь родичі активно постять картинки з Z-символікою і демонструють себе фанатами Путіна та війни проти України.

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Автор: 

армія рф (17359)


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це зомбо- орки .... це нелюди....
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22.05.2022 14:58 Відповісти
детей не трогать,остальных в утиль
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22.05.2022 15:00 Відповісти
Если они будут знатьч что их семьи будут уничтожены то они будут сцатся
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22.05.2022 15:06 Відповісти
Телефончики бы их в студию....
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22.05.2022 15:23 Відповісти
Ухі Дібіри ....
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22.05.2022 17:29 Відповісти
 
 