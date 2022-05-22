Командири та їхні родини: ЗМІ ідентифікували російських офіцерів, які знищують південний схід України. ВIДЕО
Встановлено особи кількох окупантів, які беруть участь у захопленні Приазов’я і прилеглих територій, а також знущаються з місцевих мешканців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".
У матеріалі детально розповідають про кількох російських офіцерів та членів їхніх сімей, які відверто підтримують війну Росії проти України: сімейні знімки у їхніх соцмережах чергуються з рецептами млинців, гаслами "Своих не бросаем" та відео з військових парадів.
Дехто з цих військових повернувся додому у труні, а чиїсь родичі активно постять картинки з Z-символікою і демонструють себе фанатами Путіна та війни проти України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
я гражданин Украины
показати весь коментар22.05.2022 14:58 Відповісти Мені подобається 4
Павлик морозов #499349
показати весь коментар22.05.2022 15:00 Відповісти Мені подобається 4
Vadim Izumov #511001
показати весь коментар22.05.2022 15:06 Відповісти Мені подобається 3
Alex 777 #507122
показати весь коментар22.05.2022 15:23 Відповісти Мені подобається 1
SlAvEnTiY GaMe
показати весь коментар22.05.2022 17:29 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль