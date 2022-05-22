Командири та їхні родини: ЗМІ ідентифікували російських офіцерів, які знищують південний схід України. ВIДЕО

Встановлено особи кількох окупантів, які беруть участь у захопленні Приазов’я і прилеглих територій, а також знущаються з місцевих мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

У матеріалі детально розповідають про кількох російських офіцерів та членів їхніх сімей, які відверто підтримують війну Росії проти України: сімейні знімки у їхніх соцмережах чергуються з рецептами млинців, гаслами "Своих не бросаем" та відео з військових парадів.

Дехто з цих військових повернувся додому у труні, а чиїсь родичі активно постять картинки з Z-символікою і демонструють себе фанатами Путіна та війни проти України.

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