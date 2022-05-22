"Мне надоело жить с детьми в подвале", - росіянка вимагає від Путіна "закрити" небо над російським селом Тьоткіно поблизу кордону з Україною. ВIДЕО
Мешканка російського села Тьоткіно поблизу українського кордону записала відеозвернення до Путіна з проханням "закрити" небо.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення вона оприлюднила в соцмережах.
"Обращаюсь к нашему президенту Владимиру Путину. Я прошу предоставить "закрытое" небо и безопастность проживания на приграничных территориях. Мне надоело жить с детьми в подвале или куда-то уезжать", - каже росіянка.
Топ коментарі
+81 botoks
показати весь коментар22.05.2022 15:01
+75 Русня Хуйня
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+56 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар22.05.2022 15:02
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Мати президентом 3,14дараса - це дороге "задоволення"...
к іпенєй матері
на булому руському катері
Тварюка ви не тільки бігати будете зі своїми вилупками а і повзати за все те що винакоїли.
На підвал її!
Так буде пока ви всі не здохнете в Україні!