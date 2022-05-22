"Мне надоело жить с детьми в подвале", - росіянка вимагає від Путіна "закрити" небо над російським селом Тьоткіно поблизу кордону з Україною. ВIДЕО

Мешканка російського села Тьоткіно поблизу українського кордону записала відеозвернення до Путіна з проханням "закрити" небо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення вона оприлюднила в соцмережах.

"Обращаюсь к нашему президенту Владимиру Путину. Я прошу предоставить "закрытое" небо и безопастность проживания на приграничных территориях. Мне надоело жить с детьми в подвале или куда-то уезжать", - каже росіянка.

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