На вулицях Маріуполя потопи, для приготування їжі використовують технічну воду, - Андрющенко. ВIДЕО
В заблокованому рашистами Маріуполі проблеми із водопостачанням.
Про це інформує радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. На зараз. Водопостачання.
Окупанти не залишають спроб затопити місто. Води в кранах так і немає, водночас є потопи на вулицях. Містяни змушені набирати воду для споживання в комунікаційних колодязях та використовувати для пиття та їжі технічну воду замість питної. Лють. Просто Лють", - розповів він.
Топ коментарі
+8 Alex 999 #470283
показати весь коментар22.05.2022 15:17
+4 Bob Fayn
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+3 Алексей Королевский #514831
показати весь коментар22.05.2022 15:29
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Про це заявила Людмила Денісова:
🔻 Після того, як росіяни запустили пошкоджені системи водопостачання, вода вилилася на поверхню та почала розмивати поховання вбитих маріупольців у місті.
🔻 Виникла висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікобактерій туберкульозу та інших збудників хвороб, які могли бути у померлих, у водопровідну систему, підземні джерела та у річки й море.
🔻 Питна вода змішується зі стоками та стає непридатною для споживання.
🔻 Російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник. Оскільки побутове сміття немає чим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд з будинками. Сміття, затоплене водою, призводить до росту патогенних бактерій.
🔻 Через розірвані ракети та авіабомби, ґрунти й підземні води тепер забруднені хімічними речовинами та важкими металами.
💬 «Це загрожує масовими отруєнням та епідемією інфекційних хвороб для маріупольців, а наслідки для довкілля будуть проявлятися роками не лише в Україні, а й за її межами», - підсумувала Денісова.
https://t.me/spravdi/8864
Если Украина не может своих бойцов вывести,то и гуманитарку не может поставить.
Нет контроля-нет никакой помощи.
Пусть выйдут с Мариуполя-получат помощь от Украины.
гуманітарка також роздається у всіх містах України, тре постояти в черах, але безкоштовні
продукти є.
До чого цей пост.
Як відомо, жертвами ракетного удару по Драмтеатру 16 березня стало близько 300 людей.
https://t.me/operativnoZSU/25389