На вулицях Маріуполя потопи, для приготування їжі використовують технічну воду, - Андрющенко. ВIДЕО

В заблокованому рашистами Маріуполі проблеми із водопостачанням.

Про це інформує радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. На зараз. Водопостачання.

Окупанти не залишають спроб затопити місто. Води в кранах так і немає, водночас є потопи на вулицях. Містяни змушені набирати воду для споживання в комунікаційних колодязях та використовувати для пиття та їжі технічну воду замість питної. Лють. Просто Лють", - розповів він.

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