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На вулицях Маріуполя потопи, для приготування їжі використовують технічну воду, - Андрющенко. ВIДЕО

В заблокованому рашистами Маріуполі проблеми із водопостачанням.

Про це інформує радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. На зараз. Водопостачання.

Окупанти не залишають спроб затопити місто. Води в кранах так і немає, водночас є потопи на вулицях. Містяни змушені набирати воду для споживання в комунікаційних колодязях та використовувати для пиття та їжі технічну воду замість питної. Лють. Просто Лють", - розповів він.

Читайте: Відвідини Маріуполя зараз - це дорога в один кінець, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3230)


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Топ коментарі
+8
Я не пойму кто так за Мариуполь переживает.Мариуполь не под контролем Украины
Если Украина не может своих бойцов вывести,то и гуманитарку не может поставить.
Нет контроля-нет никакой помощи.
Пусть выйдут с Мариуполя-получат помощь от Украины.
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22.05.2022 15:17
+4
тонни гуманітарки? кому?Маріуполь окуповано. Гуманітарку окупантам?
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22.05.2022 15:35
+3
Переселити туда ту тётку из Теткина с предыдущей новости
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22.05.2022 15:29
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Impresionante.
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22.05.2022 15:16 Відповісти
Маріуполь перебуває на межі епідемічної та екологічної катастроф через трупну отруту

Про це заявила Людмила Денісова:

🔻 Після того, як росіяни запустили пошкоджені системи водопостачання, вода вилилася на поверхню та почала розмивати поховання вбитих маріупольців у місті.

🔻 Виникла висока загроза потрапляння трупної отрути, бактерій, мікобактерій туберкульозу та інших збудників хвороб, які могли бути у померлих, у водопровідну систему, підземні джерела та у річки й море.

🔻 Питна вода змішується зі стоками та стає непридатною для споживання.

🔻 Російські загарбники перетворили місто на сміттєзбірник. Оскільки побутове сміття немає чим вивезти вже два місяці, його почали викидати поряд з будинками. Сміття, затоплене водою, призводить до росту патогенних бактерій.

🔻 Через розірвані ракети та авіабомби, ґрунти й підземні води тепер забруднені хімічними речовинами та важкими металами.

💬 «Це загрожує масовими отруєнням та епідемією інфекційних хвороб для маріупольців, а наслідки для довкілля будуть проявлятися роками не лише в Україні, а й за її межами», - підсумувала Денісова.
https://t.me/spravdi/8864
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22.05.2022 15:51 Відповісти
треба негайно нормалізувати ситуацію і перестати подавати воду каналом дніпро-донбас
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22.05.2022 17:42 Відповісти
Я не пойму кто так за Мариуполь переживает.Мариуполь не под контролем Украины
Если Украина не может своих бойцов вывести,то и гуманитарку не может поставить.
Нет контроля-нет никакой помощи.
Пусть выйдут с Мариуполя-получат помощь от Украины.
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22.05.2022 15:17 Відповісти
Тут на подконтрольной помощи нет. Кормят только инвалидов, но они и так деньги получают. А как жить тем, кто лишился работы? Им ничего не положено. Где все те тонны гуманитарки, о которой постоянно сообщают?
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22.05.2022 15:29 Відповісти
Работать?
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22.05.2022 15:34 Відповісти
Где?
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22.05.2022 16:55 Відповісти
Да хоть в Польше, если центр или запад не устраивает. Или на руzкий мир больше надежды?
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23.05.2022 09:44 Відповісти
тонни гуманітарки? кому?Маріуполь окуповано. Гуманітарку окупантам?
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22.05.2022 15:35 Відповісти
каким образом??это вам не "гумконвои" с рашки пихать в Донбасс!
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22.05.2022 15:43 Відповісти
Не свисти! Проблем с продуктами нет. Да, цены немного поднялись, но это война.
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22.05.2022 15:52 Відповісти
Як мінімум 2 тис грн допомоги вимущеним внутрішним переселенцям, так що, що істи буде,
гуманітарка також роздається у всіх містах України, тре постояти в черах, але безкоштовні
продукти є.
До чого цей пост.
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22.05.2022 21:13 Відповісти
Да, ну!Выйдут??Каким образом??Не морозь хоть
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22.05.2022 15:41 Відповісти
русскіє не випускають людей, вони хочуть повторити Голодомор, довести людей, до такого стану, що вони перестануть бути людьми, це русская національна забава це їх традиція.
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22.05.2022 21:57 Відповісти
Переселити туда ту тётку из Теткина с предыдущей новости
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22.05.2022 15:29 Відповісти
не все спокойно в датском королевстве, опять кипят тут страсти, как всегда. тут вся беда в регалиях, в главенстве, на всех их не хватает, прям беда.
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22.05.2022 15:32 Відповісти
Расейка хотела город??Ну, и??Кто-то видит какие-то сценарии??
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22.05.2022 15:40 Відповісти
В Маріуполі окупанти влаштували екскурсію на руїнах зруйнованого Драмтеатру, а також провели "автопробіг волонтерів" з червоними прапорами по розбомбленому місту - повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Як відомо, жертвами ракетного удару по Драмтеатру 16 березня стало близько 300 людей.
https://t.me/operativnoZSU/25389
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22.05.2022 16:00 Відповісти
Кацапи кончені люди, про ЛЮДИ це ще під знаком питання.
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22.05.2022 21:15 Відповісти
А каміння з неба немає?
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22.05.2022 16:33 Відповісти
В очко тобі каміння засунути,довб...*** кон...ний.
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22.05.2022 20:30 Відповісти
Вибачте, але ті хто там зараз залишається мають пити таку воду тепер все життя. Переможці в номінації "Какая разніца"
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23.05.2022 09:41 Відповісти
 
 