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"Тактика в РФ тупорила, ми цей курятник розженемо": Інтерв'ю з капітаном Нацгвардії Кузиком під гуркіт прильотів 152 мм снарядів рашистів. ВIДЕО

Капітан Нацгвардії, "свободівець" Петро Кузик наразі перебуває у Сєверодонецьку, де тривають бої з російськими окупантами.

Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

Також дивіться: Чекаємо наказу про наступ, - звернення нацгвардійців-свободівців з міста Рубіжне. ВIДЕО

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+18
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22.05.2022 16:35
+17
Юрченка там наші хлопці , трохи не замочили за те , що цей хробак , знімав на камеру блокпост!

Його викручувало , щось варнякало про те, що йому соромно , а потім
побіг до Бенядіктовоі і пожалівся на наших воінів !

Бидло воно кончене !
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22.05.2022 16:22
+14
Там є ще декілька слуг уродів , які співпрацюють з окупантами !
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22.05.2022 16:11
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Все дуже правильно сказав президент Зеленський про мету росії знищити Україну, і що вона направить на це всі свої ресурси.

Тільки з запізненням більше ніж в три роки - і ця втрата часу вже стала смертельною для десятків тисяч українців.

......................

Щоби відновити справедливість, Володимиру Олександровичу необхідно усвідомити для себе - хто і навіщо забрав у нього і у нас цей час.

Очевидно, що цей "хтось" - Коломойський, який на вкрадені мільярди системно дискредитував державницькі сили за допомогою машини телевізійної і мережевої пропаганди;

- користуючись доступом до влади, відновив вплив Портнова на виконавчі, правоохоронні та судові органи - що призвело до переслідувань військових та постійного тиску на всю оборонну сферу з боку "ДБР".

(а про "списки для репресій " і "табори" заговорили вперше не гебісти, а канал Портнова)

- через своє лоббі в Уряді та Раді відновив економічну взаємодію з рф, зокрема в енергетиці, чим підірвав довіру Заходу до реформ в Україні;

- ротами своїх протеже на посадах постійно ставив під сумнів євроатлантичний напрямок руху країни, а медійними диверсіями зачищав політичне поле на користь швондеровщіни тощо.

і крав, крав, крав мільярдами - які мали йти на ЗСУ, ППО, нову зброю і безпеку.

......................

Підсумком стала неготовність переважної більшості народа та оборонної інфраструктури до 24.02., втрата територй та загибель тисяч людей.

І хоча результат, на який розраховували архитектори нападу і зрадники, не був досягнутий, треба усвідомлювати - без тотального усунення спрута впливів Коломойського перемога України не може бути повноцінною.

Нам знову підсунуть "простиє рєшєнія", "на хлєб нє намажеш", "договоріться посрєдінє", "убіл брата", "конєц епохі" і все те малоросійське скотство, за яким приховають злягання з ворогом та тотальне крадівництво держави.

Зараз у президента найкращі можливості припинити це раз і назавжди, позбавивши суспільство зрадницької гангрени мені Коломойського, щоби виправдати всі ті порівняння з великими державними діячами - інакше слова так і залишаться тільки словами.
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22.05.2022 16:48 Відповісти
гарна спроба. Але ж ні, дуже багато людей задурно загинуло за три роки.
Якщо за штурвал літака замість пілота сідає аніматор, який сподобався пасажирам у залі очікування, і який не бачить різниці між тріпером і трімером - то це аж ніяк не знімає з нього відповідальності у всіх сенсах цього слова.
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22.05.2022 17:16 Відповісти
так, це все очевидно, а коли і ким каломой буде відправлений до цугундера?
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22.05.2022 17:22 Відповісти
Там є ще декілька слуг уродів , які співпрацюють з окупантами !
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22.05.2022 16:11 Відповісти
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22.05.2022 16:35 Відповісти
Того що його обрав
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22.05.2022 16:16 Відповісти
пафоса - поменьше, это правильно и это не в этом случае!
а вот боевой настрой, вера и уверенность в своих силах и своих побратимах и нашей Победе, добытой в смертельном бою, а не "прекратитьстрилять и отвестивайска" и из последнего - пабедой будет уже, если расия отведет вайска до границ 24 феувраля).... вот это пафос бороды в футболке хаки
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22.05.2022 16:00 Відповісти
Де ви побачили пафос , - хлопці воюють і сьогодні знаходяться в самому пеклі !!
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22.05.2022 16:49 Відповісти
"Тактика в РФ тупорила, ми цей курятник розженемо"
это что не пафос ? при том что тысяча народа в плену или убито и територия окупирована - что за понты ?
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22.05.2022 19:30 Відповісти
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22.05.2022 16:02 Відповісти
Хто мені скаже , де і в якому , (чорт побери ) батальйоні чи Тро воює
хоть один ,, слуга наріду ?" , що дехто критикує свободівців І депутатів інших партій ?
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22.05.2022 16:09 Відповісти
Юрченко (чи як його там) визволяв Ірпінь)
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22.05.2022 16:17 Відповісти
Юрченка там наші хлопці , трохи не замочили за те , що цей хробак , знімав на камеру блокпост!

Його викручувало , щось варнякало про те, що йому соромно , а потім
побіг до Бенядіктовоі і пожалівся на наших воінів !

Бидло воно кончене !
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22.05.2022 16:22 Відповісти
а где Билецкий? почему он не в плену как Азовцы? или он ниразу не воюет?
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22.05.2022 19:27 Відповісти


Перед тем, как х...ню пороть, хоть бы поинтересовался, где, кроме Мариуполя, "Азов" воевал и воюет прямо сейчас.

Задолбали уже подобные "знатоки" диванные, к тому же "грамотеи",
в следующий раз молча проходи мимо - за умного сойдешь.
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22.05.2022 19:53 Відповісти
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22.05.2022 20:20 Відповісти
Шана воїнам.
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22.05.2022 16:19 Відповісти
Та там не тільки артилерія, там літаки їб..шуть кацапськи цілодобово через кордон Луганської області, якби хоча б трохи їх там назбивати - то гарна справа.
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22.05.2022 16:36 Відповісти
Так, ситуация в районе тактического прорыва противника у Попасной, судя по всему, стабилизируется. Передовые подразделения попаснянской группировки противника остановлены и закрепляются в 1.5-2 км ЮЖНЕЕ рубежа Васильевка - Липовое...

А это значить, что ни первое, ни второе село ими не взято...

Кроме того, надо понимать, что захват Владимировки стал максимальным их вчерашним результатом на Бахмутском направлении. Вчерашняя же попытка наступать от Владимировки на Яковлевку - не увенчалась успехом.

Информация о прорыве противника во Врубовку тоже, судя по всему, оказалась... мягко говоря, "несколько преувеличенной". Передовые подразделения Попаснянской группировки противника, действовавшие в направлении на север, застряли на рубеже Комишуваха - Викторово - Липовое.

А это значить, что Врубовку они не взяли, или взЯли, но были вынуждены из неё отойти...
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22.05.2022 16:47 Відповісти
а вы нас вчера тут пугали...я полночи не спал...
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22.05.2022 20:52 Відповісти
Партийцы ВО*Свобода* на фронтах, а де ЗЕбилы и другие?
Интересно получить данные: сколько членов каких партий на фронтах?
Увидим, кто достойный и кто должен быть у власти.
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22.05.2022 18:37 Відповісти
а где Тягнибок ? где Ильиенко? где кремлевская консерва Левченко? на фронте? а-га счас..
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22.05.2022 19:26 Відповісти
Тягнибок і Іллєнко на фронті. Левченко не в "Свободі".
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05.08.2024 08:49 Відповісти
уже обирали сволотовских трепачей и кремлевских консерв или забыли как левченко не вылезал из каналов Мретветчука и тормозил все законопроекты о евроинтеграции
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22.05.2022 19:24 Відповісти
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22.05.2022 20:23 Відповісти
 
 