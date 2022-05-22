"Тактика в РФ тупорила, ми цей курятник розженемо": Інтерв'ю з капітаном Нацгвардії Кузиком під гуркіт прильотів 152 мм снарядів рашистів. ВIДЕО

Капітан Нацгвардії, "свободівець" Петро Кузик наразі перебуває у Сєверодонецьку, де тривають бої з російськими окупантами.

Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

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