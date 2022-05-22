"Кацапи - це головний мотиватор того, щоб взяти в руки зброю": Інтерв'ю з командиром піхотного взводу Володимиром Ращуком під час артобстрілу. ВIДЕО
Командир піхотного взводу Володимир Ращук (Артист) наразі перебуває у Сєверодонецьку.
Про це він розповів в інтерв'ю головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.
Два роки він грав в Маріупольському драмтеатрі (тому, який окупанти знищили авіаударом), 17 років віддав театру ім. Лесі Українки у Києві, знімався у різних серіалах та кіно. Але тепер Володимир Ращук (Артист) командує піхотним взводом на найгарячищих напрямках театру воєнних дій в Україні.
"Кацапи - це головний мотиватор того, щоб взяти в руки зброю. Спочатку моя мотивція була така, що моя дружина з дочкою в перший день ночували в підвалі. Для мене це було вже over. А потім - це увідомлення того, що вісім років тягнеться якась така гангрена, які ніяк не може скінчитися. І нарешті цей гнойник має вибухнути. І зараз це - повномасштабна війна, яка має закінчитися перемогою України, інших варіантів просто нема", - підкреслив боєць.
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Вони усі - гнилі консерви. Зовні блищать, а відкоркуєш - смердять.
Чому тим нитикам дали бтр, хаммери, танки, протитанкове озброєння, а вони втікають, підставляючи інших і записують відоси зі скаргами на відсутність зброї ?
За 8 років було безліч сюжетів про наших "героїв", які кинули позиції, бо "ну не було можливості оборонятись", хоча навіть з їхніх розповідей там було все ясно - просто драпанули... І це подавалось під таким соусом, мовляв "дивіться, які герої, вони воювали, втратили кілька поранених і змушені були втекти; ну позиція та і так нам неважлива, нічого страшного".
Треба речі називати своїми іменами і не стимулювати боягузство інших. Таких сюжетів Бутусова не покажуть по телебаченню, а будуть брехати, що місто (наприклад Кремінна, розмірами 4х4 км, ще й поділена пополам річкою) було вщент зруйноване і тому його кацапи захопили за 1 день, а наші відійшли на кращі позиції