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Ми маємо історичне досягнення - щире братерство між українцями та поляками, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним щоденним зверненням до українців 22 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщене у президентському телеграмі. 

"Радий відзначити, що українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це історичне досягнення. І я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди. Як я сказав про це сьогодні перед депутатами: щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити", - підкреслив Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Настав час укласти новий договір про добросусідство", - Дуда під час виступу в Раді

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (604) Польща (8496)


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Топ коментарі
+13
видосикопонос.
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22.05.2022 23:22
+10
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22.05.2022 23:25
+9
Канєшна. Для Зелі не пропіаритись при нагоді всеодно що випити і не закусити.
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22.05.2022 23:25
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видосикопонос.
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22.05.2022 23:22 Відповісти
wonkacapie
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22.05.2022 23:31 Відповісти
даже на размазаной картинке не видно
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22.05.2022 23:26 Відповісти
Це те, що дійсно треба берегти та передавати нащадкам.
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22.05.2022 23:25 Відповісти
Знов братушки ?шо за дебелізм...невже не можна нормально спілкуватися з іншими країнами -без "братушек"...капець ,тупий совковий менталітет рулить і далі...
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23.05.2022 08:45 Відповісти
Канєшна. Для Зелі не пропіаритись при нагоді всеодно що випити і не закусити.
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22.05.2022 23:25 Відповісти
Забув про "пабедителей"
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22.05.2022 23:42 Відповісти
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин
Ігор Лапін отримав поранення...
Kozak Taras:
Пам'ятаю його фразу з квітня 2019 року : «Ви тут зараз наголосуєте, а нам потім бігати по різним @бєням з автоматами...»
Так і вийшло ...
Одужання Вам скорішого , Ігоре , Ви маєте бути нам самим здоровим !
***
Абсолютна більшість депутатів всіх рівнів, які зараз на фронті - це депутати партії "Європейська Солідарність".
Це при тому , що майже у всіх облрадах і райрадах вони в меншості. Далі депутати від "Голосу" та "Свободи".
Натомість депутатів партії влади "слуги народу" одиниці і вони переважно в місцевих тероборонах.
 Але на об"єднаному телебаченні показують тільки їх. Ось така вона , «квартальна»справедливість , і наша ******* реальність...
Проте епоха «неначасі» поступово наближається до свого фіналу і Україна буде дедалі більше дізнаватись про імена тих захисників, хто реально проливав кров за Україну незалежно від партійної принадлежності ...
Дебілізація Бєня-марафоном на марші
Мурзік Васильович:
"Доброго дня, в ефірі всеукраїнський телемарафон. Шановні глядачі, ви ж розумієте, що нам заборонили говорити про м'ясорубку в районі Сєвєродонецька, Попасної і Бахмута, про зраду захисників Азовсталі президентом, про розмінований перешийок і економічну кризу. Опозиційних політиків нам навіть згадувати заборонено, не те, що показати. Тому ось вам інтерв'ю з російським зоофілом, хворим на шизофренію недоакторм паніним. Насолоджуйтесь…"
КиївМіськБудда:
У майбутньому вороги народу називатимуть себе його слугами.
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23.05.2022 00:04 Відповісти
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22.05.2022 23:25 Відповісти
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22.05.2022 23:26 Відповісти
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22.05.2022 23:28 Відповісти
І яка, якщо би жила в Росії, то голосувала би за Путіна?
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22.05.2022 23:30 Відповісти
свинопес чому пишеш название пидароссія и ***** великими літерами , ти пид#р?
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22.05.2022 23:37 Відповісти
Дякуєм Полякам, справжні друзі!!!
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22.05.2022 23:27 Відповісти
Судя по "сватам" и делам зелёпуха, брататься он бы хотел с орколяндией
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22.05.2022 23:32 Відповісти
Херсонскую и Запорожскую области когда будешь освобождать, ЗЕбил тик-токовский? Вы ***** зеленые совсем о нас забыли, сидя в Киеве и купаясь в лучах славы?
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22.05.2022 23:33 Відповісти
іноді навіть приємно що відео не відкривається)))
таке собі як би виправдання )))
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22.05.2022 23:34 Відповісти
Занадто голосні заяви як на маестро од піаніно )))

І що це бубочка Має спільного з Польщею?
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22.05.2022 23:35 Відповісти
500к зезомбариков посмотрело на ночь видосик, ппц))
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22.05.2022 23:36 Відповісти
І пару десятків патріотів обматюкали, еге ж?
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22.05.2022 23:39 Відповісти
Зєля, шо по Азовсталі? Замовчуємо?
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22.05.2022 23:38 Відповісти
Пока не опубликует текст с преференциями поляков в Украине больше похоже на сдачу страны и ассимиляцию Польшей. Новый период панства?
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22.05.2022 23:40 Відповісти
Кстати для украинцев будут такие же пркференции со стороны Польши? Или это односторонняя уступка? Это такой же капкан как с русней, имхо.
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22.05.2022 23:41 Відповісти
В Польше норм преференції для українців. Звичайно не як у Швейцарії - 2000 євро.
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22.05.2022 23:44 Відповісти
Денежная помощ это не преференции. Кстати попробуй сними там квартиру-поляки не очень то склонны сдавать жилье в аренду украинцам. Многие знакомые уехавшие туда были из-за этого вынуждены сменить страну пребывания.
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22.05.2022 23:47 Відповісти
Моя сестра та племінниця приїхала до Польщі 25 лютого. Прожили там 2,5 місяці. Жодних скарг. Усім залишилися задоволені. Полякам пошана і Велика дяка.
Вірити потрібно лише ЗСУ.
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22.05.2022 23:54 Відповісти
Моя сестра туда приехала с дочкой и через неделю уехала в Испанию. Также там находится/находилось куча других людей которых я знаю лично. И им я верю гораздо больше чем любому другому человеку.
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23.05.2022 01:35 Відповісти
Я понимаю военный союз, но это... Уравнять граждан другой страны с правами граждан собственной страны. Право избирателя тоже? Или будут свои права? А какие именно? Понимаю что не право первой ночи, но аналогия очень подозрительно.
Как вообще можно такое допускать и кому-то верить?
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22.05.2022 23:45 Відповісти
на лахте дальше по 15?
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23.05.2022 00:02 Відповісти
Вам виднее.
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23.05.2022 01:07 Відповісти
а ишачить на лахте по 15р это не панство?
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23.05.2022 00:03 Відповісти
И это пишет чел с регистрацией 25го февраля 2022 года.
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23.05.2022 01:30 Відповісти
А вам, кацапам под прокси, какая разница, с кем у Украины союз? Главное, что не с паРашей.
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23.05.2022 00:05 Відповісти
Вы плохо читали историю Украины в 6-7классах.
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23.05.2022 01:31 Відповісти
Півтора роки тому. ЗеторчОк вигадує нові справи проти Порошенка, тупі пь#зди, що пройшли в Раду по списках Слуги Народу, захищають гєоргієвскую лєнту. Ракетні програми згорнуті, ветерани і генерали під слідством. Ніби й нема під боком ********* сусіда з не менш ******** армією.
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22.05.2022 23:40 Відповісти
настало время запретить схороход,лет на 15
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23.05.2022 08:38 Відповісти
Братья Украины это украинская армия и украинский флот (почти (с))
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22.05.2022 23:50 Відповісти
Читаєш коментарі і в шоці, що там, вже не стріляють під будинком то можна і потриндіти? Розслабились, тепер можна і "політикою" зайнятись? А по суті все що зараз робить Зеленський, робив би і Порошенко, який до речі в 14-19 не оголосив мобілізацію і не взяв на себе цю відповідальність, коли ще російських військ не було на кордонах, ну хоча б не спробував
А Полякам шана і дяка. Нажаль, була б біда в іншій країні, дуже сумніваюся що ми б пішли на такі жертви для інших, що Чечня, що Грузія, українці спокійно качали російський газ і цілувалися в дєсна з рускім міром
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23.05.2022 00:30 Відповісти
Яку нахрін мобілізацію в 2014-19 ,коли Армію ще тільки робили,яка при твойому дегенераті ,який на неї срав три роки,звіздюлей козломордам дає
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23.05.2022 08:29 Відповісти
А мы с ними типа воевали или как?
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23.05.2022 00:45 Відповісти
Декілька століть тому українсько-польським відношенням дуже зашкодила католицька церква того часу.
В результаті нав'язування українцям католицизму, Україна-Русь попала в кабалу до московитів. Це дуже зашкодило не тільки українцям, але й полякам. Та й усьму світу. Коли б не це, то московія не стала б сатанінським монстром.
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23.05.2022 00:54 Відповісти
Совок малолітній. Немає ніяких народів-братів. Є народи доброї волі, а є імперії-тиранії. Польща,доречі, не так давно на нашому боці. То зачекай років сто-двісті. Там буде видно. Поки скажи чемно дякуєм, і все.
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23.05.2022 02:04 Відповісти
В українців з поляками спільні почуття до кацапів, тому поляки на нашому боці без вариантів.
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23.05.2022 03:36 Відповісти
странно, а шож з тогож самого з запоребріком не вийшло? тиж там розпинався про "ми такіж самі", "там прості люди", знайдемо спільну мову, по началу мамкам звонили іванів кормили.... шож не срослось, а?
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23.05.2022 02:06 Відповісти
И это очень хорошо, даже замечательно....

ДИКАРИ ТАЙГИ И ТУНДРЫ негодуют, вой стоит на всю их Тундру и Тайгу.... Что говорит про правильность решения украинцев...движения в сторону Европы, Запада и НАТО
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23.05.2022 04:16 Відповісти
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23.05.2022 08:37 Відповісти
 
 