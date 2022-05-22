Ми маємо історичне досягнення - щире братерство між українцями та поляками, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним щоденним зверненням до українців 22 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розміщене у президентському телеграмі.

"Радий відзначити, що українсько-польські відносини нарешті – на абсолютно чистій і щирій основі, без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини. Це історичне досягнення. І я бажаю, щоб братерство між українцями та поляками зберігалося завжди. Як я сказав про це сьогодні перед депутатами: щоб наша єдність, єдність українців і поляків, була сталою величиною, яку нікому не порушити", - підкреслив Зеленський.

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