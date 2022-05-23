Росіяни обстріляли село Новояковлівка. Під вогнем опинився дитячий садок та десятки будинків місцевих, - Запорізька ОВА. ВIДЕО

Росіяни продовжують цинічно обстрілювати населені пункти Запорізької області.

Про це повідомляють у Запорізькій ОВА, передає Цензор.НЕТ.

22 травня було обстріляно село Новояковлівка. У результаті збройної атаки значних ушкоджень зазнали десятки приватних будинків місцевих мешканців та дошкільний навчальний заклад "Калинка".

Речник обласної військової адміністрації Іван Арєф’єв зазначив, що ворог не припиняє обстрілювати школи, дитячі садки, лікарні у населених пунктах Запорізького краю.

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За словами місцевих жителів обстріли ворог проводить регулярно, і їм щодня подовгу доводиться сидіти у підвалах.

"Я перші дні сиділа у підвалі, тому що варіантів не було. Намагаюсь раніше прибігти до сусідки. Пробігти треба лише три двори, але намагаюсь зробити це раніше, так з людьми легше", - зазначила мешканка Новояковлівки.