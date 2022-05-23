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Новини Відео Справа Медведчука
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Медведчук розповів подробиці у справах виведення з держвласності нафтопроводу і закупівлі вугілля в "Л/ДНР". Звинуватив Порошенка. ВIДЕО

Затриманий Службою безпеки України Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Описуючи суть схеми, як зауважують в СБУ, Медведчук нібито деталізував роль у ній колишнього президента Петра Порошенка. За його словами, той не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", – повідомив Медведчук.

Таким чином, затриманий запевняє, що питаннями трубопроводу він займався на прохання експрезидента. І зрештою за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів США. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Порошенка, прокачка дизелю через магістраль припинилася.

Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично – у ватажків бойовиків.

Також читайте: Медведчук зараз дає покази на всіх своїх партнерів, - Данілов

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", – пояснив затриманий.

В СБУ зазначають, що Медведчук назвав конкретні прізвища високопосадовців, причетних до завдання шкоди інтересам нашої держави, – колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

Служба безпеки продовжує слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі факти, обставини, організаторів і учасників вчинених злочинів.

Також нагадується, що у квітні СБУ затримала Медведчука після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про Медведчука: "Спочатку допити, допити і ще раз допити"

Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Порошенко Петро (15173) росія (65146) СБУ (12812) вугілля (2473) нафтопровід (363) Гонтарева Валерія (873) Демчишин Володимир (57) Кононенко (310) Кузяра Сергій (7)


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Топ коментарі
+99
Як і Зєлєнскій з розмінування Чонгару. Нє? 😊 Здається, від Держдепу знову приїде вихователь для зеленої ОПи. Бо якось дивно виходить - Коломойський, за яким американці накопали і розкрадання б'юджету, і розкрадання Привату, і у спілці із фірмами Зєлєнского виведення коштів за кордон України - у шоколаді, а Порошенко - найлютіший ворог пуцина - в опалі. Цікаво, що заважало Медведчука, який перебуває під зобов' язаннями вже більше року, розповісти про ці всі справи свїм слідчим раніше, до війни? А може Медведчука таким чином вислужкє собі обмін? Тепер зрозуміло, чому кацапи його вимінювати не поспішають. А тим сбушникчм, які зараз не на фронті і не у прифронтовій зоні, віри нема. Бо деякі з них в Україні після втечі 20-24 лютого з'явитися лише тоді, коли з Київської області орків вигнали.
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23.05.2022 10:45
+96
Знову одне і те саме.
Як вже набридло...
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23.05.2022 10:34
+96
Медведчук будет говорить то что ему прикажут. В уничтожении Порошенко заинтересован и Зеленский и Путин, здесь их интересы совпадают. А Медведчук от них зависит. Как только его арестовали, сразу было ясно, как и для чего будут использовать эту проститутку. Будем наблюдать.
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23.05.2022 10:46
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Ви, су"ки, звільняйте окуповані території, а не розправляйтеся з опозицією.
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23.05.2022 21:34 Відповісти
А что им остается делать - раскрыты все их делишки. Спасаться надо.
И Мудачук пригодился. Типа он убежал, а они его поймали.
И вместе с ним начали придумать как отмазаться от своих афер
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23.05.2022 21:58 Відповісти
КОЛОМОЙСЬКИЙ, МЕДВЕДЧУК ТА... ЗЕЛЕНСЬКИЙ?

ХТО СТОЇТЬ ЗА ПОСТАЧАННЯМ В УКРАЇНУ ВУГІЛЛЯ З ОРДЛО ТА РФ

Просто ЧУДОВЕ розслідування!!! Все зрозуміло хто є хто .

https://www.youtube.com/watch?v=ZEtIfYdSNGE

28.01.2022
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23.05.2022 21:42 Відповісти
Уголь из ОРДЛО, Коломойский с Медведчуком и Зеленский: кто и зачем уничтожил энергетическую безопасность Украины

28 января 2022

С октября 2019, уже после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, в Украину начались поставки угля из оккупированного Донбасса и России.

Этот бизнес возглавили украинский олигарх Игорь Коломойский и одиозный пророссийский политик Виктор Медведчук.

Именно для того, чтобы они получали сверхприбыли «Центрэнерго» был переведен из украинского угля марки «Т», на добываемый в ОРДЛО антрацит, а затем вместо угля был сожжен дешевый в то время природный газ. Именно эти действия при попустительстве действующей власти привели к энергетическому кризису в Украине и ее зависимости в сфере энергетики от враждебных Беларуси и России.

Так «зеленая» власть заглотила крючок энергозависимости от России.

В примерах импорта угля для «Центрэнерго», а также сотнях других поставок угля для государственной компании фигурируют преимущественно три фирмы.

Это «Нефть Форс», «Синтез Ойл» и «Рекорд Систем». Это фирмы олигарха Игоря Коломойского.

«Кузбасская фирма «Сибэнергоуголь», согласно таможенным документам, в 2020 году активно поставляла уголь в Украину.

Вместе с тем, в российских СМИ встречаем интересную новость, что, оказывается, в 2020 году эта фирма обанкротилась и остановила произведение угля. Откуда же тогда уголь для Украины?А импорт, кстати, шел весь 2020 год, и уголь не какой-нибудь, а антрацит. Здесь нет другого ответа, чем то, что этот антрацит из «ДНР» и «ЛНР». следов угля из ОРДЛО в «Центрэнерго» множество.

…………

https://prm.ua/ru/uhol-yz-ordlo-kolomoyskyy-s-medvedchukom-y-zelenskyy-kto-y-zachem-unychtozhyl-nerhetycheskuiu-bezopasnost-ukrayn/
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23.05.2022 21:55 Відповісти
Зе-зрадники, у яких руки в крові українців, хочуть свою провину перекласти на інших.

А хто проїбав південь та північ України?
Хто зробив сухопутний коридор в Крим для Путіна?

Хто скоротив ракетні програми, хто перестав одягати, кормити та озброювати армію, скоротивши її бюджет?!

Ганьба СБУ , що дозволили сьогодні дати інтерв'ю ЗРАДНИКУ
і колаборанту Мертветчуку , від їх імені!!

Баканову ганьба і неповага !!
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23.05.2022 21:55 Відповісти
И еще Азов слил козляра.
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24.05.2022 07:17 Відповісти
А вы дебилы еще попросите ***** дать показания )))
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23.05.2022 21:59 Відповісти
Ну не зря ж Зе так маниакально рвется пообщаться с Пу
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23.05.2022 22:30 Відповісти
После победы Владимира Зеленского на президентских выборах https://prm.ua/za-zelenskoho-ukraina-vidnovyla-zakupivliu-vuhillia-z-rosii-y-ordlo-rozsliduvannia/ Украина возобновила закупку угля из России и ОРДЛО.

https://prm.ua/zelenskyy-vede-ukrainu-do-enerhetychnoi-okupatsii-rosiieiu-omelian/ За два года президентства Владимира Зеленского Украина оказалась на грани энергетического коллапса.

Действующие власти фактически уничтожили все достижения предшественников по стабилизации энергетической системы.

https://prm.ua/sud-skasuvav-kolomoyskomu-podatkovi-shtrafy-na-mayzhe-400-milyoniv-hryven/ Суд отменил Коломойскому налоговые штрафы на почти 400 миллионов гривен
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23.05.2022 22:04 Відповісти
Я не думаю, что порохоботы смогут просмотреть это видео, зомбирование не позволит. Как же так, святой Петр оказался жуликом и предателем...
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23.05.2022 22:17 Відповісти
Подарок Суркиса Баканову за 15 тысяч не вызвал интереса в НАПК

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 2020, 09:53

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/
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23.05.2022 22:28 Відповісти
Після того, як ти зґвалтував самицю шимпанзе у Пирятинському зоопарку й відмовився визнати своєю дитинку, що народилася. хто ж тобі повірить?
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23.05.2022 23:18 Відповісти
Жуликом и предателем ожидаемо оказался zеленый барыга и вор!
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24.05.2022 01:01 Відповісти
Розслідування: Завдяки Зеленському Коломойський зміг купувати в ОРДЛО вугілля для державного "Центренерго" 23.01.2022

Перемога Володимира Зеленського на виборах президента дала змогу олігарху Ігорю Коломойському купувати в ОРДЛО вугілля для державного "Центренерго"

Перед пошуком вугілля з «ДНР» і «ЛНР» на «Центренерго» варто зауважити, що шукати сліди вугілля з ОРДЛО на теплостанціях в Україні часів Зеленського, насправді, немає великого сенсу. Оскільки вугілля з ОРДЛО - це антрацит, а Зеленський отримав в спадок від попередньої влади таке «Центренерго», де антрацит вже був не потрібен. А все тому, що попередня влада переобладнала всі необхідні для енергобалансу країни потужності «Центренерго» під українське вугілля, газової групи. І це був справжнісінький подарунок «зеленій» владі від «майданівської».
В першу ж осінь Зеленського, на «Центренерго» увімкнули замороженні «антрацитові» енергоблоки. Отже, «нова влада» встановила нову державну політику - купувати у Путіна «криваве вугілля»

Найбільше тут обурює, що для того, щоб імпортувати «вороже» вугілля нова влада перекреслила здобутки попередників. Найбільшим злочином є те, що в державному «Центренерго» запустили старі «антрацитові» енергоблоки і відмовилися від вугілля українського видобутку. Так «зелена» влада заковтнула гачок енергозалежності від Росії.

https://wz.lviv.ua/news/450947-rozsliduvannia-zavdiaky-zelenskomu-kolomoiskyi-zmih-kupuvaty-v-ordlo-vuhillia-dlia-derzhavnoho-tsentrenerho
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23.05.2022 22:19 Відповісти
Зе и К сейчас после расследования их махинаций просто спасают с помощью Мудачука свои задницы, как спасали и после вагнергейта и других делишек.

Ведь и прокурор и все подобные органы под ними. А всех их курирует Татаров.
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23.05.2022 22:24 Відповісти
Сиделец пітіется кого-то обвинить по указке Опы.... Маразм...
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23.05.2022 22:29 Відповісти
ЗЕшобла марно старается примазать Порошенка до криминала. При Порошенке Украина потихоньку начала выходить в люди. Зеленский же полностью развалил экономику страны + обогащение Коломойшы + офшоры Зеленского + Вагнергейт + развал обороноспособности страны+ ковидные деньги в асфальте+ преступное разминирование Чонгара и саботаж подготовки к войне + саботаж эвакуации народа + про***баный Херсон, белорашевское направление, Мариуполь + Азовцы (всё упомянул?). Так кому больше веры? Боюсь, всё закончится тем, что Порошенка решат устранить физически
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23.05.2022 22:45 Відповісти
Наприкінці 2019 року «Схеми» зафіксували, як голова СБУ Іван Баканов, близький товариш Володимира Зеленського, відвідував день народження Григорія Суркіса

«Схеми» знайшли і безпосередній зв'язок кума Путіна з членами політсили Володимира Зеленського - зокрема, з народним депутатом Андрієм Холодовим- тоді кандидатом, а нині народним депутатом від «Слуги народу»

Справа в тому, що Оксана Марченко https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-sluga-narodu-kholodov/30037468.html хрестила дитину Андрія Холодова та його дружини Катерини Шаховської.

у тому, що Холодови і Медведчуки товаришують родинами, «Схеми» переконались восени 2020-го, коли Андрій Холодов з дружиною були присутніми на родинному святі - https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30905409.html гучному весіллі пасинка Віктора Медведчука Богдана Марченка.

У поданій у 2020 році декларації Віктор Медведчук засвідчив бізнес-партнерство своєї родини з Ігорем Коломойським у трьох телеканалах
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23.05.2022 22:54 Відповісти
У той же час спалахнув новий скандал щодо особливих умов для перельотів політика - проте вже не через прямі перельоти до Москви, адже такої можливості його позбавили. Однак кум Путіна отримав виняткове право літати між Києвом та Ужгородом під час пандемії COVID-19 - коли постанова Кабміну заборонила пасажирські перевезення, і небо було «закритим». У той період, як зафіксували «Схеми», Медведчук здійснив щонайменше 16 перельотів.

Тоді «Схеми» встановили, що Віктор Медведчук отримував дозволи від кількох відомств, зокрема від Державіаслужби

ТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ, ЯКУ ОЧОЛЮЄ ІВАН БАКАНОВ.
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23.05.2022 22:56 Відповісти
мертвечук не просто битый калач, а уровень ***** и вы даже не представляете на сколько гниль и пыль гастролёров не годятся в подметки зрелому дядьке. это я к тому, что вначале он от себя базарил всё по делу, а вот то что необх. гнили читал с экрана, показывая и раскрывая лоховатость следаков. "не на часі" гнида из гнид, которая подчищает оппонента с горизонта, при том, что я уверен, что сделают ветер, но пороху дадут ********* (или уже дали), а это говорит о слабости властных ********. неужели ВСУ и люди завоюют победу, а соучастники получат президентство на 3 срока вперед?!
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23.05.2022 22:57 Відповісти
но пороху дадут ********* (или уже дали)

Пороха уже много раз подталкивали уехать, но он этого принципиально не сделал не сделал и не собирается. Нужно будет, будет снова ходить в суд и отстаивать свою правоту, как он уже делал это неоднократно

Это вон братцы Суркисы, друзья Бакланова смылись и никакая СБУ их не задержала.
Сбежал и Слуга
Высокопоставленный «слуга народа» удрал в Россию накануне войны

Ср, 23/03/2022

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

Член партии "Слуга народа" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в Российскую Федерацию,

сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".
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23.05.2022 23:04 Відповісти
З огляду на те, як масовано зливається "таємниця слідства", неважко зрозуміти, що ні справжнім слідством, ні правоохоронною діяльністю, принаймні, у даному випадку, СБУ не займається. Варто було б ініціювати порушення відносно Медведчука провадження за цією статтею - https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-383.htm#:~:text=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83,-1.&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA,%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2 . А там і до замовників цього цирку дійде.
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23.05.2022 23:10 Відповісти
А СБУ цими справами (про що висрав в наклепі мертвечук) і не повинно займатись, це підслідність ДБР, і саме ДБР намагалось закрити в СІЗО і Пороха (в січні ц.р.) і мертвечука по цій справі.
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23.05.2022 23:38 Відповісти
Слуги, угомонитесь. Не будите лихо, пока оно тихо!
Ведь правда о ваших делишках уже прочно запечатлена в разных ресурсах.
И как говорится - рукописи не горят. Ну, по крайней мере, в наше время они точно не сгорят физически.

Будьте людьми и, может быть,вам удасться избежать наихудшего. Не сейчас, так папизже...
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23.05.2022 23:12 Відповісти
Бакланов-молодець : мертвечук ще розповів чому надав свій літачок в Оман для пана "президента" і який курйоз трапився з ним через того клятого патрушева... а що переніс бєняренигат...там же ще й був його рідний син...а не тільки збили МАУ.... а тут якісь "АЗОВЦІ",вода в Херсон,сухопутний коридор.....а хтось небритий і зморений робить відосики....потерпає...а міг би злиняти....та у кремлівської мафії лапті загребущі....доки ще "оце" терпіти ?
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23.05.2022 23:16 Відповісти
Шапіто знову збирається пірнути у лайно. Чорта не сьогодні - завтра відправлять за "паребрик", а лайно, що за законом фізики не зникає, змінить напрям руху до навпаки.
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23.05.2022 23:22 Відповісти
Народ, не пропускайте чмирити рига , який стабільно . Щойно він знову на провладному анальному марафоні брехав, мовляв "злочин повинен бути покараний" і навіть "фракція ЄС повинна побачити і засудити", тощо.
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23.05.2022 23:35 Відповісти
порохоботы активировались
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23.05.2022 23:45 Відповісти
КиївМіськБудда

@saniolli

·
https://twitter.com/saniolli/status/1528660445644697600 12 год

Скажіть хто-небудь зеленому довбойобу, що ленд-ліз і 40 мідьярдів США виділили на боротьбу з Путіним, а не Порошенком.
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24.05.2022 00:24 Відповісти
А мертвечук не хочет рассказать как он подготовил и провел встречу zе и патрушева в Омане? бакланова это не интересует?
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24.05.2022 01:05 Відповісти
Совсем не интересует - он же кент. И Ермак тоже кент.
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24.05.2022 07:22 Відповісти
Это так у зебилов выглядит " не розколюйте кра1ну п1д час в1йни"?????
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24.05.2022 01:07 Відповісти
Теперь понятно для чего Зеленскому Медведчук. В Омане порешали все, и Юг Украины, и Донбасс, и вывоз украинцев в россию, и тысячи Буч на оккупированных территориях и все остальное. Сейчас дают окружить Северодонецк, после подарка путлеру в виде бойцов из Мариуполя.
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24.05.2022 01:39 Відповісти
Наскільки переконливими були ці свідчення? Медведчук читає написаний текст. Медведчук розповідає не про свої дії і про те, чому він свідком не був. Ми пам'ятаємо, як Медведчук брехав ще на процесі Василя Стуса. Очевидно, що працював ще з радянськими спецслужбами, потім - з російськими. Можливо він і зараз теж використовується, тільки вже СБУ. І в цій інформації, яку видає СБУ, мене дивує ось що. Коли ми говоримо про Медведчука, у нас найперша асоціація - зв'язок Медведчук-Путін, зрада на користь Росії. Тому найважливіше було б довести процес Медведчука до кінця саме в цьому аспекті. Але виглядає так, що у влади знову головний ворог не Путін, а Порошенко.

І давайте подумаємо, чому це оприлюднено саме зараз. Одна з версій - тому, що владі треба відвернути увагу від страшних наслідків удару по Десні ще 17 травня, який вже не можна приховати, де загинуло 87 солдатів. Це вже п'ятий подібний випадок. Чому солдатів в казармах не розосереджують? Можливо, «записами Медведчука» відвертають увагу громадськості від цього питання?
https://nv.ua/ukr/opinion/medvedchuk-poroshenko-shcho-prihovuye-vlada-udar-po-desni-novini-ukrajini-50244535.html https://nv.ua/ukr/opinion/medvedchuk-poroshenko-shcho-prihovuye-vlada-udar-po-desni-novini-ukrajini-50244535.html

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24.05.2022 02:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tBkbs3Y7Qpg Терміновий брифінг адвокатів Петра Порошенка

«Це зараз не слова Медведчука, це слова тих, хто ці слова писав. Я повністю на 100% впевнений, що він читав з надрукованого тексту. І питання не в тому, чи ми віримо, чи не віримо Медведчуку - дивне було б питання. Питання в тому, чому саме зараз було прийняте таке рішення, щоб саме цей текст оголосити вустами Медведчука», - говорить Новіков. «Слова Медведчука це не сенсація, але дуже погана новина - це логіка, яка присутня в людей наприкінці третього місяця гарячої фази цієї війни. Те, що вони нехтують тим, як це вплине на ситуацію всередині суспільства, нашу єдність, якої ми дотримувалися весь цей час».
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24.05.2022 03:09 Відповісти
https://youtu.be/pk6LucPVxPQ Серёга Хороль - Путин Сдох 😅😅😁
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24.05.2022 04:57 Відповісти
Надійшла інструкція від кремлівської мафії : верзіть ,що попало,блєфуйте і вимахуйтесь перед усім світом,брешіть, на чорне кажіть біле, видумуйте,ставте важливі справи вніщо,лякайте світ голодом і швидше,швидше давайте сухопутний коридор...і зробіть так ,що б увесь світ зневажав УКРАЇНУ !ІІІІІІІІІІІ тут на очах всього світу зьобєня переймається ,що світ зазнає голод а його "можуть вбити"-дурник потрібен для підписання капітуляції (поки не підписав-живий) а може вже підписав чисті листки ще вОмані?
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24.05.2022 06:41 Відповісти
Тебя посодют, а ты не воруй. Твой дом-тюрьма!
https://www.youtube.com/watch?v=u_-LDuDpvB0
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24.05.2022 08:32 Відповісти
А знаете, какая была топовая новость вчерашнего Русскаго Тиливизара?
Как Медведчук разоблачил воровство Порошенко.
На мысли не наводит?
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24.05.2022 09:22 Відповісти
Вибачте але...:
-він потвора і заслуговує на багато поганих речей, але він "шипелявить" і розмовляє "в носа"- може це наслідки "тупорилих" катувань з вириванням зубів та засуваннями сторонніх предметів до горла...
-а сбу не спитали як він отримав домашній арешт за держзраду, як опинився на кордоні.. , якщо його як Чауса саме СБУ не крало...
-а питання чому опжопці масово підтримували рашку не ставили...?
-а чого до Зеленського (до'19) він боявся їхати з рашки до України і що змінилося у '19?
-а що він робив у 14му?
А звідки в нього такі статки, якщо в нього все забирав Порошенко?
А як він бізнес при Зеленському робив не спитали?
Ну то давайте не це лайно дивитись а конкретні докази цих слів вимагати!
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24.05.2022 12:10 Відповісти
Це чорт зна що.Далі топподією є висери цього орка.Вже війна закінчилася?
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25.05.2022 19:20 Відповісти
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