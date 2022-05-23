"Изнасиловали 8-летнюю девочку и отжали заправку", - окупанти обговорюють звірства армії РФ в Україні. АУДIО
Двоє вояків з так званої "ДНР" обговорюють розгул злочинності в окупаційній армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупантів, опублікуване ГУР МО.
"Розповідали за 125 полк. Аж до того, що зґвалтували восьмирічну дівчинку. Мародерство. "Віджали" у когось заправку. У людей забирали паливо, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів. І помічники командирів батальйонів", - каже один з рашистів.
Топ коментарі
+26 Ivan Ivanov #437477
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+20 Вячеслав Ананьев
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+20 SergTranscarpathian
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Скоро кожен полонений росіянин буде свідчити, що це Порошенко його змусив воювати, а не Путін.