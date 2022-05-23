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"Изнасиловали 8-летнюю девочку и отжали заправку", - окупанти обговорюють звірства армії РФ в Україні. АУДIО

Двоє вояків з так званої "ДНР" обговорюють розгул злочинності в окупаційній армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупантів, опублікуване ГУР МО.

"Розповідали за 125 полк. Аж до того, що зґвалтували восьмирічну дівчинку. Мародерство. "Віджали" у когось заправку. У людей забирали паливо, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів. І помічники командирів батальйонів", - каже один з рашистів.

Також дивіться: "Цены, п#здец, как поднялись... Еще одно ранение и тогда на хату хватит", - розмова російських окупантів. АУДIО

Автор: 

зґвалтування (385) розвідка (3861) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+26
Нелюди,ублюдки,а наш вован хоче побєду на кордонах 24 лютого!
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23.05.2022 11:25
+20
Смерть московским окупантам

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23.05.2022 11:27
+20
Та наш Вован ще куди не йшло... Німці, французи та італійці взагалі би хотіли кордон станом на зараз...
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23.05.2022 11:30
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Нелюди,ублюдки,а наш вован хоче побєду на кордонах 24 лютого!
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23.05.2022 11:25 Відповісти
Та наш Вован ще куди не йшло... Німці, французи та італійці взагалі би хотіли кордон станом на зараз...
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23.05.2022 11:30 Відповісти
Тому повинні хотіти кордон із демілітаризованою зоною на території рф в глибину десь так на 100 км мінімум, а краще більше. І тоді точно домовимось про звільнення всіх територій. Інакше якщо все заморозити, то через пару років буде війна. Тобто як тільки рф за доходи від ресурсів зніме із консервації та модернізує техніки (в обхід санкцій) на пару мільйонну армію. А це з такими доходами від імперської еліти в єс не довго.
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23.05.2022 12:55 Відповісти
Смерть московским окупантам

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23.05.2022 11:27 Відповісти
Довбойоб,тут за іншу новину коменти,зелебот ушатаний.
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23.05.2022 11:35 Відповісти
Лантух, і ти теж захищаєш росіску трубу від Порошенка ?
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23.05.2022 11:35 Відповісти
Ах вот чем занимается СБУ в военное время. Кум Путина ж не будет специально врать чтобы создать конфликт внутри Украины?
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23.05.2022 11:38 Відповісти
Хто б сумнівався, що Зеленський використає війну, для знищення політичних опонентів.

Скоро кожен полонений росіянин буде свідчити, що це Порошенко його змусив воювати, а не Путін.
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23.05.2022 11:41 Відповісти
этой что как всегда - холопы плохие, самодеятельность, приказы не исполняют, а фсб и Хйло - хорошие, вот как узнали, так сразу ...
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23.05.2022 12:15 Відповісти
Армия кацапни настолько деградировала и оскотинилась, что уже фсбшники за ней бегают? ну-ну. "Вторая армия мира". И когда-то она вернется в паРашу. Там уже и фсбшники не помогут, когда начнется треш. Что посеяли, то и пожнете, твари рашисткие.
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23.05.2022 12:58 Відповісти
Кацвпы, здохните все
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23.05.2022 14:40 Відповісти
Чисто мрази ,слов нет , клубок чертей и нечисти катается по Украине .
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23.05.2022 17:33 Відповісти
ТАК ****** ПО НИМ ВСЕМ МИРОМ ЯДЕРОМ !!!
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23.05.2022 17:48 Відповісти
С чего бы вдруг ФСБшникам бегать по фронту, подставлять свои жопы и заводить дела, ещё и за пределами россии? Чёс какой-то.
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23.05.2022 19:57 Відповісти
 
 