"Изнасиловали 8-летнюю девочку и отжали заправку", - окупанти обговорюють звірства армії РФ в Україні. АУДIО

Двоє вояків з так званої "ДНР" обговорюють розгул злочинності в окупаційній армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення розмови окупантів, опублікуване ГУР МО.

"Розповідали за 125 полк. Аж до того, що зґвалтували восьмирічну дівчинку. Мародерство. "Віджали" у когось заправку. У людей забирали паливо, через цю заправку продавали. Командир полку, командири батальйонів. І помічники командирів батальйонів", - каже один з рашистів.

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