Пропагандисти Кремля видають знищення 18 травня двох російських танків бійцями ЗСУ за успіх армії РФ: "Я им зазумил Z -точку на танчике". ВIДЕО
Кремлівські пропагандисти видають знищення 18 травня двох російських танків бійцями ЗСУ за успіх армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один з українських воїнів, що причетний до успішної атаки
"Балістика виклав відео знищення російського танка. Ще один підбили. Російські пропагандони почали шарить в телеграмі це відео як начеб-то це наші українські танки підбиті. Ну, і тоді він вирізав і зазумив Z -точку на танчику. Ми з Балістикою - це його позивний, служимо разом. І у деякій мірі причетні до цієї операції. Тож удвічі прикро...", - написав боєць.
Російську свастику на борту танка чітко видно на початку другої хвилини запису.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль поширює фейк, що іноземні компанії продовжують вести бізнес у РФ, - ЦПД
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
пропагандонам русні важко))) тож брешуть і паляться на брехні постійно... говноїди !!!
Не в останню чергу тому що сама основна їхня скрепа це брехня.
Навіть ті хто загинуть за їхню фальшиву ідею - і ті будуть оббріхані їхніми ж сородичами.
А система (чи технічна чи політична) побудована на брехні завжди колапсує.