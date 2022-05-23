Пропагандисти Кремля видають знищення 18 травня двох російських танків бійцями ЗСУ за успіх армії РФ: "Я им зазумил Z -точку на танчике". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти видають знищення 18 травня двох російських танків бійцями ЗСУ за успіх армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один з українських воїнів, що причетний до успішної атаки

"Балістика виклав відео знищення російського танка. Ще один підбили. Російські пропагандони почали шарить в телеграмі це відео як начеб-то це наші українські танки підбиті. Ну, і тоді він вирізав і зазумив Z -точку на танчику. Ми з Балістикою - це його позивний, служимо разом. І у деякій мірі причетні до цієї операції. Тож удвічі прикро...", - написав боєць.

Російську свастику на борту танка чітко видно на початку другої хвилини запису.

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