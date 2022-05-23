УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12701 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
25 394 19

Пропагандисти Кремля видають знищення 18 травня двох російських танків бійцями ЗСУ за успіх армії РФ: "Я им зазумил Z -точку на танчике". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти видають знищення 18 травня двох російських танків бійцями ЗСУ за успіх армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів один з українських воїнів, що причетний до успішної атаки

"Балістика виклав відео знищення російського танка. Ще один підбили. Російські пропагандони почали шарить в телеграмі це відео як начеб-то це наші українські танки підбиті. Ну, і тоді він вирізав і зазумив Z -точку на танчику. Ми з Балістикою - це його позивний, служимо разом. І у деякій мірі причетні до цієї операції. Тож удвічі прикро...", - написав боєць.

Російську свастику на борту танка чітко видно на початку другої хвилини запису.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль поширює фейк, що іноземні компанії продовжують вести бізнес у РФ, - ЦПД

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) фейк (744)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
ой як гарно горить залізяччя кацапське...
пропагандонам русні важко))) тож брешуть і паляться на брехні постійно... говноїди !!!
показати весь коментар
23.05.2022 11:42
+11
Підари, паркан поламали.
показати весь коментар
23.05.2022 12:04
+7
Ну выдали кацапы за свои успехи и что?! Почему украинские военные вообще следят за кацапской пропагандой? Мониторингом должны заниматься специально подготовленные люди. Военные вообще не должны заморачиваться, что там сказали или показали кацапы.
показати весь коментар
23.05.2022 11:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ой як гарно горить залізяччя кацапське...
пропагандонам русні важко))) тож брешуть і паляться на брехні постійно... говноїди !!!
показати весь коментар
23.05.2022 11:42 Відповісти
Ну выдали кацапы за свои успехи и что?! Почему украинские военные вообще следят за кацапской пропагандой? Мониторингом должны заниматься специально подготовленные люди. Военные вообще не должны заморачиваться, что там сказали или показали кацапы.
показати весь коментар
23.05.2022 11:46 Відповісти
PROBASS ∆ HARDI feat. KHAYAT - ДО БОЮhttps://youtu.be/73xZMbbeU_o
показати весь коментар
23.05.2022 11:59 Відповісти
обычное явление как всегда врут
показати весь коментар
23.05.2022 12:00 Відповісти
Если кацап перестал врать, потыкай его палкой. Скорее всего, он подох.
показати весь коментар
23.05.2022 18:17 Відповісти
Підари, паркан поламали.
показати весь коментар
23.05.2022 12:04 Відповісти
Им по ходу, неважно что показывают. У них в мордови главное 1) отправиьт Ваню на войну (неважно куда, не важно зачем) главное за царя батюшку и устроить попойку Боярышиком на все село!!! 2) Дождаться возвращения воина (не важно как, хоть в гробу, хоть калекой) и опять устроить пьянку стекломоем на весь хутор, тол ли на поминках то ли на "радостях"!! Вот все идеология!!
показати весь коментар
23.05.2022 12:09 Відповісти
Не на село, а на всю деревню.
показати весь коментар
23.05.2022 13:40 Відповісти
усьо чотко
показати весь коментар
23.05.2022 12:10 Відповісти
Та москальская пиdоросня почти все наши новости переворачивают на свой лад
показати весь коментар
23.05.2022 12:25 Відповісти
украинских деревьев жалко...
показати весь коментар
23.05.2022 12:41 Відповісти
Я от ніколи якось не був поборником прав тварин, але зараз як бачу наших вбитих чи покалічених на мінах коров, чи того нещасного зайця з Маріуполя який заховався в щитовій базової станції - мене просто рве.
показати весь коментар
23.05.2022 12:52 Відповісти
Зайці жосско отомстять кацапам, - всєнєпрємєнно1

показати весь коментар
23.05.2022 13:11 Відповісти
От чому я думаю що кацапи рано чи пізно програють?
Не в останню чергу тому що сама основна їхня скрепа це брехня.
Навіть ті хто загинуть за їхню фальшиву ідею - і ті будуть оббріхані їхніми ж сородичами.
А система (чи технічна чи політична) побудована на брехні завжди колапсує.
показати весь коментар
23.05.2022 12:47 Відповісти
А головне, вибирають такий будинок ,шо там не бідний жив в ньому
показати весь коментар
23.05.2022 12:48 Відповісти
У свинособак зашквар за зашкваром. Не могут найти свои победы. Приходиться тырить в инете все, что плохо лежит...
показати весь коментар
23.05.2022 13:08 Відповісти
БІЛЬШ БРЕХЛИВОГО НАРОДА НІЖ МОСКОВИТИ - РОСІЯНЄ НЕМАЄ СЕРЕД ВСЬОГО СВІТУ.
показати весь коментар
23.05.2022 13:57 Відповісти
https://youtu.be/nwo7DklAMwo Мемне мародерство: як росіяни всрато мавпують українські тренди

показати весь коментар
23.05.2022 18:43 Відповісти
 
 