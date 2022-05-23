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Зв’язківець 115-ї бригади Євген облаштував для побратимів, що тримають бій поблизу Сєверодонецька, польову капличку. ВIДЕО

Зв’язківець 115-ї бригади Євген облаштував для побратимів, що тримають бій поблизу Сєверодонецька, польову капличку.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, для безпеки бійців капличка облаштована глибоко під землею і дозволяє воїнам відпочити від бойових буднів.

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Автор: 

релігія (386) Сєверодонецьк (508) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+5
Рідненькі, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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23.05.2022 13:07
+3
У когось ще є питання - чому Перемога буде за українцями ?
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23.05.2022 12:50
+3
Там дуже гаряче. Складно хлопцям.
Що може вберегти у такій ситуації - лише побратими та Божа ласка.
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23.05.2022 12:57
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Та що капличка?

Ви подивіться, як наші Сонечки на бойових позициях облаштовуються!

https://www.facebook.com/Eugenivanovych/posts/5385333361497558
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23.05.2022 12:48 Відповісти
Спитай у автора посту...

Але свині всеядні.
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23.05.2022 12:57 Відповісти
подножним кормом
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23.05.2022 12:58 Відповісти
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23.05.2022 13:02 Відповісти
У когось ще є питання - чому Перемога буде за українцями ?
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23.05.2022 12:50 Відповісти
Уклін і подяка за це.Атеїстів на війні не буває.
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23.05.2022 12:51 Відповісти
Там дуже гаряче. Складно хлопцям.
Що може вберегти у такій ситуації - лише побратими та Божа ласка.
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23.05.2022 12:57 Відповісти
О надувна церьковь, прям как у московитов, Вархамер фигли.
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23.05.2022 13:03 Відповісти
Не може бути так, як у кацапів, по визначенню. В церкві загарбника немає Бога.
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23.05.2022 13:08 Відповісти
Це кацап, з ним не треба розмовляти. Керування спамом - спам.
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23.05.2022 13:12 Відповісти
Бога в загали нема.
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23.05.2022 13:16 Відповісти
Расскажете Ему, в свое время.
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23.05.2022 19:27 Відповісти
За усіма канонами бог у вас з свинособаками однаковий, отже праваславниє ідіоти тепер не відмажуться
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23.05.2022 14:36 Відповісти
Рідненькі, бережи вас Господь та Матінка Богородиця
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23.05.2022 13:07 Відповісти
Це часом не та бригада, ролики бійців якої вся кацапня крутила?
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23.05.2022 15:08 Відповісти
 
 