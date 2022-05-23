Зв’язківець 115-ї бригади Євген облаштував для побратимів, що тримають бій поблизу Сєверодонецька, польову капличку. ВIДЕО
Зв’язківець 115-ї бригади Євген облаштував для побратимів, що тримають бій поблизу Сєверодонецька, польову капличку.
Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, для безпеки бійців капличка облаштована глибоко під землею і дозволяє воїнам відпочити від бойових буднів.
Топ коментарі
+5 Чайка Київ
показати весь коментар23.05.2022 13:07
+3 pOrest
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+3 Ksenia VB
показати весь коментар23.05.2022 12:57
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Ви подивіться, як наші Сонечки на бойових позициях облаштовуються!
https://www.facebook.com/Eugenivanovych/posts/5385333361497558
Але свині всеядні.
Що може вберегти у такій ситуації - лише побратими та Божа ласка.