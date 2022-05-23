Зв’язківець 115-ї бригади Євген облаштував для побратимів, що тримають бій поблизу Сєверодонецька, польову капличку. ВIДЕО

Зв’язківець 115-ї бригади Євген облаштував для побратимів, що тримають бій поблизу Сєверодонецька, польову капличку.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, для безпеки бійців капличка облаштована глибоко під землею і дозволяє воїнам відпочити від бойових буднів.

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