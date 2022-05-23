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Новини Відео Війна
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"Вокруг все горит. 10 минут назад ничего этого не было", - волонтер під обстрілом виїжджає з Лиману. ВIДЕО реєстратора

Волонтер Олександр Решетник попав під обстріл у Лимані на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, він мав евакуювати людей з міста. Однак після приїзду з'ясувалося, що місце збору обстріляне і туди ніхто не прийшов. Свій виїзд з обстрілюваного міста Олександр зняв на камеру автомобільного реєстратора.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

обстріл (28449) евакуація (2312) волонтери (1332)


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Топ коментарі
+16
Ми виграємо 100%. Питання ціни і часу.
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23.05.2022 13:28
+16
Герой. Респект.
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23.05.2022 13:28
+15
Твари выжигают все и всех вокруг. Свинособаки по другому воевать не умеют.
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23.05.2022 13:31
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Ми виграємо 100%. Питання ціни і часу.
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23.05.2022 13:28 Відповісти
может поэтому он и хочет хотя бы к 24 февраля выйти. Он знает реальные цифры
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23.05.2022 13:30 Відповісти
Ты здесь вместе с твоим Зеленским зраду не гони. Границы на 24.02.22. - это самоубийство. Цена какая УЖЕ заплачена? Сколько жизней, сколько городов. Зеля сцикло, ничего не решает. ВСе решает Ермак с Коломойским, вся власть у них. Вся надежда на армию и ее руководство, которые, пока не допускают туда этих тварей предателей.
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23.05.2022 14:21 Відповісти
Что ты долгий срок дал, до конца лета всё закончится
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23.05.2022 14:44 Відповісти
Это как в СССР, осенью 1941 г. спросить "Мы точно выиграем эту войну?"
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23.05.2022 13:32 Відповісти
Хто це ви? (Реєстрація: 25.03.2022)
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23.05.2022 13:33 Відповісти
війну рф веде не з Україною, а з усім цивілізованим світом, але на території України...тому перемога буде, але ціною життів тисяч і тисяч населеня країни... і пуйло це знає...як і зе....
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23.05.2022 13:39 Відповісти
Герой. Респект.
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23.05.2022 13:28 Відповісти
Твари выжигают все и всех вокруг. Свинособаки по другому воевать не умеют.
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23.05.2022 13:31 Відповісти
а смысл ....я понимаю в войне смысла нет-- но в частности логика должна же быть.. ну микроавтобус...и что... ну приехал эвакуировать... так накрыли точно место сбора... даже УАЗик подбили явно кто то сдал.. место эвакуации..и потом стрелять вдогонку в автомашину ЗАЧЕМ??? пе@ерасты конченные...
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23.05.2022 13:40 Відповісти
Знищення людського складу України та їхнього майна.
Москалі звільняють території під себе - вони сюди хочуть прийти жити.
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23.05.2022 17:32 Відповісти
Хорошо,что мы по своим городам стрелять не собираемся,поэтому их
вернуть будет очень просто
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23.05.2022 13:39 Відповісти
Знак вопроса забыл добавить .Очень просто возвращать города с полностю стёртыми с лица земли домами ,что и демонстрируют сейчас кацапы на донбассе
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23.05.2022 13:54 Відповісти
Вот уже и Лиман скоро отвалится... Нерадостно это все.
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23.05.2022 14:18 Відповісти
ну так тянут же с поставками оружия....телятся там....вот и результат...
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23.05.2022 14:48 Відповісти
чего то на Харковском направление это оружие есть, как и пво а над Бахмутом,Северском,Соледаром, Краматорском и т .д лаптиногие летают как у себя дома...плохое у меня предчувствие на этот счет.
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23.05.2022 16:28 Відповісти
вот-вот, у меня тоже самое....но ОПУ молчит....тут народ тоже не задается этим вопросом....ну дык если народ нихрена этого не видит, военным говорить запрещено, ОПУ молчит....тут нужно орать в три горла на весь мир об этом....
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23.05.2022 16:34 Відповісти
САША !!! ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ СТО ЛЕТ И БОЛЬШЕ !!! ОТВАГА -МУЖЕСТВО - ДОЛГ -ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
ЭТО ТЫ САШ !!!
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23.05.2022 15:39 Відповісти
Господи, зроби так, щоб такі саме "відео" були у кожного москальського "маршрутчика" в Чмоскві і усьому Мордорі!
Їй-бо палити покину!!!
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23.05.2022 15:49 Відповісти
Обычный гражданин, но реально герой! Респект!
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23.05.2022 16:46 Відповісти
 
 