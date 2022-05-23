"Вокруг все горит. 10 минут назад ничего этого не было", - волонтер під обстрілом виїжджає з Лиману. ВIДЕО реєстратора

Волонтер Олександр Решетник попав під обстріл у Лимані на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами, він мав евакуювати людей з міста. Однак після приїзду з'ясувалося, що місце збору обстріляне і туди ніхто не прийшов. Свій виїзд з обстрілюваного міста Олександр зняв на камеру автомобільного реєстратора.

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