"Джохар сказав, коли над Україною зійде українське сонце, Росія зникне. На здійснення цього пророцтва чекає весь Кавказ", - звернення дружини Дудаєва. ВIДЕО
Україна, яка підтримується всім світом, приречена на перемогу у війні проти країни-агресора Росії. На те, що збудеться пророцтво президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва, чекає весь Кавказ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказала у своєму відеозверненні дружина убитого росіянами чеченського президента Алла Дудаєва.
"Ми сумуємо разом з вами, коли ви ховаєте загиблих воїнів на українсько-російській війні. Війні, яка триває вже два з половиною місяці, і якій ви мужньо чините опір, бо весь український народ об'єднався разом із президентом Володимиром Зеленським і протистоїть російським танкам і величезній імперії... Джохар сказав, коли над Україною зійде українське сонце, Росія зникне. І ми всі чекаємо на цей момент і сподіваємося. Ми віримо в те, що народ України переможе. Тому що весь світ вам допомагає, захоплюється мужністю президента Зеленського та мужністю українського народу, який витримав найважчий перший удар і зараз б'є російську імперію по всіх напрямках. Ми бачили любов народу в українських вишиванках і в усьому, що було розлито навколо, і ця любов вас рятує. Вона врятує і наш світ, тому що у нас спільний ворог. Україна просто приречена на перемогу, і ми цього чекаємо з нетерпінням. Я вам посилаю любов, ми молимося за вас. З вами разом воюють грузинський народ, чеченці. Весь Кавказ переживає і сподівається", - сказала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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Всілякі збочені малороси та ватніки захопили українське повітря, вливали роками у людські голови міф про братерство з рашкою.
Момент істини настає...
Не тільки над Україною. Над всім світом ми бачим схід вершечка УКРАЇНСЬКОГО сонця.І цей схід РУЧНИЙ, руками українців, поляків, британців, американців викочують світило назовні...
І тут у них, - все, не як у людей!
У всих інших слов'янських народів, - від "слова".
Тобто, слов'яни, - це ті, що розуміють "слово". На противагу узагальненим німцям, бо вони "німі", - не розуміють "слова".
свого часу ми так само переживали за чеченський народ, коли ви боролись за Волю під проводом пана Джохара. Наші народи будуть вільні як написав колись український пророк Тарас:
І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
Амінь
Верогідність , що когось задушать шарфами , або приб"ють табакеркою на порядок більш висока за "йядєрайє сольнца" ...
Мене вразила смерть Джохара Дудаєва: не могла повірити, що його вбили.