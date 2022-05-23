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Новини Відео Війна
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"Джохар сказав, коли над Україною зійде українське сонце, Росія зникне. На здійснення цього пророцтва чекає весь Кавказ", - звернення дружини Дудаєва. ВIДЕО

Україна, яка підтримується всім світом, приречена на перемогу у війні проти країни-агресора Росії. На те, що збудеться пророцтво президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва, чекає весь Кавказ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказала у своєму відеозверненні дружина убитого росіянами чеченського президента Алла Дудаєва.

"Ми сумуємо разом з вами, коли ви ховаєте загиблих воїнів на українсько-російській війні. Війні, яка триває вже два з половиною місяці, і якій ви мужньо чините опір, бо весь український народ об'єднався разом із президентом Володимиром Зеленським і протистоїть російським танкам і величезній імперії... Джохар сказав, коли над Україною зійде українське сонце, Росія зникне. І ми всі чекаємо на цей момент і сподіваємося. Ми віримо в те, що народ України переможе. Тому що весь світ вам допомагає, захоплюється мужністю президента Зеленського та мужністю українського народу, який витримав найважчий перший удар і зараз б'є російську імперію по всіх напрямках. Ми бачили любов народу в українських вишиванках і в усьому, що було розлито навколо, і ця любов вас рятує. Вона врятує і наш світ, тому що у нас спільний ворог. Україна просто приречена на перемогу, і ми цього чекаємо з нетерпінням. Я вам посилаю любов, ми молимося за вас. З вами разом воюють грузинський народ, чеченці. Весь Кавказ переживає і сподівається", - сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія планувала ввести війська в Крим відразу після війни в Чечні, - Дудаєв у 1995 році. ВIДЕО

Автор: 

Дудаєв Джохар (13) Чечня (284)


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Топ коментарі
+92
Да. Українське сонце довго не сходило над Україною.
Всілякі збочені малороси та ватніки захопили українське повітря, вливали роками у людські голови міф про братерство з рашкою.
Момент істини настає...
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23.05.2022 13:44
+62
Все будет УКРАИНА !!! Смерть свинособакам
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23.05.2022 13:43
+54
Иншаллах Украина победит. Украина понад усе. Слава Украине. Джохар Дудаев сегодняшний день говорил 1995 году.
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23.05.2022 13:47
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*** прочитал, аж мурашки по коже пошли.
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23.05.2022 13:41 Відповісти
Все будет УКРАИНА !!! Смерть свинособакам
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23.05.2022 13:43 Відповісти
Тільки так!

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23.05.2022 22:04 Відповісти
Да. Українське сонце довго не сходило над Україною.
Всілякі збочені малороси та ватніки захопили українське повітря, вливали роками у людські голови міф про братерство з рашкою.
Момент істини настає...
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23.05.2022 13:44 Відповісти
Сонце ОДНЕ для всього світу. І сходить воно для ВСЬОГО світу. І дійсно, тепер для ВСЬОГО СВІТУ сходить УКРАЇНСЬКЕ сонце.
Не тільки над Україною. Над всім світом ми бачим схід вершечка УКРАЇНСЬКОГО сонця.І цей схід РУЧНИЙ, руками українців, поляків, британців, американців викочують світило назовні...
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23.05.2022 13:56 Відповісти
Сава Богу, слава Україні, слава вільній Чечні
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23.05.2022 13:45 Відповісти
Слава - богиня войны. Славяне - производное от имени богини. Славяне - нация воинов. Тяжело служить настоящим богам. Не правда ли?
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23.05.2022 13:51 Відповісти
Це тільки у кацапів "славянє" - від "слави".
І тут у них, - все, не як у людей!

У всих інших слов'янських народів, - від "слова".
Тобто, слов'яни, - це ті, що розуміють "слово". На противагу узагальненим німцям, бо вони "німі", - не розуміють "слова".
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23.05.2022 18:57 Відповісти
Иншаллах Украина победит. Украина понад усе. Слава Украине. Джохар Дудаев сегодняшний день говорил 1995 году.
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23.05.2022 13:47 Відповісти
Врятуйте ту дівчинку, що сказала, "путін - чорт", такі діти - ваше майбутнє, бережіть іх
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23.05.2022 13:48 Відповісти
Она из Дагестана.
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23.05.2022 13:50 Відповісти
Яка ріниця.
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23.05.2022 13:58 Відповісти
рашка это центр всемирной ненависти, страна террорист, страна финансирующая и вооружающая все мировое зло. Она должна быть уничтожена и Бог это предоставил украинцам именно тем кто породил эту мразь.
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23.05.2022 13:50 Відповісти
Та ніхто її не порждав це залишки татаро монгольскої орди осівшиї на московіі і ассіміліровавши местне населення. Вони ніколи не були і не будуть людьми - це звіри
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23.05.2022 14:56 Відповісти
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23.05.2022 13:51 Відповісти
У Полтаві він літав на тих самих літаках (ТУ22М3), що ми віддали оркам і якими вони зараз нищать наші міста...
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23.05.2022 13:52 Відповісти
Отдавать полк стратегических бомбардировщиков отдаватьбыло не обязательно- личная инициатива Кравчука, спешил выслужиться и отдать все...О покойниках ничего плохого- не говорю ничего хорошего ну ничего совсем......
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23.05.2022 17:10 Відповісти
щиро дякуємо, пані Ало!
свого часу ми так само переживали за чеченський народ, коли ви боролись за Волю під проводом пана Джохара. Наші народи будуть вільні як написав колись український пророк Тарас:

І вам слава, сині гори,
Кригою окуті.
І вам, лицарі великі,
Богом не забуті.
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
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23.05.2022 13:53 Відповісти
Все буде Україна! Скоро "мужній президент зеленський" сам всіх пабєдіт... без української армії. Мабуть, саме тому його уряд навідріз відмовився фінансувати ЗСУ на фоні повномасштабної військової загрози зі сторони Кацапії - Гундосий вирішив привласнити всі лаври собі.
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23.05.2022 13:55 Відповісти
Весь Кавказ и Украина-Русь столетиями рашистами заливались кровью лучших сыновей и дочерей. Да гоблены и орки жажды массовых убийств и не скрывают. Но все возвратиться к истокам, а московщина будет уничтожена. Смерть росии !!!
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23.05.2022 13:56 Відповісти
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23.05.2022 14:01 Відповісти
Українське сонце вже сходить і це бачить увесь світ...
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23.05.2022 14:03 Відповісти
раZZея должна быть разрушена.
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23.05.2022 14:04 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ВЕЛИКОМУ СИНУ ІЧКЕРСЬКОГО НАРОДУ
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23.05.2022 14:10 Відповісти
Глубоко уважаемый мной человек , достойный сын своей Родины. Если кто то хочет вырвать- сравните его лицо с ботоксной харей Путлера....
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23.05.2022 17:13 Відповісти
ЗОЛОТІ СЛОВА були сказані Д.Дудаєвим!!!
Амінь
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23.05.2022 14:21 Відповісти
Смерть маскалям, волю кавказу!
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23.05.2022 14:23 Відповісти
До речі, у 90-х жінку Дудаєва вивезли в Україну і наші її тут фактично врятували...
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23.05.2022 14:25 Відповісти
Слова " владімєр зєлєнскій" тут явно зайві.
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23.05.2022 14:27 Відповісти
Вона фантастична. I Джохар був справжнй лицар. <3
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23.05.2022 14:31 Відповісти
Алла Дудаєва написала чудову книгу про Джохара "Мільйон перший". Дуже рекомендую прочитати. Між іншим, в книзі було і про те, що кацапи почали планувати напад на Україну відразу після розвалу совка.
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23.05.2022 14:37 Відповісти
Все больше уважаю Д. Дудаева. настоящий Гетьман, лидер с идеей, силой и характером. Слава Дудаеву! Слава Ичкерии!!
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23.05.2022 14:45 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ НЕ ЯДЕРНОЕ СОЛНЦЕ !)
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23.05.2022 17:42 Відповісти
Йой , тільки не требо нас тут залякувать усякими ************ мантрами -- буде як буде .

Верогідність , що когось задушать шарфами , або приб"ють табакеркою на порядок більш висока за "йядєрайє сольнца" ...
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23.05.2022 21:27 Відповісти
ТЕБЕ ЖДУ ВООБЩЕ ПОХЙ !!!
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13.09.2022 06:51 Відповісти
caps Lock сахаром залип?
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12.09.2022 20:40 Відповісти
НЕПЗДИ !!!
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13.09.2022 06:50 Відповісти
Дякую за слова підтримки.

Мене вразила смерть Джохара Дудаєва: не могла повірити, що його вбили.
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23.05.2022 21:58 Відповісти
вбивати - це єдине, що кацапи вміють робити
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24.05.2022 13:34 Відповісти
Так, а друге що вони вміють і роблять на відмінно, це брехати.
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24.05.2022 16:56 Відповісти
ПРавда О русских воинах youtube.com/watch?v=N75Tq-XbkEQ !!!!

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26.05.2022 20:38 Відповісти
 
 