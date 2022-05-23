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Артилеристи "Закарпатського легіону" із гаубиці зразка НАТО влучили з відстані 20 кілометрів у російський командний пункт. ВIДЕО

"Закарпатський легіон" з відстані понад 20 кілометрів з першого пострілу вразив рашистську ціль із гаубиці зразка НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці у фейсбуці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади - Закарпатський легіон

"Артилеристи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів росармії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що знищено військовий позашляховик із позначкою "Z" і кілька рашистів, які перебували поряд.

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Постріл здійснено із гаубиці, що надійшла в Україну в рамках допомоги від країн НАТО.

На уповільненому відео з дрона видно приліт снаряда 155 калібру й момент потужного вибуху. Ціль перебувала на відстані понад 20 кілометрів, тому влучний постріл наочно демонструє високоточність новітньої зброї, яка надійшла й продовжує надходити в Збройні Сили України.

Автор: 

НАТО (6441) артилерія (788) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+45
навіть кури не постраждали
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23.05.2022 16:30
+23
Скоріше б став час, коли наші рознесуть головний командний пункт у кремлівському логові.
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23.05.2022 16:34
+14
Плюсую.
Давненко енота не видел. Впрочем, просить его танцевать за каждого зажмуренного орка - так это больше 29000, сейчас примерно по 1-2 сотни в день. Пусть прибережет силы для серьезного повода к лехаиму.
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23.05.2022 16:32
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навіть кури не постраждали
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23.05.2022 16:30 Відповісти
на 0;15 сек..щось біле появляється з кущів і счезає..вище хати
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23.05.2022 16:35 Відповісти
Наверное чья то седая голова))) Командиры все старенькие и явно седые
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23.05.2022 16:45 Відповісти
То не з кущів, то снаряд над хатою пролітає. У сповільненому повторі усе видно.
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23.05.2022 16:50 Відповісти
дякую...я неуважно дивився...бо спочатку .коли виложили відео,ще не було окреслено приліт снаряду
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23.05.2022 17:03 Відповісти
гарно вразили..Навіть кокошнікі з лаптями не порозліталися.
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23.05.2022 18:23 Відповісти
кури то святе))
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23.05.2022 22:11 Відповісти
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23.05.2022 16:31 Відповісти
Плюсую.
Давненко енота не видел. Впрочем, просить его танцевать за каждого зажмуренного орка - так это больше 29000, сейчас примерно по 1-2 сотни в день. Пусть прибережет силы для серьезного повода к лехаиму.
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23.05.2022 16:32 Відповісти
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23.05.2022 16:48 Відповісти
Спасибо!
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23.05.2022 17:02 Відповісти
Помню этого енота еще с 14 года.)
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23.05.2022 17:35 Відповісти
Прочитав у мережі, що єноти живуть до 12-16 років, однак переважно не більше 2-5. Проте цей єнот безсмертний.
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23.05.2022 22:21 Відповісти
Скоріше б став час, коли наші рознесуть головний командний пункт у кремлівському логові.
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23.05.2022 16:34 Відповісти
*****-тобто, поджарил русских петухов?
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23.05.2022 16:35 Відповісти
Як на мене це екскалібуром
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23.05.2022 16:39 Відповісти
С большой долей вероятности, координаты получены с дрона с лазерным дальномером.
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23.05.2022 17:04 Відповісти
я думаю и обычным можна попасть ,и не только с М777,но и с советского Гиацинта или Пиона-у них кучность на такой дистанции не хуже ,чем у натовской гаубицы (если стволы не расстрелянные).
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23.05.2022 17:25 Відповісти
На счет точности-да, правда если бы это Пион попал,то снесло бы все постройки.203 мм ОФ снаряд не стоит недооценивать).
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23.05.2022 17:58 Відповісти
Став час, аби нарешті поцілити у головний командний кремлівський пункт з його руськім міром.
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23.05.2022 16:48 Відповісти
Уніан..https://www.unian.net/editor/ivan-boyko Иван Бойко15:53, 23.05.22

Партизани..Мелитополь..Утром 23 мая местные жители видели черный клубок дыма вблизи мясокомбината.Утром в городе прогремел взрыв в районе мясокомбината, который повредил рельсы. На место взрыва российские захватчики отправили бронепоезд и группу автоматчиков, которые проводили зачистку территории.
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23.05.2022 16:52 Відповісти
Ех. Трохи переліт.
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23.05.2022 16:53 Відповісти
Ні, прошу вибачити. Гадав, що ціль то будинок. А ціль була в кущах. 100-відсоткове попадання.
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23.05.2022 17:06 Відповісти
ВРАЖЕННЯ, ЩО СТРІЛЯЛИ ПРЯМОЮ НАВОДКОЮ
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23.05.2022 16:59 Відповісти
Не можна ось так просто пройти повз дохлих орків і не поставити вподобайку.
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23.05.2022 17:00 Відповісти
Может сделать соревнование по военной меткости , типа «Уимблдонский турнир»?

И вручать кубки . Лучше меткость - больше 200 орков ‼️‼️‼️и меньше трат снарядов
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23.05.2022 17:15 Відповісти
ппц я єтот внедорожник даже с расстояния 30см от монитора не рассмотрел)) так что респектище
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23.05.2022 17:26 Відповісти
А вокруг ни одной машины,ни одного орка.странный командный пункт.Судя по курам,это ихний командный пункт.
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23.05.2022 17:53 Відповісти
Ну что сказать , эскалибурчик - любимчик.
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23.05.2022 19:08 Відповісти
ну і хто там буде ще ******* що нам потрібно втричі більш сил щоб звільнити оккуповані территорії від орків? один до трьох це було у другій світовій, зараз інше озброєння маємо!
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23.05.2022 19:38 Відповісти
А КОМАНДИРЫ ОРКОВ КУР ПАСУТ !?)
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24.05.2022 10:52 Відповісти
 
 