Артилеристи "Закарпатського легіону" із гаубиці зразка НАТО влучили з відстані 20 кілометрів у російський командний пункт. ВIДЕО
"Закарпатський легіон" з відстані понад 20 кілометрів з першого пострілу вразив рашистську ціль із гаубиці зразка НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці у фейсбуці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади - Закарпатський легіон
"Артилеристи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів росармії", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що знищено військовий позашляховик із позначкою "Z" і кілька рашистів, які перебували поряд.
Постріл здійснено із гаубиці, що надійшла в Україну в рамках допомоги від країн НАТО.
На уповільненому відео з дрона видно приліт снаряда 155 калібру й момент потужного вибуху. Ціль перебувала на відстані понад 20 кілометрів, тому влучний постріл наочно демонструє високоточність новітньої зброї, яка надійшла й продовжує надходити в Збройні Сили України.
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Давненко енота не видел. Впрочем, просить его танцевать за каждого зажмуренного орка - так это больше 29000, сейчас примерно по 1-2 сотни в день. Пусть прибережет силы для серьезного повода к лехаиму.
Партизани..Мелитополь..Утром 23 мая местные жители видели черный клубок дыма вблизи мясокомбината.Утром в городе прогремел взрыв в районе мясокомбината, который повредил рельсы. На место взрыва российские захватчики отправили бронепоезд и группу автоматчиков, которые проводили зачистку территории.
И вручать кубки . Лучше меткость - больше 200 орков ‼️‼️‼️и меньше трат снарядов