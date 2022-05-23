Артилеристи "Закарпатського легіону" із гаубиці зразка НАТО влучили з відстані 20 кілометрів у російський командний пункт. ВIДЕО

"Закарпатський легіон" з відстані понад 20 кілометрів з першого пострілу вразив рашистську ціль із гаубиці зразка НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці у фейсбуці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади - Закарпатський легіон

"Артилеристи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів росармії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що знищено військовий позашляховик із позначкою "Z" і кілька рашистів, які перебували поряд.

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Постріл здійснено із гаубиці, що надійшла в Україну в рамках допомоги від країн НАТО.

На уповільненому відео з дрона видно приліт снаряда 155 калібру й момент потужного вибуху. Ціль перебувала на відстані понад 20 кілометрів, тому влучний постріл наочно демонструє високоточність новітньої зброї, яка надійшла й продовжує надходити в Збройні Сили України.