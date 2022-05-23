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Цей "русский мир" прийде в дім кожного європейця, якщо його не зупинити, - голова уряду Ічкерії у вигнанні Закаєв. ВIДЕО

Ірпінь відвідала делегація Чеченської Республіки Ічкерія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі ITV News. Ірпінь. Буча. Гостомель.

У складі делегації Чеченської Республіки Ічкерія був голова Ради Старійшин чеченського народу у Європі, заступник міністра оборони, державний міністр та голова уряду Ічкеріі у вигнанні.

Про враження від побаченого та про спільний з Україною біль – у прямій мові голови кабміну ЧРІ Ахмеда Закаєва:

"Те, що відбувалося в Ірпені, Бучі та інших окупованих російськими військами містах, населених пунктах, один до одного повторює ту трагедію, яку пережив чеченський народ ще років 28 тому. І, звичайно, для нас те, що відбувається в Україні й те, що відбувалося тут, не могло бути не нашим болем. Тому що ми знаємо, що це таке, коли світ не співчуває вашій трагедії. Ми це пережили. Весь світ сьогодні, слава Всевишньому, солідаризувався з Україною, з українським народом, але ми свого часу були залишені сам на сам із цим монстром – з оцим "русским миром", який почав відроджуватися в Чечні та прийшов в Україну. Треба зробити все, щоб європейці розуміли, що цей "русский мир" прийде в дім кожного європейця, якщо його сьогодні не зупинити".

Автор: 

Закаєв Ахмед (4) Ірпінь (358) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+7
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.05.2022 19:21
+5
УКРАИНА ПОБЕДИТ! Ичкерия станет свободной.
Смерть рашистским оккупантам!
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23.05.2022 20:38
+4
Так пусть и Ичкерия подаёт в Гаагу на зверства и насилие кацапов .
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23.05.2022 19:06
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Він все ближче і ближче.
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23.05.2022 19:01 Відповісти
Так пусть и Ичкерия подаёт в Гаагу на зверства и насилие кацапов .
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23.05.2022 19:06 Відповісти
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23.05.2022 19:13 Відповісти
Ну хватит уже , тебе не стыдно? Вспомни как ты себя вел перед 23 февраоя?
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23.05.2022 19:10 Відповісти
Не прийде , не треба ******* там в мирній і ситій Європі!

якщо маленька відносно Україна тримається вже 4й місяць -то колективне НАТО просто сжере ******** за цей термін і все, ***** може і соціопат і диктатор але не дурень , тому зупиниться в Україні , він вже і так майже дві словакії відтяпав і без ядерної зброї
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23.05.2022 19:20 Відповісти
Вiн соціопат ,диктатор і дурень.А ще він боягуз.
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23.05.2022 22:31 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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23.05.2022 19:21 Відповісти
В Європі є багато унітазів і пральних машин, кацапи в курсі
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23.05.2022 19:50 Відповісти
За Європу--не факт, але нам боротьба на кілька років не підходить в любому випадку..
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23.05.2022 20:20 Відповісти
УКРАИНА ПОБЕДИТ! Ичкерия станет свободной.
Смерть рашистским оккупантам!
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23.05.2022 20:38 Відповісти
Россия это сотни тысячь замучанных до смерти,сотни тысячь растрелянных,сотни тысячь осужденных по доносам и т,д. погибших в тютмах и лагерях ,сотни тысячь погибших в голодоморах,сотни тысячь депортированных .Истребление народов . Это происходило на протяжение их кровавой историе.Просходит это и сейчас ЭТО ЦЕНА ваших духовных скреп ???Это ваша загадочная русская душа???Это объединяет ваше """великодержавное общество""" крепостных шевенистов и неонацистов""???
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23.05.2022 22:17 Відповісти
Перемога України - це коли РФ розпадеться на купу національних країн,всі окуповані РФ території повернуться власникам,а Гаага винесе останній приговор останньому рашисту. Інакше не буде ніякої слави нам( бо буде нова війна) і звісно не буде свободи у Ічкерії!
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23.05.2022 22:41 Відповісти
 
 