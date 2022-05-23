Цей "русский мир" прийде в дім кожного європейця, якщо його не зупинити, - голова уряду Ічкерії у вигнанні Закаєв. ВIДЕО

Ірпінь відвідала делегація Чеченської Республіки Ічкерія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі ITV News. Ірпінь. Буча. Гостомель.

У складі делегації Чеченської Республіки Ічкерія був голова Ради Старійшин чеченського народу у Європі, заступник міністра оборони, державний міністр та голова уряду Ічкеріі у вигнанні.

Про враження від побаченого та про спільний з Україною біль – у прямій мові голови кабміну ЧРІ Ахмеда Закаєва:

"Те, що відбувалося в Ірпені, Бучі та інших окупованих російськими військами містах, населених пунктах, один до одного повторює ту трагедію, яку пережив чеченський народ ще років 28 тому. І, звичайно, для нас те, що відбувається в Україні й те, що відбувалося тут, не могло бути не нашим болем. Тому що ми знаємо, що це таке, коли світ не співчуває вашій трагедії. Ми це пережили. Весь світ сьогодні, слава Всевишньому, солідаризувався з Україною, з українським народом, але ми свого часу були залишені сам на сам із цим монстром – з оцим "русским миром", який почав відроджуватися в Чечні та прийшов в Україну. Треба зробити все, щоб європейці розуміли, що цей "русский мир" прийде в дім кожного європейця, якщо його сьогодні не зупинити".