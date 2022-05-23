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26 110 30

Я росіянин. Хочу жити в Україні, - мешканець окупованого Херсону спілкується з російськими пропагандистами. ВIДЕО

Під час "престуру" російських пропагандистів мешканець окупованого Херсону заявив, що хоча сам за національністю росіянин, але прагне жити в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє МОСТ ХЕРСОН.

"Росіяни привезли в Херсон своїх пропагандистів і "міжнародних журналістів" Дід їм каже, що хоче жити в Україні", - зазначається у повідомленні.

Росіяни привезли в Херсон своїх пропагандистів і "міжнародних журналістів"

Дід їм каже, що хоче жити в Україні pic.twitter.com/34PAItq0us

— МОСТ ХЕРСОН (це поряд із Чорнобаївкою) (@most_ks_ua) May 23, 2022

Також дивіться: "С топливом - ж#па, с лекарствами - ж#па, с зарплатами и пенсиями - ж#па, реально сплошная ж#па! Надо тикать в Крым, с#ка", -"керівники"-колаборанти на Херсонщині вже обдумують план втечі. АУДIО

Автор: 

окупація (6687) пропаганда (2801) Херсон (3356)


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Топ коментарі
+35
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23.05.2022 19:46
+28
Дєд сказав, кацапи йдіть на ...уй!
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23.05.2022 19:47
+28
дед молодец
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23.05.2022 19:50
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23.05.2022 19:46 Відповісти
Ліл!
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23.05.2022 19:50 Відповісти
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23.05.2022 19:58 Відповісти
Дєд сказав, кацапи йдіть на ...уй!
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23.05.2022 19:47 Відповісти
дед молодец
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23.05.2022 19:50 Відповісти
Журналистку расстреляют
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23.05.2022 19:50 Відповісти
Так они и пришли здесь жить. Именно по этому мы должны для этого умереть или сгнить в трудовых или фильтрационных лагерях в таежной Параше
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23.05.2022 19:52 Відповісти

Коротко о ситуации с курсом срубля в срашке (видео))))))))))

https://t.me/ukraine_ukrainy/3116
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23.05.2022 19:52 Відповісти
Кошмар! Где это случилось? В Украине?
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23.05.2022 19:56 Відповісти
Если по рожам и речи непонятно, то можешь на номера авто посмотреть...
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23.05.2022 19:59 Відповісти
в Вильнюсе, плять , на Антакёльне ,15...((
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23.05.2022 20:07 Відповісти
а номера на авто кацапские
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23.05.2022 21:04 Відповісти
Эх батя...лучше поздно, но лучше б было раньше.
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23.05.2022 19:52 Відповісти
якщо хоче жити в Україні, має припинити бути росіянином, бо то курва, ніколи не закінчиться.
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23.05.2022 19:58 Відповісти
Не росіяни, а російськомовні, довбо@@******.
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23.05.2022 20:10 Відповісти


Номис М. - Українські приказки, прислів'я і таке інше (1864)
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23.05.2022 20:24 Відповісти
Щоб жити в Україні достатньо бути нормальною людиною, а не московитом-новоординцем, а цей чолов'яга не новоординець, тому може спокіно собі жити в Україні, але нажаль не зараз, бо Херсон оккупован московитсько-новоординськими покидьками, та брехливими московитськими пропагандонами, які не дають йому спокійно жити, як і усім нам - Херсонцям, та мешканцям інших оккупованих новоординцями территорій.
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23.05.2022 20:17 Відповісти
Россиянин не национальность.

Возможно ошибка переводчика.
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23.05.2022 20:21 Відповісти
О тож. Росіянин то житель рашки, а от національність - руский. Чомусь з деяких пір всі рускі в Україні стали росіянами (в перекладі), а на росії всі жителі стали русскими.
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23.05.2022 21:10 Відповісти
в українськiй мовi руський - це той що має вiношення до Русi.

росiя - росiйська мова-росiянин.

нiяких руських на ерефii не iснує.
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04.07.2022 18:01 Відповісти
вона на колінах перед ним стоїть , а він "іди на..... я хочу в Україну"

Це звісно не покажуть на ********* кацапам.

Дуже жаль місто , там стільки патріотів
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23.05.2022 20:36 Відповісти
Рашисьтська журалістка наче якась шм..ра з порнофільму!
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23.05.2022 22:16 Відповісти
Хвойда рашинська , тобі ясно сказали , пиз@ дуйте з Украіни , так як
Вас сюди не кликали 😡
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23.05.2022 22:24 Відповісти
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23.05.2022 22:55 Відповісти
Чоловік молодець,чітко пояснив козломордим!Що ще треба!Але по рашистському зомбоящику цього не покажуть!
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26.05.2022 00:50 Відповісти
 
 