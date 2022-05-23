Я росіянин. Хочу жити в Україні, - мешканець окупованого Херсону спілкується з російськими пропагандистами. ВIДЕО

Під час "престуру" російських пропагандистів мешканець окупованого Херсону заявив, що хоча сам за національністю росіянин, але прагне жити в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє МОСТ ХЕРСОН.

"Росіяни привезли в Херсон своїх пропагандистів і "міжнародних журналістів" Дід їм каже, що хоче жити в Україні", - зазначається у повідомленні.

Росіяни привезли в Херсон своїх пропагандистів і "міжнародних журналістів"



Дід їм каже, що хоче жити в Україні pic.twitter.com/34PAItq0us — МОСТ ХЕРСОН (це поряд із Чорнобаївкою) (@most_ks_ua) May 23, 2022

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