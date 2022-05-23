Я росіянин. Хочу жити в Україні, - мешканець окупованого Херсону спілкується з російськими пропагандистами. ВIДЕО
Під час "престуру" російських пропагандистів мешканець окупованого Херсону заявив, що хоча сам за національністю росіянин, але прагне жити в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомляє МОСТ ХЕРСОН.
"Росіяни привезли в Херсон своїх пропагандистів і "міжнародних журналістів" Дід їм каже, що хоче жити в Україні", - зазначається у повідомленні.
Росіяни привезли в Херсон своїх пропагандистів і "міжнародних журналістів"— МОСТ ХЕРСОН (це поряд із Чорнобаївкою) (@most_ks_ua) May 23, 2022
Дід їм каже, що хоче жити в Україні pic.twitter.com/34PAItq0us
Топ коментарі
+35 Перехватчик
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+28 Muron
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Коротко о ситуации с курсом срубля в срашке (видео))))))))))
https://t.me/ukraine_ukrainy/3116
Номис М. - Українські приказки, прислів'я і таке інше (1864)
Возможно ошибка переводчика.
росiя - росiйська мова-росiянин.
нiяких руських на ерефii не iснує.
Це звісно не покажуть на ********* кацапам.
Дуже жаль місто , там стільки патріотів
Вас сюди не кликали 😡