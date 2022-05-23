"Шольц на коленях должен молить прощение", - пропагандист Соловйов погрожує канцлеру Німеччини "культурной миссией" Росії в Берліні. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов погрожує "культурною місією" Росії в Берліні, щоб змусити канцлера Німеччини Олафа Шольца вибачитися за його висловлювання про російсько-українську війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист заявив, що Шольц "на коленях должен молить прощение".

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