Українські військові вибили росіян із Тошківки. РФ стягнула на Луганщину 12,5 тис. солдатів. Сєверодонецьк знищується, - Гайдай. ВIДЕО

Збройні сили України вибили військових РФ із Тошківки на Луганщині і закріпили свої позиції.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни стягнули на Луганщину 25 батальйонних тактичних груп. Арифметика проста: 25 БТГр по, орієнтовно, 500 вбивць кожен = 12 500 рашистів збираються захоплювати Луганщину. Ситуація в області - надскладна. Обстрілюється вся територія. Сєверодонецьк знищується.

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У Тошківці ЗСУ росіян вибили та закріпили свої позиції

Евакуація ускладнена. Ризикована. Якщо наважитеся - навідайтеся до гумштабу та повідомте про себе, також там і в лікарнях можна зателефонувати рідним та зарядити телефон.

Сьогодні до Сєверодонецька завезено засоби індивідуальної безпеки, павербанки, зарядні пристрої на сонячних батареях.

Очікуємо фільтри для води.

Лікарні працюють.

Поранена жінка, яку сьогодні виявили поліцейські в старих районах, на жаль, померла.

Знаходьтеся постійно в укриттях!

ЗСУ мають все необхідне, щоб гнати росіян!" - розповів він.