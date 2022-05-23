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Українські військові вибили росіян із Тошківки. РФ стягнула на Луганщину 12,5 тис. солдатів. Сєверодонецьк знищується, - Гайдай. ВIДЕО

Збройні сили України вибили військових РФ із Тошківки на Луганщині і закріпили свої позиції.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни стягнули на Луганщину 25 батальйонних тактичних груп. Арифметика проста: 25 БТГр по, орієнтовно, 500 вбивць кожен = 12 500 рашистів збираються захоплювати Луганщину. Ситуація в області - надскладна. Обстрілюється вся територія. Сєверодонецьк знищується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки Луганщина стримує наступ ворога, українські війська на Харківщині мають можливість відтісняти противника до кордонів з РФ, - Гайдай

У Тошківці ЗСУ росіян вибили та закріпили свої позиції

Евакуація ускладнена. Ризикована. Якщо наважитеся - навідайтеся до гумштабу та повідомте про себе, також там і в лікарнях можна зателефонувати рідним та зарядити телефон.

Сьогодні до Сєверодонецька завезено засоби індивідуальної безпеки, павербанки, зарядні пристрої на сонячних батареях.

Очікуємо фільтри для води.

Лікарні працюють.

Поранена жінка, яку сьогодні виявили поліцейські в старих районах, на жаль, померла.

Знаходьтеся постійно в укриттях!

ЗСУ мають все необхідне, щоб гнати росіян!" - розповів він.

Автор: 

армія рф (17373) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+17
ЗСУ мають все необхідне, щоб гнати росіян! - Дуже надіюсь на це, тримайтеся, хай та вся кацапська погань горить.
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23.05.2022 22:28
+16
Бакланов зі своєю сраною зграєю довбойобів дуже зайнятий - кошмарить Пороха.
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23.05.2022 22:40
+12
где сбу ?алло баканов ты чем **** занят?
Ось такий коментар написала лікар клініки "ДоброДія" на призов врятувати наших військови
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23.05.2022 22:31
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Да заткнитесь, сволочи. Да есть ли у вас совесть, падлы?
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23.05.2022 23:11 Відповісти
У нас є совість, тому я 25 лютого поїхав у військкомат. А 27 лютого вже бачив орків у приціл без оптіки.

Совісті немає у тих, хто з квітня 2021 хіхікав, хахакав, збирався на шашличкі, "не надо нагнетать", "вы отпугиваете инвесторов", "угрозы вторжения нет". І так - до 24 лютого. А 24 лютого усі вони всрались...

Так що, мадам, не треба тут істерик.

Модератор! Я не зрозумів, чому мої попередні коменти видалили?
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23.05.2022 23:34 Відповісти
И заметьте, мадам: Жодна! Жодна з цих падлюк, що ******..ли напад москалів, не подала у відставку. Ані данілов, ані ці баканов з будановим...
Взагалі ніхто. Все нормально. Ну ******..ли.
А вы говорите "совесть"!!!
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23.05.2022 23:44 Відповісти
Они не ПРОЕ......АЛИ,а их ****....АЛИ.
Так будет правильнее ,судя по всему договорились о малом в Омане,Фюрер захотел ВСЁ.
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24.05.2022 00:00 Відповісти
ЗСУ мають все необхідне, щоб гнати росіян! - Дуже надіюсь на це, тримайтеся, хай та вся кацапська погань горить.
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23.05.2022 22:28 Відповісти
Що таке 12тис. В порівнянні сил ЗСУ. Нищать місто,також нічого нового. Ви ж до цього готовились, так пане Гайдай, ваші слова.
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23.05.2022 22:30 Відповісти
Гайдай -Головнокомандувач? Та і крім Северодонецька можна ворога чекати по всьому периметру. Плюс десанти. Щось по Дніпропетровщині сьогодні посилено пуляють...
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23.05.2022 22:39 Відповісти
12 тривог. Одна за одною, пілюать... 🤬
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23.05.2022 22:45 Відповісти
Тоді нехай читає Марченко і не лізе керувати операцією. Хотя вийшла корисна інформація. Значить в Маріуполі сили були майже рівні,якщо брати 20 бригад по розрахунку Гайдая. В полоні декілька тисяч зі слів Зеленського. Була інфа про 7,5 тис.Азов. Брехня закриває великі втрати захисників міста
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23.05.2022 23:04 Відповісти
батальон-около 500 человек,откуда инфа про 7500 батальона Азов?
Так же 56 бригада морпехов -1600 человек явочного состава из 2400 списочного ,дислокация Николаев -т.е. в Мариуполе была какая то часть.
Реальнее весь гарнизон -около 6000 человек,сдалось около 4000 в несколько заходов
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24.05.2022 00:04 Відповісти
Вы бригады с батальонами путаете. В Мариуполе было соотношение 1:6 - 1:10. Но не в живой силе проблема. А в боеприпасах и отсутствии артподдержки. Плюс воздух был полностью почти за русней.
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24.05.2022 00:14 Відповісти
так воно і було. Нагі захисники мали автомати, кулемети, а ворог їх накривав артою, бомбами, смерчами, та крилатими ракетами з моря. СБУ не знайшли винних у здачі півдня і морів?
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24.05.2022 10:44 Відповісти
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23.05.2022 22:30 Відповісти
где сбу ?алло баканов ты чем **** занят?
Ось такий коментар написала лікар клініки "ДоброДія" на призов врятувати наших військови
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23.05.2022 22:31 Відповісти
Бакланов зі своєю сраною зграєю довбойобів дуже зайнятий - кошмарить Пороха.
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23.05.2022 22:40 Відповісти
Якби в нас було СБУ, то першою справою булоб притягнення до відповідальності тих, хто замість будування ракет і укріплення армії всі гроші витратив на дороги під час війни. То ж їм залишається заліплювати очі ніби показами ворога, який знищив Стуса, який є кумом Пуйла і який діє на користь ворога - рлосії. То виходить, що Порошенко ворог медведчувка, зеленського, пуйла і СБУ? То виходить, що вони єдині в цілях? Заважає злити Україну?
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24.05.2022 10:48 Відповісти
странно, что эта вата в Киеве, а не в *********
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23.05.2022 22:46 Відповісти
Слово "трибунал" самка тупая не смогла написать правильно, а рассуждать про "нациков" лезет.
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24.05.2022 07:28 Відповісти
12 500 vs 700 000? Что скажет Зе?
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23.05.2022 22:30 Відповісти
легко. там проста арифметика: 12500 орків проти них виставляємо усі 700000, нє 70000, нє 7000... Е, багатувато, треба залишити 4000, решту в тил.
Чудово - всьо сходітса, у кацапів 3-х кратна перевага для наступу, нам неможливо оборонятись, насакружаютвсьопропало. Всьо - нужнадагаваріваца.
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23.05.2022 22:43 Відповісти
БТГ кацапское около 700-1000 человек полного состава,минимум 12-16 танков и штук 50 другой бронетехники .
Так что реально их тысяч 20-25 плюс вспомогательные войска из моббиков луггандона.
Плюс куча артиллерии и тысячи тонн боеприпасов.
Вот и вся арифметика .
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24.05.2022 00:10 Відповісти
Нє, дагаваріваца ще рано, спочатку віддамо весь Донбас (кидаючи на вірну загибель сотні пацанів), а потім під приводом загрози Дніпропетровщині будемо "дагаваріваца"
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24.05.2022 00:29 Відповісти
не плутайте суммарну кількість по всій території України, з локальною концентрацією ворога на сході. Суммарно кацапів на півдні значно більше
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23.05.2022 22:52 Відповісти
Так зробіть сумарно більше де важче. Скільки областей в окупації, кордони України, Донбас, то як не крути а мінімум 30 тис. якщо навіть розділити на весь Донбас. Київ же має 70 000 зі слів чиновника
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23.05.2022 23:09 Відповісти
в том то и дело что в куче тыловых городов зачем-то разгуливает куча военных! что они делают в тылу в таком кол-ве?!
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24.05.2022 00:11 Відповісти
Про логистику, что нибудь слышала? Можно туда и миллион согнать, каждому дать по 2 патрона и сухпай на 2 дня. Наполеоны, бл...дь, доморощенные.
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24.05.2022 03:42 Відповісти
Да каких 12500. БТГр минимум по 800-1000 рыл. Это ж не стрелковый батальон.
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24.05.2022 00:15 Відповісти
30 військовослужбовців Сил оборони Нової Зеландії вилітають до Великої Британії, де вони навчатимуть українських військовослужбовців користуватися легкими польовими гаубицями L119 калібру 105 мм,https://ukrainian.voanews.com/a/%D1%82%D1%89%D0%BC%D1%84-%D1%8F%D1%83%D0%B4%D1%84%D1%%2082%D0%B2%D1%83%D1%84-/6585363.html повідомляє "Голос Америки" з посиланням на прем'єр-міністра Нової Зеландії Джасінду Ардерн (Jacinda Kate Laurell Ardern).
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23.05.2022 22:37 Відповісти
Якраз коли орки підійдуть до Кривого рогу і Дніпра, навчать.
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24.05.2022 00:30 Відповісти
Тошківка це на правому березі Сів.Дінця лише у 5 км від Лисичанська

рашисти переправились на західний берег Дінця ?
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23.05.2022 22:38 Відповісти
то ж вибили звідти
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23.05.2022 22:44 Відповісти
Карту давно дивились? ))) пів Луганщини зайнятою рашиками на правому березі Донця
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23.05.2022 22:45 Відповісти
Это значит, шо на юх мардву погнали.
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23.05.2022 23:05 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1528754270409003008 Северодонецк сегодня
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23.05.2022 22:50 Відповісти
ВСЯ армия рф теперь будет три месяца брать один Северодонецк.
Печально, что украинцы гибнут.
Позитив - на сегодня - это ВСЕ на что способна ВСЯ армия рф - штурмовать городишко несколько месяцев.
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23.05.2022 23:07 Відповісти
Вопрос, на сколько у них хватит ударной мощи. И куда зайдут в финале.
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24.05.2022 00:17 Відповісти
 
 