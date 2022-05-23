Українські військові вибили росіян із Тошківки. РФ стягнула на Луганщину 12,5 тис. солдатів. Сєверодонецьк знищується, - Гайдай. ВIДЕО
Збройні сили України вибили військових РФ із Тошківки на Луганщині і закріпили свої позиції.
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни стягнули на Луганщину 25 батальйонних тактичних груп. Арифметика проста: 25 БТГр по, орієнтовно, 500 вбивць кожен = 12 500 рашистів збираються захоплювати Луганщину. Ситуація в області - надскладна. Обстрілюється вся територія. Сєверодонецьк знищується.
У Тошківці ЗСУ росіян вибили та закріпили свої позиції
Евакуація ускладнена. Ризикована. Якщо наважитеся - навідайтеся до гумштабу та повідомте про себе, також там і в лікарнях можна зателефонувати рідним та зарядити телефон.
Сьогодні до Сєверодонецька завезено засоби індивідуальної безпеки, павербанки, зарядні пристрої на сонячних батареях.
Очікуємо фільтри для води.
Лікарні працюють.
Поранена жінка, яку сьогодні виявили поліцейські в старих районах, на жаль, померла.
Знаходьтеся постійно в укриттях!
ЗСУ мають все необхідне, щоб гнати росіян!" - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
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Совісті немає у тих, хто з квітня 2021 хіхікав, хахакав, збирався на шашличкі, "не надо нагнетать", "вы отпугиваете инвесторов", "угрозы вторжения нет". І так - до 24 лютого. А 24 лютого усі вони всрались...
Так що, мадам, не треба тут істерик.
Модератор! Я не зрозумів, чому мої попередні коменти видалили?
Взагалі ніхто. Все нормально. Ну ******..ли.
А вы говорите "совесть"!!!
Так будет правильнее ,судя по всему договорились о малом в Омане,Фюрер захотел ВСЁ.
Так же 56 бригада морпехов -1600 человек явочного состава из 2400 списочного ,дислокация Николаев -т.е. в Мариуполе была какая то часть.
Реальнее весь гарнизон -около 6000 человек,сдалось около 4000 в несколько заходов
Ось такий коментар написала лікар клініки "ДоброДія" на призов врятувати наших військови
700000, нє 70000, нє 7000... Е, багатувато, треба залишити 4000, решту в тил.
Чудово - всьо сходітса, у кацапів 3-х кратна перевага для наступу, нам неможливо оборонятись, насакружаютвсьопропало. Всьо - нужнадагаваріваца.
Так что реально их тысяч 20-25 плюс вспомогательные войска из моббиков луггандона.
Плюс куча артиллерии и тысячи тонн боеприпасов.
Вот и вся арифметика .
рашисти переправились на західний берег Дінця ?
Печально, что украинцы гибнут.
Позитив - на сегодня - это ВСЕ на что способна ВСЯ армия рф - штурмовать городишко несколько месяцев.