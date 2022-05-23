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Новини Відео Війна
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"Найближчі тижні війни будуть складними, але ми не маємо жодної альтернативи, крім як боротися", - Зеленський. ВIДЕО

Боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу. Тому наша країна має право розраховувати на повну й невідкладну допомогу зброєю.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі наші партнери погоджуються з тим, що боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу. Нашої спільної свободи. А якщо так, то ми маємо право розраховувати на повну й невідкладну допомогу, передусім зброєю.

Кожні мої міжнародні переговори, кожне звернення до парламентів чи інших іноземних аудиторій обов'язково стосується цієї тематики. І я вдячний усім тим партнерам, які допомагають і надають нам необхідне озброєння та боєприпаси, щоб долати ту перевагу, передусім у кількості техніки та озброєнь, яку має російська армія", - зазначив Зеленський.

Також читайте: Зеленський і Залужний увійшли до числа 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time

Автор: 

Зеленський Володимир (23829)


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Топ коментарі
+27
Навіщо ти підкинув нам Мертвечука? Щоб обговорювали Пороха, а не твою здачу півдня України?
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23.05.2022 23:19
+18
Це хронічне загострення піародефіциту. Спроби заповнити собою інформаційний простір, показати свою значимість. Звідси і всі ці переминання з ноги на ногу, і піздьож з пустого в порожнє типу "вода волога, вогонь гарячий, мноґабукв". Порох з'являється доволі рідко, але він завжди доносить лише важливу та змістовну інформацію.
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23.05.2022 23:31
+16
Порошенко 5 років здавав Маріуполь як міг, і тільки Володимир Олександрович нарешті зміг це зробити!
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23.05.2022 23:31
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Це що замість діда Степана на добраніч читає Зеленський. Казки його не цікаві. Самий,самий,самий називаються. Левеня прийшлось учити...
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23.05.2022 23:13 Відповісти
Схоже на загострення словесної діареї !!!)))
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23.05.2022 23:22 Відповісти
Це хронічне загострення піародефіциту. Спроби заповнити собою інформаційний простір, показати свою значимість. Звідси і всі ці переминання з ноги на ногу, і піздьож з пустого в порожнє типу "вода волога, вогонь гарячий, мноґабукв". Порох з'являється доволі рідко, але він завжди доносить лише важливу та змістовну інформацію.
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23.05.2022 23:31 Відповісти
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24.05.2022 08:42 Відповісти
воно дурне!
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23.05.2022 23:14 Відповісти
воістину, тренажером прибите чи дЄрьмаком зґвалтоване в ...мозок?
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24.05.2022 01:19 Відповісти
І схоже, Зєлєнского цей факт засмучує. (Найближчі тижні війни будуть складними, але ми не маємо жодної альтернативи, крім як боротися", - Зеленський. Джерело:
ННе дають патріоти війну закінчити, альтернативи лишають.
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23.05.2022 23:14 Відповісти
Схоже потрапив Генітальніший між молотом і ковадлом, зодного боку кремль,а з іншого українці з славними ЗСУ і дядько Джо з Борисом!!!)))
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23.05.2022 23:29 Відповісти
ми не маємо жодної альтернативи, крім як боротися перемогти!
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23.05.2022 23:17 Відповісти
Навіщо ти підкинув нам Мертвечука? Щоб обговорювали Пороха, а не твою здачу півдня України?
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23.05.2022 23:19 Відповісти
Порошенко 5 років здавав Маріуполь як міг, і тільки Володимир Олександрович нарешті зміг це зробити!
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23.05.2022 23:31 Відповісти
Та да - ГЕРОІЧНА ЗДАЧА МАРІУПОЛЯ Зеленським ПОВИННА УВІЙТИ У ВСІ ПІДРУЧНИКИ ІСТОРІЇ.
Головне що героїчна, а то шо здача Маріуполя і тисяч 50 людей загибло і інщі викрадені у паРашу разом з дітьми то фігня і маньоври, то не враховується.
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24.05.2022 11:11 Відповісти
Часи на фронті та біля фронту звичайно будуть дуже складні, тому ніхто з друзів зелебоби блище ніж за 500-700км до фронту навіть не підходить та героїчна бухають в генделиках Львова
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23.05.2022 23:24 Відповісти
гібридний презедент запе-вся
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23.05.2022 23:28 Відповісти
И чтоб облегчить ситуацию, достали Медведчука? Зе, ты уже обогнал Пороха по провалам, а ведь война ещё не закончилась.
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23.05.2022 23:31 Відповісти
Кажуть, на фронт попада тільки 73% від запрошених до прожодження медкомісії. Парадокс?
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23.05.2022 23:41 Відповісти
Что-то он разнылся сегодня.
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23.05.2022 23:46 Відповісти
Ми це вже чули місяць назад
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23.05.2022 23:53 Відповісти
кто-нибудь скажите ему, что сериал "слуга народа" уже давно закончился... а то оно наверное думает, что это очередной дубль.
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23.05.2022 23:59 Відповісти
судя по коментам , любовь у зели действительно народная ,................володимир , вот смотри что получается, на роисси , тоже володимир , но , там фашист, убийца и гопник международного масштаба , и его почему то очень любят , и даже поощряют его действия , а у тебя так не получается , ну я имею ввиду любовь народную , потому что не личные счеты нужно было сводить на всю страну , ( хотя какие счеты могут быть у человека, который на корпоративах писюном по роялю лупил ) , а армию создавать, разведку не разваливать а поощрять , бабло не в офшорах ныкать, а стране помогать , реформу медицинскую и полицейскую не разваливать а двигать вперед, не на побегушках у бени и ахметки служить , а стране и народу , не сходится где-то по середине с убийцей , а границы укреплять , коррупционеров не во власть пускать , а в тюрьму сажать , не плести интриги а пресикать их на корню, не дебилами себя окружать , а профессионалами ....................тогда бы ты стал настояшим любимцем народа , а не медийным продуктом за деньги , слушатся нужно умных и взрослых дядей , а не спитч-райтера 95 квартала , разница ведь не только в сидящих на верху, а и в людях , в народе который живет в Украине и на роисси, у нас люди умные и трудолюбивые , а главное , они любят свою страну, красавицу, но ты почему-то решил что мы с роиссей один народ, и из нас тоже можно делать идиотов , а ведь это все чувствуют , тут костюмы , прически, бородки, видосики не канают , интуиция у нашего народа очень хорошо развита , хотя тебе удалось задурачить голову многим , и может так и продолжалось бы дальше, но война все расставляет на свои места , и тут уж извини не до сантиментов, начни хоть сейчас что то делать для страны, для людей, все устали от взяточниства, кумовства, решал при власти, продажных судей, прокуроров, ментов , от контрабанды, от откровенных предателей , и колоборантов, от схем и офшоров, ..................войди в историю не как управляемый олигархами шут, а как мужик, который разрубил этот гордиев узел , и поднял народ над властью , тогда и уважение будет к тебе настоящее , а не придуманное медийниками.
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24.05.2022 00:13 Відповісти
Оно не способно. Да и Коломойша с Елдаком не дадут
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24.05.2022 00:42 Відповісти
медведчука витягли на світ Божий і запхали в телевізор не просто так.
Боюся, що у зеленої влади все накрилося волохатою 3,14здою з визволенням полонених азовців.
Тому вони й за Порошенка взялися.
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24.05.2022 00:30 Відповісти
Порошенко набирает большие рейтинги. А тут ещё и сдача Херсона с Азовцами. Надо перебить, потому Мертвечука и вытянули из нафталина. Авось проканает
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24.05.2022 00:45 Відповісти
Та йди вже, ***** борись. Вже міг би разів з шість довести свій висер про Крим.
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24.05.2022 01:36 Відповісти
надо срочно отключать гнусавого от телевизора... его речи, за которые хер кладут на плечи, уже надоели...
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24.05.2022 06:20 Відповісти
А развести войска и заглянуть в глазки?
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24.05.2022 06:51 Відповісти
Какие глупые маразматические комментарии, а наверное считаете себя умными?!? А ну умники каждый из вас быстро стал и начал руководить страной и да ещё во время войны!!!! И также быстро на передовую защищать страну!!!! И потом посмотрим кто и как справиться с своей задачей!!!! А то сидят тут диванные храбрые президенты и воины и думают что самые умнейшие и знающие владеющие всей информацией и всё в ваших руках и бросают из своей норы тупые комменты,сеют раздол и прячутся снова, а вместо чтобы пошевелить своими извилинами в мозгу но это не всем дано .....
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24.05.2022 07:03 Відповісти
Це ж треба бути продвінутим дебілом зареєструватися сьогодні і вже когось брудом поливати з лівого ніку.
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24.05.2022 11:06 Відповісти
Россияне мудрые и смелые , великие воины - перешли границу Украины с Крымом потеряв около двух человек, а Зе после сдачи Украины взывает к патриотическим чувствам и говорит, что при освобождении Крыма погибнут сотни тысяч наших солдат ( да у раши патронов столько нет). Он тупо не давал стрелять в ответ в АтО ( погибли сотни) не даёт сейчас стрелять по инфраструктуре раши. Интересно сколько ему за это платят( после ,, посмотрю в глаза,, Крым не отдадут и лугандонию). Он честно заслуживает ,,Оскар,, - выдающийся актёр. Украина верит нашим воинам , мы верим в победу. Кто верит Зе, который по прежнему ,, играет,, Президента ? Классно ,, играет ,, - талантище.
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24.05.2022 07:08 Відповісти
Та скільки ж можна. Кожна третя новина - про найгероїчнівшивого Зєзідента. Тут взагалі інформаційний ресурс чи філія 95 кварталу?
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24.05.2022 07:32 Відповісти
Удобненько. А можно поподробнее на счет "спільних цінностей"?

Коррупционное дно - это "спільнi цінностi"?
Кумовство - "спільнi цінностi"?
Дебилы в правительстве - "спільнi цінностi"?
Забивание *** на Армию и обороноспособность страны - "спільнi цінностi"?
Предательство интересов страны (вагнергейт) - "спільнi цінностi"?
Вражеские консервы во власти - "спільнi цінностi"?
И т.д. и т.п.

Очень наивно полагать, что Запад всего этого не знает и не понимает. Нет Зеля, это не "спільнi цінностi". Это твои "цінностi". И примазать Запад к этому дерьму не получится.
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24.05.2022 08:54 Відповісти
Боротьба альтернатива дорогам
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24.05.2022 09:22 Відповісти
а що сталось? вчора було рівно протилежне сказано - типу здавайтесь, бо інакше сотні тисяч загинуть. він випадково генерує свої слова?
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24.05.2022 10:31 Відповісти
Асфальтовий Генералісімус після відосіка буде з біфштексом з яловичини боротись -
теж нелегка участь. Може дЄрмака на поміч покликає, з друзями все ж легше
знищувати ворожу їжу бо далі нелегка боротьба у бункері з ворогом буде
нещадно продовжуватися 🏆
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24.05.2022 11:04 Відповісти
кремлеботы под американским флажками на работу пришли
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24.05.2022 11:28 Відповісти
Відлизуй Зе клоуну уважніше, може мєдальку тобі теж дасть згодом.
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24.05.2022 12:03 Відповісти
Цікаво, а БонеВтік буде відповідати за Маріупольский котел.
Пороха він у свій час довго задовбував Іловайськом 🤔
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24.05.2022 12:05 Відповісти
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24.05.2022 14:03 Відповісти
 
 