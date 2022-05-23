"Найближчі тижні війни будуть складними, але ми не маємо жодної альтернативи, крім як боротися", - Зеленський. ВIДЕО

Боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу. Тому наша країна має право розраховувати на повну й невідкладну допомогу зброєю.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі наші партнери погоджуються з тим, що боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу. Нашої спільної свободи. А якщо так, то ми маємо право розраховувати на повну й невідкладну допомогу, передусім зброєю.

Кожні мої міжнародні переговори, кожне звернення до парламентів чи інших іноземних аудиторій обов'язково стосується цієї тематики. І я вдячний усім тим партнерам, які допомагають і надають нам необхідне озброєння та боєприпаси, щоб долати ту перевагу, передусім у кількості техніки та озброєнь, яку має російська армія", - зазначив Зеленський.

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