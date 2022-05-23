"Найближчі тижні війни будуть складними, але ми не маємо жодної альтернативи, крім як боротися", - Зеленський. ВIДЕО
Боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу. Тому наша країна має право розраховувати на повну й невідкладну допомогу зброєю.
Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі наші партнери погоджуються з тим, що боротьба України у війні проти Росії – це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу. Нашої спільної свободи. А якщо так, то ми маємо право розраховувати на повну й невідкладну допомогу, передусім зброєю.
Кожні мої міжнародні переговори, кожне звернення до парламентів чи інших іноземних аудиторій обов'язково стосується цієї тематики. І я вдячний усім тим партнерам, які допомагають і надають нам необхідне озброєння та боєприпаси, щоб долати ту перевагу, передусім у кількості техніки та озброєнь, яку має російська армія", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ННе дають патріоти війну закінчити, альтернативи лишають.
боротисяперемогти!
Головне що героїчна, а то шо здача Маріуполя і тисяч 50 людей загибло і інщі викрадені у паРашу разом з дітьми то фігня і маньоври, то не враховується.
Боюся, що у зеленої влади все накрилося волохатою 3,14здою з визволенням полонених азовців.
Тому вони й за Порошенка взялися.
Коррупционное дно - это "спільнi цінностi"?
Кумовство - "спільнi цінностi"?
Дебилы в правительстве - "спільнi цінностi"?
Забивание *** на Армию и обороноспособность страны - "спільнi цінностi"?
Предательство интересов страны (вагнергейт) - "спільнi цінностi"?
Вражеские консервы во власти - "спільнi цінностi"?
И т.д. и т.п.
Очень наивно полагать, что Запад всего этого не знает и не понимает. Нет Зеля, это не "спільнi цінностi". Это твои "цінностi". И примазать Запад к этому дерьму не получится.
теж нелегка участь. Може дЄрмака на поміч покликає, з друзями все ж легше
знищувати ворожу їжу бо далі нелегка боротьба у бункері з ворогом буде
нещадно продовжуватися 🏆
Пороха він у свій час довго задовбував Іловайськом 🤔