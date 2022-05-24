Бійці ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили бронеоб’єкт окупантів на відстані 4 км: "П#зда вам, товаріщі". ВIДЕО

Бійці ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна-П" ("Скіф") знищили рухомий бронеоб’єкт окупантів на відстані 4 км.

Про це повідомило КБ "Луч", інформує Цензор.НЕТ.

"Наш улюблений коментатор з розрахунку ПТРК "Стугна-П" ("Скіф") радує нас знищенням рухомої цілі на дальності приблизно 4 км! При цьому ворожий бронеоб’єкт було видно лише частково", – йдеться в повідомленні.

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