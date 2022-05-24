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Бійці ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили бронеоб’єкт окупантів на відстані 4 км: "П#зда вам, товаріщі". ВIДЕО

Бійці ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна-П" ("Скіф") знищили рухомий бронеоб’єкт окупантів на відстані 4 км.

Про це повідомило КБ "Луч", інформує Цензор.НЕТ.

"Наш улюблений коментатор з розрахунку ПТРК "Стугна-П" ("Скіф") радує нас знищенням рухомої цілі на дальності приблизно 4 км! При цьому ворожий бронеоб’єкт було видно лише частково", – йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Українські воїни з ПТРК "Стугна-П" знищили МТЛБ окупантів разом з особовим складом. ВIДЕО

Автор: 

Стугна (83) КБ Луч (22) ПТРК (94)


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Топ коментарі
+39
Слава ЗСУ !
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24.05.2022 00:16
+30
Хотел за кривизну земли спрятаться, но не тут то было.
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24.05.2022 00:20
+23
Стугномобільний розрахунок, честь вам і хвала. Пропоную зарахувати Стугну до лику святих, так як вже зачислили Джавеліну. ))
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24.05.2022 00:36
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Слава ЗСУ !
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24.05.2022 00:16 Відповісти
джавелин так далеко не бьет
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24.05.2022 08:57 Відповісти
Хотел за кривизну земли спрятаться, но не тут то было.
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24.05.2022 00:20 Відповісти
Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊
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24.05.2022 00:24 Відповісти
https://youtu.be/aLxIp_83Tjc
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24.05.2022 00:27 Відповісти
Стугномобільний розрахунок, честь вам і хвала. Пропоную зарахувати Стугну до лику святих, так як вже зачислили Джавеліну. ))
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24.05.2022 00:36 Відповісти
І ще, трохи не забув, робіть трошечки більший приціл вперед, особливо на максимальних відстанях-- по голові буде відчутніше, ніж по сраці.
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24.05.2022 00:55 Відповісти
Навіть у найдешевшому китайському телефоні є алгоритм програмної стабілізації зображення.
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24.05.2022 09:47 Відповісти
Так тому він і дешевий, бо кацапів не палить.
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24.05.2022 17:22 Відповісти
ЗСУ молодцы - "по братски" поделились!
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24.05.2022 10:11 Відповісти
ЗСУ молодцы - "по братски" поделились!
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24.05.2022 10:12 Відповісти
ТАК В СРАКУ ДАЛИ, ЧТО ТОТ АЖ ТУРБИРОВАЛСЯ !)
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24.05.2022 11:00 Відповісти
что то тут все дергается у него
ранее вроде спокойно было движение при целеуказании
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24.05.2022 20:08 Відповісти
 
 