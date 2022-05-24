Бійці ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили бронеоб’єкт окупантів на відстані 4 км: "П#зда вам, товаріщі". ВIДЕО
Бійці ЗСУ за допомогою ПТРК "Стугна-П" ("Скіф") знищили рухомий бронеоб’єкт окупантів на відстані 4 км.
Про це повідомило КБ "Луч", інформує Цензор.НЕТ.
"Наш улюблений коментатор з розрахунку ПТРК "Стугна-П" ("Скіф") радує нас знищенням рухомої цілі на дальності приблизно 4 км! При цьому ворожий бронеоб’єкт було видно лише частково", – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+39 Вадик Рубик
показати весь коментар24.05.2022 00:16
+30 Alex Dev #442192
показати весь коментар24.05.2022 00:20
+23 Вася Петренко #462102
показати весь коментар24.05.2022 00:36
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ранее вроде спокойно было движение при целеуказании