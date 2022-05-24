Окупанти зірвали Герб України з монумента на Алеї Героїв у Херсоні. ВIДЕО

Російські загарбники в Херсоні зірвали Державний герб з монумента на Алеї Героїв Незалежної України.

Відео оприлюднив у Фейсбуці виконавчий директор громадської організації "Асоціація української миротворчої школи" Олександр Кобець, передає Цензор.НЕТ.

Він пояснив, що на відео - стіна, яка є частиною монумента "Алея Героїв Незалежної України".

"Там були розміщені зображення із захисниками України, але ті зображення зідрали ще в березні", - написав Кобець.

Читайте також: Безпечно виїхати з Херсона неможливо, - мер Колихаєв