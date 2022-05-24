Через три місяці після початку війни в Харкові відновив роботу метрополітен. ВIДЕО
Рівно через три місяці від початку війни відновив роботу харківський метрополітен.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.Харків, 89 днів метро слугувало харків'янам як бомбосховище. Поїзда рухаються з інтервалом 30 хвилин.
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Таке враження що таки є. Тоді хай Тєрєхов вже відкриває Барабашова, 70 % ринка це краще
ніж нічого.