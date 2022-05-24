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Через три місяці після початку війни в Харкові відновив роботу метрополітен. ВIДЕО

Рівно через три місяці від початку війни відновив роботу харківський метрополітен.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.Харків, 89 днів метро слугувало харків'янам як бомбосховище. Поїзда рухаються з інтервалом 30 хвилин.

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Метрополітен (1416) Харків (5594)


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А у Асфальтового Генералісімуса є гарантії що кацапи не будуть обстрілювати місто Харків ?
Таке враження що таки є. Тоді хай Тєрєхов вже відкриває Барабашова, 70 % ринка це краще
ніж нічого.
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24.05.2022 10:47 Відповісти
поверь, если бы лаптеногие кинули в первый день хотя бы 3 тыс на Харьков, его бы захватили уже 24! но мясо погнали через Волчанск сразу на Изюм. какая то рота росгвардии приехала и пару взводов пехоты, через день. смотрю на карту и странное чувство. кацапье прошло везде там где отводили войска с 2019 и разминировали в 2021. в Харькове вообще небыло войск, только НГ. очень очень подозрительно. что то Порошенко видимо подстроил, больше некому!
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24.05.2022 13:51 Відповісти
Ого! Є карта по размінованим полям? Покаж!
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24.05.2022 15:10 Відповісти
Слухаю Ми Сильні і дикторша говорить про школу і Надію,що ЗСУ повернуть життя і цінності, мир і волю Не оп з зе,а ЗСУ. Дякую за віру в Настоящих.
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24.05.2022 10:49 Відповісти
А де ті хто там переховувався?
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24.05.2022 10:57 Відповісти
в Англіі син Порошенка -- артилерист -- леитенант
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24.05.2022 11:23 Відповісти
Терехов обіцяв по готелях розподілити.
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24.05.2022 18:41 Відповісти
В Харькове настоящий ажиотаж мирного города.Рано ,конечно.Никто не обращает внимания на сирены.Интервал метро -30 минут.в десять раз больше прежнего.Но работяги с утра спешат на работу ,а остальные -на рынках.Есть все,особенно много мяса любых видов.Деловая активность реанимируется.Пробок пока нет.Мы живем и работает на зло врагу..
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24.05.2022 12:53 Відповісти
 
 