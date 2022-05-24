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"Здесь уже реальный бунт начался, 80% даже в бой не идут": Окупант розповідає про обман командуванням РФ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Окупант скаржиться дружині на жахи війни та обман з боку свого командування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в перехопленні розмови військового РФ, яке опублікувало ГУР МО.

За словами окупанта, командування їх обмануло із виплатами за війну проти України.

Також він розповідає про величезні втрати в багатьох підрозділах рашистів.

Окупанти наголосив, що на цій війні нікому не можна довіряти: "Тут всі вороги. Нема такого, щоб "ЛНР", "ДНР" були за росію. Ніх…(нічого) подібного. Всі вороги".

Також дивіться: "Изнасиловали 8-летнюю девочку и отжали заправку", - окупанти обговорюють звірства армії РФ в Україні. АУДIО

Автор: 

розвідка (3861) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+33
Скоро во всех электричках и метро на росии…
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24.05.2022 12:51
+22
А вони думали - буде "парад маршевими колонами на Київ"?
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24.05.2022 12:47
+21
Едут домой из Украины герои войны - псковский десантник, бурятский танкист, севастопольский моряк, ростовский спецназовец, кубанский казак и московский военспец.
Вопрос:
А кто ведет машину?
Ответ:
Водитель рефрижератора.
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24.05.2022 12:56
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А вони думали - буде "парад маршевими колонами на Київ"?
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24.05.2022 12:47 Відповісти
Кацапам не угодишь❗
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24.05.2022 12:49 Відповісти
і що? артою як лупили, так і луплять, винищують і спалюють все.
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24.05.2022 12:48 Відповісти
По всій лінії фронту і кордону рф
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24.05.2022 14:02 Відповісти
Скоро во всех электричках и метро на росии…
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24.05.2022 12:51 Відповісти
Пам"ятаю таких. Ще в 50-х роках шастали по транваях: Братья і сьостри, допоможіть хто чим може. І люди давали якісь копійки.
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24.05.2022 12:59 Відповісти
Батя рассказывал, что пропали все эти инвалиды в 50-х как-то одномоментно - так вроде всех собрали, вывезли и расстреляли где-то.
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24.05.2022 13:11 Відповісти
писали, что вывезли "самоваров" ( безногих и безруких) на Новую Землю, где все и померли без свидетелей - потом Хрущёв испытал там водородную бомбу
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24.05.2022 13:21 Відповісти
Куда подевал народ богоносец калек-победитей? https://ipvnews.org/nurnberg_article29102010.php
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24.05.2022 13:30 Відповісти
А были ещё ,, самовары" , без рук и ног , так Сралин таких отправлял подальше в Сибирь , от глаз людских !
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24.05.2022 13:21 Відповісти
"Окопы в два метра выкопали".

Ну и зашибись. Теперь можете в них закапываться. Только семечки в карманы положить не забудьте.
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24.05.2022 12:52 Відповісти
С двух метров не прорастет.
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24.05.2022 14:34 Відповісти
Ничего, у нас чернозёмы хорошие, может и прорастёт. Будет надеятся на хороший урожай.
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24.05.2022 15:01 Відповісти
Каждый день слушаю "перехваты", они по ним чуть ли в плен не сдаются все массово, а посмотришь потом на реальность, Николаев каждый день обстреливают, на оккупированных территориях все ещё ищут "нацистов", в атаку каждый день идут, в ООС последние 3 дня у них прямо поперло.
Не знаю на кого рассчитаны уже эти "перехваты".
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24.05.2022 12:54 Відповісти
Орки сегодня с утра Светлодарск взяли ,а до того вчера его пригород Мироновский .За три дня после прорыва возле Попасной настолько быстро продвинулся .Как то это всё не соответствует рассказам и выложенным перехватам от генштаба о низком моральном духе и добровольной сдаче в плен оккупантов
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24.05.2022 13:22 Відповісти
Это похоже как родственники с Херсона звонили рассказывали что по городу ходят орки и по телеку уже одни рос. каналы, а на цензоре некоторые спорили и доказывали что Херсон все ещё наши защищают.
Среди наших есть вата более непробиваемая, чем на расее
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24.05.2022 13:26 Відповісти
Зеля вчера намекнул, что никто ничего отвоевывать обратно не будет.
Сколько орки заберут сейчас, то их и останется. Никакого контрнаступления не будет, вам говно в уши вливают.
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24.05.2022 13:34 Відповісти
Когда он такое намекал ,а тоя пропустил что то
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24.05.2022 13:44 Відповісти
Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:

"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.

При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению

Іншими словами: "Херсон ніколи не буде звільнений".
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24.05.2022 13:55 Відповісти
Где 1:5 ? У нас 700тыс. воюет.Против нас чуть больше 100тыс.И они растянуты от Харькова до Николаева.
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24.05.2022 14:38 Відповісти
Эти "перехваты", рассказы Арестовичей и Будановых недалеко от роств ушли
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24.05.2022 13:22 Відповісти
Люся вчера у Фейгина на эфире втирал ,что орки обстреливали Лиман но в город не вошли .Но даже вчера на цензоре писали ,что противник захватил северную часть города
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24.05.2022 13:27 Відповісти
Вчера на цензоре писали ,что орки прорвались в Лиман с северной стороны .Cегодня пишут ,что северную сторону обстреливают хз может наши их выбили
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24.05.2022 13:55 Відповісти
Це не "нетерплячі". Це чергова ІПСО ворога і всі ці "всепропальщікі" - це агентура ворога. Просто баньте вибл*дків.
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24.05.2022 14:28 Відповісти
От Киева они сами ушли.А не мы их выбили.Они ехали на парад,а не воевать.
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24.05.2022 14:40 Відповісти
Ти, кацапський вибл*док, мабуть таки правий. Самі пішли, сумлінно підриваючи 1700 ББМ та залишивши розбитими десь біля 600 танків, а також 17'500 зажмурених кацапів.

І, звісно, сами вирішили дохнути в посадках, виключно з любові до українських собачок та лисиць, які досі обглодують кацапську падаль по лісах...

В спам, тварина.
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24.05.2022 19:05 Відповісти
Вперёд то пропускают,вот только назад отбить не получается.Странная тактика-отступая сдавать территорию и расскзывать,что это великий тактический замысел.Только непонятна его конечная цель.Этим орков не измотаем.
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24.05.2022 14:46 Відповісти
Я так розумію, ти все це пишеш прямо з атаки на кацапські укріплення. Мабуть вже самотужки захопив 2 висоти, 10 сіл та 30 міст? І з висоти свого бойового досвіду та досягнень - повчаєш всіх?

Стули пельку, підкацапське диванне лайно.
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24.05.2022 19:07 Відповісти
для лохов.
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24.05.2022 13:43 Відповісти
ну тут наводяться конкретні факти про втрати у бригадах. рано чи пізно стане відомою правдива інфа. тоді й буде зрозуміло
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24.05.2022 13:59 Відповісти
Едут домой из Украины герои войны - псковский десантник, бурятский танкист, севастопольский моряк, ростовский спецназовец, кубанский казак и московский военспец.
Вопрос:
А кто ведет машину?
Ответ:
Водитель рефрижератора.
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24.05.2022 12:56 Відповісти
Головне при написанні новин не забути, що відсотків більше ста не може бути. Бо щось там усі бунтують, замахи н х...ла скоюють, коків замість моряків воювати відправляють.... А насправді....
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24.05.2022 12:56 Відповісти
так це все інформація від одніє людини, Буданова, того, що зуб давав за відсутність операції з вагнерівцями.
Схоже, його продюсЄри з режисьорами з ОПи навчили грати на роялі в унісон.
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24.05.2022 13:46 Відповісти
"перехваты" такие перехваты ...а по факту как то по другому вон и люся абдрыстович второй мариуполь в северодонецке обещает
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24.05.2022 12:59 Відповісти
Война на истощение идет. Выбивается максимально возможное количество боеприпасов и техники. Окружат Северодонецк - дальше защита Славянска, Краматорска. Они уже давно готовы в том числе и к осаде. Север могли окружить и 2-3 недели назад. Никакой мысли о контрнаступлении в Луганской области даже и быть не может, никакой возможности нет, эти 3 недели такой же бред, как и то самое "завтра освободим Херсон". Исход войны решат либо поставки техники из Европы и США, либо поставки боеприпасов и техники из Китая для кацапов, что вполне может происходить тайно эшелонами крытыми могут возить, надо разведку вести там.
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24.05.2022 13:16 Відповісти
По факту дали рашисстам гарних пи#дюлей під Київом, Черніговом, Сумами, Ніжіном, Прилуками, Харьковом та Миколаївом досі пи#дять гарно рашисстов!
Північ(Херсон, Мелітополь)здали зрадники то рашиззди й захопили.
Прийде час й решту з Кримом звільнить Україна.
Не вийде у тебе рюззкаГаварящі зневіру нагнати на Українців.
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24.05.2022 13:21 Відповісти
Воно йще й регоче ...

Приперся зі зброєю на танках й бєхах до чужої хати й йще дивується , що його сприймають як ворога !!!

Дивуйся , ***** , що ти маєшь великий кредит життя й тебе ще не задвухсотили дивуйся , що ті хто хотіли й просто не встигли або збігти звіти , або здатися у полон вже десь догноюють , а ти такий "чекальщик" йще живий й на двох своїх нОгах ходишь !
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24.05.2022 13:07 Відповісти
Це істеричний сміх. Нормальне явище в таких умовах. Захисна реакція, щоби не звихнутися.
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24.05.2022 18:21 Відповісти
Хорошо б было, если б это был последний звонок орка!
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24.05.2022 13:11 Відповісти
А кацапы тем не менее идут вперед. Хоть и медленно.
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24.05.2022 13:13 Відповісти
Де вони йдуть? Шо ти пи#диш.... одне село чи два захопили та Південь котрий зрадники здали.
Від Київа, Чернігова, Сум, Ніжина, Прилук, Харькова відігнали рашисстов.
Ніхто , нікуди не йде "впірьод" не бреши рюззькаГаварящій.
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24.05.2022 13:15 Відповісти
На донбассе идут Северодонецк уже фактически в оперативном окружении и сегодня утром орки в Светлодарск вошли не знаю прада полностью захватили или нет но фото с поднятием их флага над администрацией уже выкладывают
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24.05.2022 13:24 Відповісти
да. в направлениях где 1 к 5. что делать? в боксе если противник явно сильней отходить давать вымахаться отходить наносить контрудары отходить беречь силы ждать готовить. надеюсь именно это и делается.
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24.05.2022 13:25 Відповісти
Зе заявлял что в Украине сейчас 700 тыс армия ,а у кацапов всего чуть больше 100 ,так почему у них на донбассе превосходство 1к5
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24.05.2022 13:39 Відповісти
Тому що ти тупий, що тут не зрозуміло?!?

Рашка може концентрувати свої БТГр де завгодно, а ми розмазуємо свої 300 тис. ЗСУ від Бресту до ПМР.

Тож заткни пельку та не розводь зраду. Рашка за 3 місяці боїв втратила більшість модернізованиї техніки. З баз зберігання почали діставати вже консервні ******** Т-62 з 1965 року випуску, без динамічної броні тощо.

Тож - ВІР В ЗСУ, КУРВА. І ПРАЦЮЙ НА ПЕРЕМОГУ!
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24.05.2022 14:09 Відповісти
Они 100тыс. тоже размазывают от Харькова до Николаева.
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24.05.2022 14:51 Відповісти
Так, орки , ви прийшли на нашу землю своім ходом , а повернетесь , в кращому випадку, в целофанових пакетах , так як ви для украінців ,
люті вороги і бидло , яке потрібно рвати на шматки 😠
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24.05.2022 13:15 Відповісти
Заскавчала мразота.... думали їм тут Чечня чи Грузія буде де армії майже немає й населення 10млн.!
Окупанти мають здохнуть.
Слава Захистникам України!
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24.05.2022 13:17 Відповісти
ЕСЛИ У ТЕБЯ ВСЕ ВРАГИ, ТО КТО ТЫ !?)
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24.05.2022 13:23 Відповісти
Выродки смешно им. Деньги они приехали зарабатывать убивая людей и насилуя детей суки Пидоросия должна исчезнуть с карты мира.
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24.05.2022 13:25 Відповісти
Да по перехватам ,мы вроде, уже и победили , а по факту ,пока все очень, мрачно
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24.05.2022 13:28 Відповісти
ну, тебе до Украины не ближе, чем ему...
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24.05.2022 13:51 Відповісти
а ты где сидишь?
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24.05.2022 14:17 Відповісти
30'000 кацапів, 1300 танків, 3200 ББМ, 200 літаків та 200 гелікоптерів - це "мрачно"?!?

Це вже в 3 рази більше, ніж Ізраїль нашинкував в "війні 1967 року", яку ти, ниций балбес, навіть не вивчав в шкільній історії. І більше, ніж Ізраїль нашинкував за 70 років незалежності. Причому, зауважу, за повної підтримки США і з бюджетними закупівлями зброї кожен рік на мільярди американських грошей.

Тож стули пельку, "мрачний". Якраз в України все дуже "кучеряво". Жмуримо та демілітаризуємо кацапів ударними темпами, за тиждень виносячи їм їхнє річне виробництво військової техніки - бо вони не здатні і 100 танків виробляти на рік.

Ні, звісно, якщо Ізраїль кацапам підгонить ще 3 заводи з виробництва БПЛА, які в рашці називаються "Орлан 10", а Італія з Францією будуть продовжувати постачати рашці сотнями свої Івеко та приціли, то буде важче, але якось справимось...
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24.05.2022 14:18 Відповісти
Поки в фейсбуці інша картина, записи бійців ВСУ, в яких просять про допомогу. Якщо 80% не бажає воювати, то з ким ми воюємо. Мені здається всі записи роблять на студії СБУ
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24.05.2022 13:33 Відповісти
Не всі, десь 10% справжні, все інше фейкове. Багато родичів зараз під окупацією та чують що орки говорять. А говорять що більшість хоче йти на Київ, особливо всякі буряти, тувинці і т.д., ті взагалі якісь дикі.
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24.05.2022 13:38 Відповісти
То так. Бо вони - наркомани. Це я ще по 14-му знаю.
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24.05.2022 14:02 Відповісти
накопили себе врагов.
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24.05.2022 13:39 Відповісти
т.е. в оперативное окружениее на Донбасе наши ЗСУ 20% орков берут, я ничего не перепутал? Может харе уже спектакли гнать?
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24.05.2022 13:55 Відповісти
Ти ідіот, чи що? Ніхто ні в яке оточення "наші ЗСУ" не бере. Якщо щось там і відбувається, то "тактичне оточення". Бо "наші ЗСУ" розмазані від Бресту до ПМР. Це війна. І буде все - і оточення тактичні, і оточення оперативні. І наші контрнаступи. І повне звільнення України від рашкованів.

А ти - стули пельку. І без тебе ГШ ЗСУ знає - хто там і кого оточує. Причому значно краще, ніж ти і твої хазяї-вибл*дки з ФСБ.

ВІР, КУРВА, В ЗСУ.
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24.05.2022 14:23 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=vtwehob6VoM ЮРИЙ ВЕЛИКИЙ !!! ОККУПАНТ )))
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24.05.2022 14:24 Відповісти
Я дивлюся, вибл*дки масово повилазили, кожен другий пост "все пропало, нас зливають, ЗСУ оточені, хлопці просять допомоги".

Сподіваюся, всі розуміють, що 100% таких постів - це агентура ворога? Баньте вибл*дків.
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24.05.2022 14:25 Відповісти
Да хрень все ети "перехоплення". Зачем засорять инфоленту. Прекрасно помню тоже в августе 2014 года. И что. Ну кто-то поплакался, нашим в обороне Северодонецка от етих вьісеров не легче.
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24.05.2022 14:27 Відповісти
Понятно, что подобные "герои" - явление у них не массовое и армия орков мощная и боеспособная ... пока.
Но слушать, все-равно, приятно.
Только не надо давать никаких текстовых комментариев. Они глупые и раздражающие. Просто продолжайте публиковать перехваты без дебильного, пропагандистского креатива.
Верим в ВСУ. Ненавидим кацапов. Всех.
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24.05.2022 16:29 Відповісти
 
 