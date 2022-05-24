"Здесь уже реальный бунт начался, 80% даже в бой не идут": Окупант розповідає про обман командуванням РФ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО
Окупант скаржиться дружині на жахи війни та обман з боку свого командування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в перехопленні розмови військового РФ, яке опублікувало ГУР МО.
За словами окупанта, командування їх обмануло із виплатами за війну проти України.
Також він розповідає про величезні втрати в багатьох підрозділах рашистів.
Окупанти наголосив, що на цій війні нікому не можна довіряти: "Тут всі вороги. Нема такого, щоб "ЛНР", "ДНР" були за росію. Ніх…(нічого) подібного. Всі вороги".
Топ коментарі
+33 Urs
показати весь коментар24.05.2022 12:51
+22 Яр Холодний
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+21 arye z.
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Ну и зашибись. Теперь можете в них закапываться. Только семечки в карманы положить не забудьте.
Не знаю на кого рассчитаны уже эти "перехваты".
Среди наших есть вата более непробиваемая, чем на расее
Сколько орки заберут сейчас, то их и останется. Никакого контрнаступления не будет, вам говно в уши вливают.
"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.
При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению
Іншими словами: "Херсон ніколи не буде звільнений".
І, звісно, сами вирішили дохнути в посадках, виключно з любові до українських собачок та лисиць, які досі обглодують кацапську падаль по лісах...
В спам, тварина.
Стули пельку, підкацапське диванне лайно.
Вопрос:
А кто ведет машину?
Ответ:
Водитель рефрижератора.
Схоже, його продюсЄри з режисьорами з ОПи навчили грати на роялі в унісон.
Північ(Херсон, Мелітополь)здали зрадники то рашиззди й захопили.
Прийде час й решту з Кримом звільнить Україна.
Не вийде у тебе рюззкаГаварящі зневіру нагнати на Українців.
Приперся зі зброєю на танках й бєхах до чужої хати й йще дивується , що його сприймають як ворога !!!
Дивуйся , ***** , що ти маєшь великий кредит життя й тебе ще не задвухсотили дивуйся , що ті хто хотіли й просто не встигли або збігти звіти , або здатися у полон вже десь догноюють , а ти такий "чекальщик" йще живий й на двох своїх нОгах ходишь !
Від Київа, Чернігова, Сум, Ніжина, Прилук, Харькова відігнали рашисстов.
Ніхто , нікуди не йде "впірьод" не бреши рюззькаГаварящій.
Рашка може концентрувати свої БТГр де завгодно, а ми розмазуємо свої 300 тис. ЗСУ від Бресту до ПМР.
Тож заткни пельку та не розводь зраду. Рашка за 3 місяці боїв втратила більшість модернізованиї техніки. З баз зберігання почали діставати вже консервні ******** Т-62 з 1965 року випуску, без динамічної броні тощо.
Тож - ВІР В ЗСУ, КУРВА. І ПРАЦЮЙ НА ПЕРЕМОГУ!
люті вороги і бидло , яке потрібно рвати на шматки 😠
Окупанти мають здохнуть.
Слава Захистникам України!
Це вже в 3 рази більше, ніж Ізраїль нашинкував в "війні 1967 року", яку ти, ниций балбес, навіть не вивчав в шкільній історії. І більше, ніж Ізраїль нашинкував за 70 років незалежності. Причому, зауважу, за повної підтримки США і з бюджетними закупівлями зброї кожен рік на мільярди американських грошей.
Тож стули пельку, "мрачний". Якраз в України все дуже "кучеряво". Жмуримо та демілітаризуємо кацапів ударними темпами, за тиждень виносячи їм їхнє річне виробництво військової техніки - бо вони не здатні і 100 танків виробляти на рік.
Ні, звісно, якщо Ізраїль кацапам підгонить ще 3 заводи з виробництва БПЛА, які в рашці називаються "Орлан 10", а Італія з Францією будуть продовжувати постачати рашці сотнями свої Івеко та приціли, то буде важче, але якось справимось...
А ти - стули пельку. І без тебе ГШ ЗСУ знає - хто там і кого оточує. Причому значно краще, ніж ти і твої хазяї-вибл*дки з ФСБ.
ВІР, КУРВА, В ЗСУ.
Сподіваюся, всі розуміють, що 100% таких постів - це агентура ворога? Баньте вибл*дків.
Но слушать, все-равно, приятно.
Только не надо давать никаких текстовых комментариев. Они глупые и раздражающие. Просто продолжайте публиковать перехваты без дебильного, пропагандистского креатива.
Верим в ВСУ. Ненавидим кацапов. Всех.