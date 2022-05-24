"Здесь уже реальный бунт начался, 80% даже в бой не идут": Окупант розповідає про обман командуванням РФ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Окупант скаржиться дружині на жахи війни та обман з боку свого командування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в перехопленні розмови військового РФ, яке опублікувало ГУР МО.

За словами окупанта, командування їх обмануло із виплатами за війну проти України.

Також він розповідає про величезні втрати в багатьох підрозділах рашистів.

Окупанти наголосив, що на цій війні нікому не можна довіряти: "Тут всі вороги. Нема такого, щоб "ЛНР", "ДНР" були за росію. Ніх…(нічого) подібного. Всі вороги".

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