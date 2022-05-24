Член екіпажу, ще не знищеного крейсера "Москва", пропонує героям-оборонцям Зміїного здатися і отримати "плюшки" від "правильной стороны". АУДIО

В мережі опублікований аудіозапис фрагменту радіообміну між вже знищеним російським крейсером "Москва" та героями-прикордонниками, що боронили український острів Зміїний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі член екіпажу "Москви" пропонує українським воїнам "плюшки" від російського командування у разі здачі острова. Ймовірно, саме ця розмова і передувала вже легендарній відповіді - "Русский военный корабль, иди нах#й".

Дивіться також: Захисники Зміїного - ворогові: "Русский военный корабль, иди нах#й!". АУДІО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останній радіообмін російського крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДIО