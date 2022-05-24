Член екіпажу, ще не знищеного крейсера "Москва", пропонує героям-оборонцям Зміїного здатися і отримати "плюшки" від "правильной стороны". АУДIО
В мережі опублікований аудіозапис фрагменту радіообміну між вже знищеним російським крейсером "Москва" та героями-прикордонниками, що боронили український острів Зміїний.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі член екіпажу "Москви" пропонує українським воїнам "плюшки" від російського командування у разі здачі острова. Ймовірно, саме ця розмова і передувала вже легендарній відповіді - "Русский военный корабль, иди нах#й".
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Фашисты не арийцев братьями не называли!
«нє участвуйтє в братоубійствєнной войнє»
а якого хєра припхався в чужу країну зі зброєю
а це той, що зараз у Нептуна смокче!😂
Tu glābsi sev dzīvību;
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звідки це?
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