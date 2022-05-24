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Член екіпажу, ще не знищеного крейсера "Москва", пропонує героям-оборонцям Зміїного здатися і отримати "плюшки" від "правильной стороны". АУДIО

В мережі опублікований аудіозапис фрагменту радіообміну між вже знищеним російським крейсером "Москва" та героями-прикордонниками, що боронили український острів Зміїний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі член екіпажу "Москви" пропонує українським воїнам "плюшки" від російського командування у разі здачі острова. Ймовірно, саме ця розмова і передувала вже легендарній відповіді - "Русский военный корабль, иди нах#й".

Дивіться також: Захисники Зміїного - ворогові: "Русский военный корабль, иди нах#й!". АУДІО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останній радіообмін російського крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДIО

Автор: 

Зміїний (164) крейсер (89)


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Топ коментарі
+85
масква выбрала правильную сторону - морское дно.
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24.05.2022 13:48
+66
Сами напали и сами же предложили не участвовать в "братоубийственной войне". Кто подскажет, это какая стадия шизофрении?
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24.05.2022 13:52
+35
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24.05.2022 13:59
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масква выбрала правильную сторону - морское дно.
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24.05.2022 13:48 Відповісти
Днище☝
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24.05.2022 14:08 Відповісти
Рабссея уверенно продолжает пробивать дно. Им для этого своих ракетных крейсеров даже не жалко. Пригнали фрегат "Адмирал Макаров" проверять крепость дна. Может у него получится.
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24.05.2022 15:25 Відповісти
оккупантов московитов только убивать, иначе никак
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24.05.2022 18:28 Відповісти
Так читав методичку, що мало не захлинувся)
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24.05.2022 13:50 Відповісти
Сами напали и сами же предложили не участвовать в "братоубийственной войне". Кто подскажет, это какая стадия шизофрении?
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24.05.2022 13:52 Відповісти
Параноїдна шизофренія в стадії прогресуючого загострення і медицина тут безсила !!!))))
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24.05.2022 14:02 Відповісти
Это не шизофрения,а обыкновенный Рашизм!
Фашисты не арийцев братьями не называли!
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24.05.2022 14:24 Відповісти
аналогічний підхід був до козаків перед їх знищенням: кацапи підійшли і сказали їм здатись, щоб не було війни між двома православними, а ті взяли і здались, і з часом повністю припинили своє існування!
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24.05.2022 14:56 Відповісти
когнітивний дисонанс
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24.05.2022 14:57 Відповісти
Шизофрения - это государственная идеология параши. Для кого то может это стало открытием.
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24.05.2022 15:18 Відповісти
одни западный эксперт дал очень точное определение рашизму- шизо-фашизм.
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24.05.2022 17:29 Відповісти
Це просто прекрасно, що цю лохань з начинкою просто потопили. Це - карма для рашен-організмів.
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24.05.2022 13:53 Відповісти
экекончене!))))
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24.05.2022 13:54 Відповісти
А він сам вже рішив з крабами свою жилищну проблему?
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24.05.2022 13:58 Відповісти
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24.05.2022 13:59 Відповісти
мудак прийшов вбивати і розповідає
«нє участвуйтє в братоубійствєнной войнє»
а якого хєра припхався в чужу країну зі зброєю
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24.05.2022 14:01 Відповісти
а як воно верещало коли ішло на дно кормити бичка...
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24.05.2022 14:01 Відповісти
Там пропонує запис з ФСБ,а не член екіпажу. Не смішіть людей викидаючи на гілку новин подібне. І так зрозуміло хто такі кацапи.
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24.05.2022 14:03 Відповісти
Тільки кацап може напасти на сусіда, а потім пропонувати йому не брати участі "в братоубійствєнной войнє". Добре, що такі записи публікують - увесь світ повинен бачити цинізм, брехню і злочини московитів!
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24.05.2022 14:26 Відповісти
Ти, глянь, як разбалакався. А зараз на дні лежить тихо-тихо...
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24.05.2022 14:05 Відповісти
Виявляєтся що в животі в бичка "правильная сторона", "единая великая страна" "достойная пенсия" на яку не можна купити навіть унітаз напевно теж там .😏
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24.05.2022 14:06 Відповісти
при современном развитии интеллектуальнокомпутєрного дєла, определить голос парашного креветочного корма, решившего, шо войдёт своим этим длинным высером в историю, не так уж и трудно. как впрочем и того, кто руководствуясь краткостью, как сестрой таланта, послал весь корабль нах и сам того тогда не подозревая действительно вошёл в историю.
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24.05.2022 14:11 Відповісти
достойно пропали без выплат
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24.05.2022 14:13 Відповісти
дрожали бы молча в нашем Крыму
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24.05.2022 14:18 Відповісти
Последний ультиматум "москвы"...
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24.05.2022 14:27 Відповісти
Во , как заливает
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24.05.2022 14:30 Відповісти
Накаркав, на свою голову, таки накаркав. Ну який то флот, який кодекс честі морського офіцера, коли гатить вночі ракетами по містах і убиває мирних мешканців. Однаково, лишня хромосома таки перетворила цих істот на свинособак.
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24.05.2022 14:41 Відповісти
хто це, хто це?
а це той, що зараз у Нептуна смокче!😂
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24.05.2022 14:42 Відповісти
Ждем когда путин окончательно захлебнется своей рвотой
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24.05.2022 14:54 Відповісти
https://www.nezhin-dram.in.ua/repertuar/dramatychni-vystavy/56-boritesia-poborete-vam-boh-pomahaie.html Борітеся-поборете, вам Бог помагає !!!
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24.05.2022 15:00 Відповісти
"Останьтесь живьіми" - особливо насмішило.
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24.05.2022 15:09 Відповісти
esho by tolka "kljuchi ot kvartiri gde dengi lezhat" zabyl poobeshtj
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24.05.2022 15:16 Відповісти
"Šurp tauri! Kāp zemē! Ciet klusu!
Tu glābsi sev dzīvību;
Mēs algosim tevi ar zeltu,
Ar godu, ar brīvību!"
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24.05.2022 15:28 Відповісти
"Вот рога! На землю! Заткнись!
Вы спасете свою жизнь;
Мы наймем вас с золотом,
С честью, со свободой!»

звідки це?
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24.05.2022 17:30 Відповісти
Смішно чути голос мерця ,що пропонує живим вижити!!!
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24.05.2022 15:19 Відповісти
Тепер треба на камінці написати "Рускій ваєнний карабль иди нах@й!" і кинуть їм у море - хай читають...
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24.05.2022 15:59 Відповісти
нет подлее и сволочнее твари, чем рашистская лапотная срань...
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24.05.2022 17:25 Відповісти
*********, зачем вы, твари, развязали "братоубийственную" войну?

в чьих интересах вы действуете?
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24.05.2022 17:27 Відповісти
Це посмертна мантра орка?! Гуд!
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24.05.2022 20:56 Відповісти
Тепер цей "члєн" бичків кормить))
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24.05.2022 22:00 Відповісти
Бувають такі печальки тому можу відкрито сказати, суддя Логвіна Чернігів іди на..й слідом за кораблем
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25.05.2022 08:59 Відповісти
Ось просто цікаво, автора цього натхненного "спіча" вже підняли з дна морського? Чи він сьогодні знову в меню морських мешканців?
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25.05.2022 09:24 Відповісти
 
 