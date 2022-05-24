"Звання оці - майори, полковники, це тут не працює: або ти нормальний тип і з тобою працювати приємно, або ти - дебіл і на трясця ти мені тут потрібний", - боєць Чех. ВIДЕО

Боєць Нацгвардії сержант Чех зізнався, що лише через кілька тижнів спільної успішної бойової роботи дізнався про офіцерське звання свого побратима старшого лейтенанта Ройса.

Про цю історію він розповів головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Я не знав, що він офіцер. Просто знав, що він старший і позивний Ройс. Звання оці - майори, полковники, це тут не працює. Тут працює одне: або ти нормальний тип і з тобою працювати приємно - я впевнений у тобі, я знаю, що твої команди не відправлять мене на суїцидальну смерть або ти - дебіл і на трясця ти мені тут потрібний. Звання нічого не вирішує. У деяких випадках сержанти керують офіцерами чи солдати приймають рішення більш логічні, ніж майор", - каже Чех про особливості організації бойових підрозділів на передовій.

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