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"Звання оці - майори, полковники, це тут не працює: або ти нормальний тип і з тобою працювати приємно, або ти - дебіл і на трясця ти мені тут потрібний", - боєць Чех. ВIДЕО

Боєць Нацгвардії сержант Чех зізнався, що лише через кілька тижнів спільної успішної бойової роботи дізнався про офіцерське звання свого побратима старшого лейтенанта Ройса.

Про цю історію він розповів головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Я не знав, що він офіцер. Просто знав, що він старший і позивний Ройс. Звання оці - майори, полковники, це тут не працює. Тут працює одне: або ти нормальний тип і з тобою працювати приємно - я впевнений у тобі, я знаю, що твої команди не відправлять мене на суїцидальну смерть або ти - дебіл і на трясця ти мені тут потрібний. Звання нічого не вирішує. У деяких випадках сержанти керують офіцерами чи солдати приймають рішення більш логічні, ніж майор", - каже Чех про особливості організації бойових підрозділів на передовій.

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Автор: 

офіцер (99) Бутусов Юрій (3589) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+20
шоб лани широкополі і Дніпро і кручі
стало вам попек горла! москалі їб*чі !!!
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24.05.2022 14:47
+19
САме в цій "ініціативності" і полягає основа стійкості українців - їх "характер" Коли командування бере на себе не "старший за званням", а "найбільш тямущий" ! "Атаманщина у низовій ланці, з якої завжди реготали "кацапи" - ось що рятувало українців, навіть тоді, коли тимчасові "гетьмани" не бачили можливості спротиву
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24.05.2022 14:40
+11
С другой стороны очень плохо что у нас столько бестолковых и некомпетентных полковников-майоров( генералы - это особая тема ), званий себе понарешали, а соображения и способностей к реальному бою никаких. Это нам на будущее, для понимания, кто такой Офицер
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24.05.2022 15:03
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У березні місяці на Луганщині сніг лежав, а не зелені дерева... дурня якась...
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24.05.2022 14:39 Відповісти
Переплутав Бутусов, чи хто там відео монтував, травень з березнем. Март чи май - какая разніца
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24.05.2022 14:50 Відповісти
100%.
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24.05.2022 14:39 Відповісти
это дааа... чувак со "Взвода" за рулем похож!), возвращайтесь и вынесете всю наволочь тут!!!
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24.05.2022 14:40 Відповісти
САме в цій "ініціативності" і полягає основа стійкості українців - їх "характер" Коли командування бере на себе не "старший за званням", а "найбільш тямущий" ! "Атаманщина у низовій ланці, з якої завжди реготали "кацапи" - ось що рятувало українців, навіть тоді, коли тимчасові "гетьмани" не бачили можливості спротиву
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24.05.2022 14:40 Відповісти
С другой стороны очень плохо что у нас столько бестолковых и некомпетентных полковников-майоров( генералы - это особая тема ), званий себе понарешали, а соображения и способностей к реальному бою никаких. Это нам на будущее, для понимания, кто такой Офицер
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24.05.2022 15:03 Відповісти
шоб лани широкополі і Дніпро і кручі
стало вам попек горла! москалі їб*чі !!!
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24.05.2022 14:47 Відповісти
Если не примут закон Безуглой и не будут старшие расстреливает младших по званию...
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24.05.2022 14:48 Відповісти
Вони на хунту таки напрошуються. Може настати така мить, коли варіантів не буде.
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24.05.2022 14:59 Відповісти
ЗЄлі це відео покажіть
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24.05.2022 14:58 Відповісти
Воно неодмінно витрактує його з несподіваного буку. Як істинний наркоман з нестабільною психікою.
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24.05.2022 15:00 Відповісти
Здравый смысл выше любых званий.
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24.05.2022 15:11 Відповісти
кароче переаттестация полковников аферистовичей уже на часи..
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24.05.2022 15:14 Відповісти
З одної сторони правільно. Командир, при прийнятті рішень повинен опиратися на особовий склад, вислухувати їх пропозиції. Але без дисципліни не існує ні одна армія. Якщо накази будуть виконуватися в стилі "хочу-нехочу", то нам буде дуже важко.
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24.05.2022 15:19 Відповісти
Так точно! Сказали військові і почали разбирати оборонні загородження біля Чонгара і пішли с займаних позицій. Дисципліна.
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24.05.2022 15:41 Відповісти
Це збройні сили держави чи приватна компанія ?? До речі, сумніваюся, що у французьському легіоні панібратство.
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24.05.2022 15:52 Відповісти
Це все може канути у минуле, бо слуги вже ************ закон про вбивство підлеглих за непокору начальству.
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24.05.2022 16:18 Відповісти
Це начальство дуже скоро зрозуміє, що бикувати зі озброєним військовим дуже небезпечно
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24.05.2022 17:12 Відповісти
Грамотный майор или полковник дорогого стоит, потому что он может все тоже, что и рядовой или сержант + гораздо больше
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24.05.2022 16:42 Відповісти
 
 