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Дев’ятирічна чернігівчанка обрізала коси, щоб віддати виручені кошти ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дівчинка все життя відрощувала довге волосся. Але коли на її рідне місто почали падати ворожі бомби - вирішила, що має хоч щось зробити для порятунку його й країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Ідея обрізати коси, продати волосся та віддати виручені кошти на армію прийшла до Кіри в укритті, де вона ховалася від обстрілів.

"В Інтернеті я побачила, що дівчата обрізають волосся під каре і за це, взагалі, можна отримувати гроші. Я ж раніше цього не знала. Я вирішила поїхати до перукарні, обрізати волосся, продати та віддати гроші на ЗСУ", - розповідає дівчинка.

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Родина Губіних живе на околиці Чернігова, в районі, який інтенсивно обстрілювали російські війська. Оселя потребує ремонту. Але кошти, отримані за продаж волосся, Кіра вирішила витратити не на ремонт, а на армію.

"Ну тому що їм не потрібні якісь там підсвітки у кімнату. Їм потрібен, наприклад, хліб, їжа, вода. Можливо, на рації якісь там вони збирають. Тому я їм повинна додати. Я так думаю, що повинна прямо. Просто я хочу хоч щось зробити для ЗСУ", - пояснила вона.

За свої коси Кіра отримала 3,5 тисячі гривень. Гроші Кірині батьки перерахують своїм друзям-військовим, які зараз на передовій під Луганськом.

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Школярка сподівається, що її приклад надихне й інших. "Маленька 9-річна дівчинка відрізала волосся і віддала гроші на ЗСУ. Чому у мене є багато грошей і нічим не допомагаю?" І, можливо, вони щось дадуть", - каже Кіра.

Дев’ятирічна чернігівчанка обрізала коси, щоб віддати виручені кошти ЗСУ 01
Дев’ятирічна чернігівчанка обрізала коси, щоб віддати виручені кошти ЗСУ 02
Дев’ятирічна чернігівчанка обрізала коси, щоб віддати виручені кошти ЗСУ 03
Дев’ятирічна чернігівчанка обрізала коси, щоб віддати виручені кошти ЗСУ 04
Дев’ятирічна чернігівчанка обрізала коси, щоб віддати виручені кошти ЗСУ 05

Автор: 

діти (5065) Чернігів (787) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+27
От такого поступка девочки слезы наворачиваются на глаза. А кто-то в это время покупал в Европе люксовые авто и перегонял без пошлин.
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24.05.2022 17:33
+25
Колись грецькі жінки обрізали своє волосся, щоб сплести канати для катапульт, які кидали каміння на ворогів!
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24.05.2022 17:28
+23
Ця дівчинка-майбутнє української незламної нації...
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24.05.2022 17:26
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Ця дівчинка-майбутнє української незламної нації...
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24.05.2022 17:26 Відповісти
Але й батьки молоді досить й тому ніколи не жили в софкоїді - це великий плюс .
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24.05.2022 17:42 Відповісти
Колись грецькі жінки обрізали своє волосся, щоб сплести канати для катапульт, які кидали каміння на ворогів!
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24.05.2022 17:28 Відповісти
molodets 120 dollar dlya VSU
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24.05.2022 17:29 Відповісти
Ото знайте, ппрокляті на віки москалі, у нас навіть діти воюють. Здоров'я тобі донечко. Мій дідусь, як був живий, казав, волосся , то така мода, що відросте.
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24.05.2022 17:32 Відповісти
От такого поступка девочки слезы наворачиваются на глаза. А кто-то в это время покупал в Европе люксовые авто и перегонял без пошлин.
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24.05.2022 17:33 Відповісти
Яка розвинута (розумово) дівчинка !
Як вона логічно обгрунтовує свої думки й рішення .
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24.05.2022 17:40 Відповісти
Ось наше майбутнє, але нарід після війни забуде жахи війни і такі благородні поступки маленької дівчинки-патріотки і знову вибере якогось "какая разніца" на якій мові буде написано назву Маріуполь.
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24.05.2022 17:44 Відповісти
Яке ж воно гарне і розумне дівча ! Руде сонечко.
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24.05.2022 17:56 Відповісти
Ну воно так і мало би бути, "Все для фронту, все для перемоги". Але є багато " здравомислящіх" рассуждающих навіщо вони платять військовий збір, що користі від стримування агресора менше заподіяноі ним шкоди, а тому треба якось домовлятись щоб москалі перестали бомбити.
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24.05.2022 18:06 Відповісти
На очі сльози навертаються від таких новин
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24.05.2022 18:09 Відповісти
Может, потрусить Ермака - вытрусится больше денег ?
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24.05.2022 20:13 Відповісти
 
 