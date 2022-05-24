Дев’ятирічна чернігівчанка обрізала коси, щоб віддати виручені кошти ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дівчинка все життя відрощувала довге волосся. Але коли на її рідне місто почали падати ворожі бомби - вирішила, що має хоч щось зробити для порятунку його й країни.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Ідея обрізати коси, продати волосся та віддати виручені кошти на армію прийшла до Кіри в укритті, де вона ховалася від обстрілів.

"В Інтернеті я побачила, що дівчата обрізають волосся під каре і за це, взагалі, можна отримувати гроші. Я ж раніше цього не знала. Я вирішила поїхати до перукарні, обрізати волосся, продати та віддати гроші на ЗСУ", - розповідає дівчинка.

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Родина Губіних живе на околиці Чернігова, в районі, який інтенсивно обстрілювали російські війська. Оселя потребує ремонту. Але кошти, отримані за продаж волосся, Кіра вирішила витратити не на ремонт, а на армію.

"Ну тому що їм не потрібні якісь там підсвітки у кімнату. Їм потрібен, наприклад, хліб, їжа, вода. Можливо, на рації якісь там вони збирають. Тому я їм повинна додати. Я так думаю, що повинна прямо. Просто я хочу хоч щось зробити для ЗСУ", - пояснила вона.

За свої коси Кіра отримала 3,5 тисячі гривень. Гроші Кірині батьки перерахують своїм друзям-військовим, які зараз на передовій під Луганськом.

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Школярка сподівається, що її приклад надихне й інших. "Маленька 9-річна дівчинка відрізала волосся і віддала гроші на ЗСУ. Чому у мене є багато грошей і нічим не допомагаю?" І, можливо, вони щось дадуть", - каже Кіра.









