"У него в роте ни одного человека живого нет": ЗСУ продовжують знищувати елітні підрозділи РФ, - перехоплення СБУ. АУДIО

На півдні України була вщент розбита 58 армія окупантів, яку самі рашисти називали однією з передових в Росії.

Про це свідчать перехоплення розмови військових РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що у 2018 році 58-му армію переоснастили найновішими озброєнням і технікою, "аналогов которым нет".

"А зараз ЗСУ зробили так, що "нєт" самої 58 армії Південного воєнного округу РФ" ,- наголосили в СБУ.

"От 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", - розповідає своїй дружині російський загарбник.

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