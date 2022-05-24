"У него в роте ни одного человека живого нет": ЗСУ продовжують знищувати елітні підрозділи РФ, - перехоплення СБУ. АУДIО
На півдні України була вщент розбита 58 армія окупантів, яку самі рашисти називали однією з передових в Росії.
Про це свідчать перехоплення розмови військових РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що у 2018 році 58-му армію переоснастили найновішими озброєнням і технікою, "аналогов которым нет".
"А зараз ЗСУ зробили так, що "нєт" самої 58 армії Південного воєнного округу РФ" ,- наголосили в СБУ.
"От 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", - розповідає своїй дружині російський загарбник.
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Это тысяч 40-50 личного состава
к Чему такие новости ?
От 58-ой армии вообще ничего не осталось.
но не АРМИЯ (3 дивизии минимум + куча дополнительных частей и соединений)
Чому досі не чутно про звільнення Херсона, Маріуполя, Криму.
Усе це гарно але рашисстов багато нажаль.
Там исключительно кацапский биомусор.....
ні...уя ніасталась тільки ми чомусь відступаємо...навіть на місці не топчемось а відступаємо...
сумно то всьо!
Правильно говорить не в роте, а во рту
- не в роте, а во рту!" (С)
Іде накопичення резервів. Ніхто їх зараз кидати на передок не буде. Треба спочатку орків максимально вимотати, а потім вже...
десь промелькнуло в новинах на донбасі ,що сформована колона для наступу протяжністю 11 км.
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-23/