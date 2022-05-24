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"У него в роте ни одного человека живого нет": ЗСУ продовжують знищувати елітні підрозділи РФ, - перехоплення СБУ. АУДIО

На півдні України була вщент розбита 58 армія окупантів, яку самі рашисти називали однією з передових в Росії.

Про це свідчать перехоплення розмови військових РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що у 2018 році 58-му армію переоснастили найновішими озброєнням і технікою, "аналогов которым нет".

"А зараз ЗСУ зробили так, що "нєт" самої 58 армії Південного воєнного округу РФ" ,- наголосили в СБУ.

"От 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", - розповідає своїй дружині російський загарбник.

Також дивіться: "Здесь уже реальный бунт начался, 80% даже в бой не идут": Окупант розповідає про обман командуванням РФ, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: 

СБУ (12818) перехоплення (352)


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Топ коментарі
+33
Дуже дратують ці перехоплення при поточній ситуації на фронті. "Армії нема", а наші населені пункти випалюють та захоплюють мабудь якісь гноміки.
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24.05.2022 18:13
+25
А чим же рашиссти наступ ведуть як постійно від ЗеСБУ викидають інформацію що "нікаво нє асталась" ???
Чому досі не чутно про звільнення Херсона, Маріуполя, Криму.
Усе це гарно але рашисстов багато нажаль.
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24.05.2022 18:14
+24
Це все добре, але поки що ми на жаль відступаємо.
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24.05.2022 18:10
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В роті не залишилось ротів.
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24.05.2022 18:07 Відповісти
роті надавали в рота
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24.05.2022 18:12 Відповісти
И пусть и дальше в каждой российской роте останется по 4 - 5 человек, нормально..
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24.05.2022 18:32 Відповісти
забагато буде.
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24.05.2022 23:44 Відповісти
Це все добре, але поки що ми на жаль відступаємо.
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24.05.2022 18:10 Відповісти
так устроена война. Хочешь выжить в бою - держи врага на дистанции, пусть умирает он.
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24.05.2022 20:49 Відповісти
Господа - АРМИЯ - ЭТО ОЧЕНЬ ДОХРЕНА
Это тысяч 40-50 личного состава
к Чему такие новости ?
От 58-ой армии вообще ничего не осталось.
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24.05.2022 18:11 Відповісти
отдельные подразделения разбиты - ДА это замечательно
но не АРМИЯ (3 дивизии минимум + куча дополнительных частей и соединений)
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24.05.2022 18:14 Відповісти
На бумаге да. Более того 58-я она еще и потому, что противник должен думать что есть еще 57 "армий". Танков у них на бумаге с учетом резервов тьісяч 30. Но что-то пошло не так....
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24.05.2022 18:46 Відповісти
"По состоянию на 2021 год, в Сухопутных войсках России насчитывается в строю 2840 танков и 10200 танков на хранении, а также 330 танков в соединениях Береговых войск ВМФ и 160 танков в ВДВ" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4,V2%2FV3%20Abrams%20(%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8
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24.05.2022 19:54 Відповісти
Дуже дратують ці перехоплення при поточній ситуації на фронті. "Армії нема", а наші населені пункти випалюють та захоплюють мабудь якісь гноміки.
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24.05.2022 18:13 Відповісти
населенных пунктов много, гномиков тоже пока *****, так что надо запастись терпением. Перехваты не слушайте, через пару недель психика нормализуется.
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24.05.2022 20:53 Відповісти
А чим же рашиссти наступ ведуть як постійно від ЗеСБУ викидають інформацію що "нікаво нє асталась" ???
Чому досі не чутно про звільнення Херсона, Маріуполя, Криму.
Усе це гарно але рашисстов багато нажаль.
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24.05.2022 18:14 Відповісти
Ви мабуть не слухаєте люсю арестовича?
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24.05.2022 19:32 Відповісти
На росии сплошной "Анало говнет"! Самое смешное, что они сами в это верят.
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24.05.2022 18:17 Відповісти
Там изначально "человеков" не было !
Там исключительно кацапский биомусор.....
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24.05.2022 18:18 Відповісти
У Бога ні хватіла гліни, і он сліпіл іх із гавна...
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24.05.2022 18:21 Відповісти
плохо это... плохо что что-то осталось...
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24.05.2022 18:20 Відповісти
Відмовилась від підписки на службу бита,так спокійно стало,боти з явно не українським напрямком більше не турбують. Не вірю ні одному слову, багато записів з тим самим голосом.
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24.05.2022 18:21 Відповісти
згода!
ні...уя ніасталась тільки ми чомусь відступаємо...навіть на місці не топчемось а відступаємо...
сумно то всьо!
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24.05.2022 18:26 Відповісти
Купа фальшивих коментарів, одні пруть на інших
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24.05.2022 18:30 Відповісти
Купа лахтинської ботви.
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24.05.2022 18:32 Відповісти
У него в роте ни одного человека живого нет Джерело:

Правильно говорить не в роте, а во рту
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24.05.2022 18:30 Відповісти
знавал одного преподавателя русской словесности... ))
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24.05.2022 20:56 Відповісти
Чудово. А хто зараз в Мелітополі? А хто в Херсоні? А в Маріуполі? А в Бердянську?
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24.05.2022 18:31 Відповісти
"- остался у меня в роте один х@й
- не в роте, а во рту!" (С)
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24.05.2022 18:31 Відповісти
Очередные сказки от сбу. По их "радиоперехватам" у армии рф все печально и все разбиты... А по факту наоборот, учитывая последние события
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24.05.2022 18:39 Відповісти
Макаров, не впадай в депресняк! Ти ж завжди був оптимістом! Навіть, коли орки біля Горенки і Стоянки вже були!

Іде накопичення резервів. Ніхто їх зараз кидати на передок не буде. Треба спочатку орків максимально вимотати, а потім вже...
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24.05.2022 18:59 Відповісти
Другими словами - у него ху..й в роте!
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24.05.2022 18:56 Відповісти
так як і говорив ,недавно на ютюбі один сєпар.."мі ідьом в атаку,асвабаждать".
десь промелькнуло в новинах на донбасі ,що сформована колона для наступу протяжністю 11 км.
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24.05.2022 18:57 Відповісти
ОЦІНКА РОСІЙСЬКОЇ НАСТУПАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ, 23 ТРАВНЯ тут повний перегляд становища війни з картами
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-23/
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24.05.2022 19:08 Відповісти
єслі сунуця значить мают чим -- для чого ці терки
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24.05.2022 19:53 Відповісти
А КАК КОНСЕРВЫ И СЕПАРЫ ТИПА БЫВШИЕ ЛЮБЯТ УКРАИНУ !?)
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24.05.2022 21:33 Відповісти
ниття орків - просто бальзам на душу!)))
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24.05.2022 22:44 Відповісти
 
 