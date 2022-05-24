Поточна ситуація на фронті. Що відбувається? Три місяці Великої війни. День 90 🔴 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

90-й день Народної війни України. На тимчасово окупованих територіях посилюється рух опору. Наприклад, рух опору Запорізької області спричинив аварію бронепотяга російських окупантів у Мелітополі. Вагони, що перевозили особовий склад і боєприпаси, перекинулися, від чого боєкомплект здетонував. Як іще українці нищать ворогів на окупованих територіях? Розкажуть Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич у "БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо".

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