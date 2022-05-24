"І попереду, і позаду! Це реально пощастило!" - Юрій Бутусов потрапив під артобстріл на трасі Бахмут-Лисичанськ. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов потрапив під артилерійський обстріл на трасі Бахмут-Лисичанськ.

Відповідне відео журналіст опублікував на своєму каналі в ютубі, передає Цензор.НЕТ.

Автівка з Бутусовим потрапила в артилерійську "вилку".

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