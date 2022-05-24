Бійці тероборони Харкова з трофейних мінометів знищили мінометний розрахунок рашистів. ВIДЕО
Підрозділ тероборони Харкова з трофейних мінометів знищив мінометний розрахунок російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Мінометний підрозділ окремої бригади територіальної оборони міста Харкова знищив мінометний розрахунок ворога. "На горіхи" російські окупанти отримали своїми ж мінометами та БК", - йдеться у повідомленні.
Також у взаємодії з аеророзвідкою 92-ї ОМБр військовими Сил територіальної оборони ЗСУ було знищено і ворожий танк.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
nav svargi
показати весь коментар24.05.2022 22:10 Відповісти Мені подобається 11
Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар24.05.2022 22:14 Відповісти Мені подобається 3
Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар24.05.2022 22:19 Відповісти Мені подобається 17
Перехватчик
показати весь коментар24.05.2022 22:33 Відповісти Мені подобається 24
Чайка Київ
показати весь коментар24.05.2022 23:33 Відповісти Мені подобається 9
Igor Prudnikov
показати весь коментар25.05.2022 01:19 Відповісти Мені подобається 0
Вячеслав Crane
показати весь коментар25.05.2022 05:17 Відповісти Мені подобається 3
Vladimir Nikolaev #510241
показати весь коментар25.05.2022 12:07 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль