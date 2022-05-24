Бійці тероборони Харкова з трофейних мінометів знищили мінометний розрахунок рашистів. ВIДЕО

Підрозділ тероборони Харкова з трофейних мінометів знищив мінометний розрахунок російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Мінометний підрозділ окремої бригади територіальної оборони міста Харкова знищив мінометний розрахунок ворога. "На горіхи" російські окупанти отримали своїми ж мінометами та БК", - йдеться у повідомленні.

Також у взаємодії з аеророзвідкою 92-ї ОМБр військовими Сил територіальної оборони ЗСУ було знищено і ворожий танк.

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