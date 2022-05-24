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Бійці тероборони Харкова з трофейних мінометів знищили мінометний розрахунок рашистів. ВIДЕО

Підрозділ тероборони Харкова з трофейних мінометів знищив мінометний розрахунок російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Мінометний підрозділ окремої бригади територіальної оборони міста Харкова знищив мінометний розрахунок ворога. "На горіхи" російські окупанти отримали своїми ж мінометами та БК", - йдеться у повідомленні. 

Також у взаємодії з аеророзвідкою 92-ї ОМБр військовими Сил територіальної оборони ЗСУ було знищено і ворожий танк.

Також дивіться: "Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - харківські тероборонівці знищили бронемашину армії РФ. ВIДЕО бою

Автор: 

Харківщина (6054) 92 окрема штурмова бригада (251) тероборона (386)


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krasivo garit
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24.05.2022 22:10 Відповісти
Переминомётили, лукас
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24.05.2022 22:14 Відповісти
Харків, давай! За Салтівку!!!
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24.05.2022 22:19 Відповісти
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24.05.2022 22:33 Відповісти
Ох ці харківські фани, ох ця харківська тероборона. Красунчики! Героям слава !!!
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24.05.2022 23:33 Відповісти
НУ ГОРИТ ХАТА И ЧТО? ТАКОГО НЕПОНЯТНОГО ВИДЕО УЖЕ ВАЛОМ. МОЖНО БЫ ВЫСТАВЛЯТЬ С НАЧАЛА ,А НЕ С КОНЦА
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25.05.2022 01:19 Відповісти
Протри иллюминаторы, танк горит.
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25.05.2022 05:17 Відповісти
Хорошо, но мало
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25.05.2022 12:07 Відповісти
 
 