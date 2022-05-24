Потрібен час і дуже багато надзвичайних зусиль нашого народу, щоб переломити перевагу ворога у кількості, техніці і озброєнні, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 90-го дня повномасштабної війни з РФ.

Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершився вже третій місяць нашої оборони. Це великий термін. Термін, якого не передбачали провідні розвідки світу. Цього навіть не допускали наші вороги. І це те, що спонукає світ зовсім по-іншому дивитися на Україну. Це три місяці воєнних злочинів російських окупантів. Три місяці їхніх ударів, руйнувань і блокади. І три місяці масових подвигів наших людей, які захищають свою власну країну", - сказав Зеленський.

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