"Якось не так вони бачать світ", - Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини, яка відмовляється підтримувати нафтове ембарго проти Росії попри те, що кошти за енергоносії фінансують воєнну машину Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський говорив під час Українського сніданку в Давосі.

"Ми дійшли до шостого пакету (санкцій). У ньому ембарго на нафту. Всі кажуть: за цей час Росія заробить 200 млрд доларів. За такі суми вони можуть купувати будь-яку зброю. Чи впроваджено шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось з нафтою не те. Якось не так вони бачать світ", - сказав Зеленський.

За його словами, Будапешт аргументує свою позицію тим, що для відмови від російської нафти йому необхідні значні кошти.

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"Їм кажуть: там в Україні люди вмирають, діти гинуть, їх вбивають. Як в Техасі 18-річний вбивця… Так і у нас 18-річні солдатики поприїжджали з Росії і просто катували малюків. Їм про це розказували, а вони кажуть: Все зрозуміло. - Так а що з нафтою? - Де нам брати гроші?" - сказав Зеленський.