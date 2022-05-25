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"Якось не так вони бачать світ", - Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини, яка відмовляється підтримувати нафтове ембарго проти Росії попри те, що кошти за енергоносії фінансують воєнну машину Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський говорив під час Українського сніданку в Давосі.

"Ми дійшли до шостого пакету (санкцій). У ньому ембарго на нафту. Всі кажуть: за цей час Росія заробить 200 млрд доларів. За такі суми вони можуть купувати будь-яку зброю. Чи впроваджено шостий пакет? Ні. Чому? Угорщині щось не підходить. Щось з нафтою не те. Якось не так вони бачать світ", - сказав Зеленський.

За його словами, Будапешт аргументує свою позицію тим, що для відмови від російської нафти йому необхідні значні кошти.

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"Їм кажуть: там в Україні люди вмирають, діти гинуть, їх вбивають. Як в Техасі 18-річний вбивця… Так і у нас 18-річні солдатики поприїжджали з Росії і просто катували малюків. Їм про це розказували, а вони кажуть: Все зрозуміло. - Так а що з нафтою? - Де нам брати гроші?" - сказав Зеленський.

Угорщина (2276) Зеленський Володимир (23829) нафта (5510) санкції (11828) ембарго (305)


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Топ коментарі
+10
всі ****** та фідеси та їм подібні в Європі бачать світ через очко *****. І Зеля хоче подивитися - тільки його не пускають...
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25.05.2022 10:55
+9
Блазень свои высеры строчит , как из пулемета
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25.05.2022 10:57
+7
А за нами "те", якщо ми обираємо "не те"?
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25.05.2022 10:54
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А за нами "те", якщо ми обираємо "не те"?
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25.05.2022 10:54 Відповісти
Пошли отмазки...до вашей зелупы в Украине все нормально было
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25.05.2022 11:04 Відповісти
Хренговий с Вовы переговорщик не может договорится
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25.05.2022 11:22 Відповісти
всі ****** та фідеси та їм подібні в Європі бачать світ через очко *****. І Зеля хоче подивитися - тільки його не пускають...
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25.05.2022 10:55 Відповісти
А нафтову трубу перекрити слабо? Чи тарговля на краві - ета толька у парашенка?
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25.05.2022 10:55 Відповісти
Уже писали. Перекроешь трубу-тут же перекроют финансовую помощь Украине и начнут отменять санкции против РФ.
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25.05.2022 11:07 Відповісти
зачем перекрывать? просто начать чинить
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25.05.2022 11:19 Відповісти
Ага, ты один умный, все остальные вчера родились..
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25.05.2022 11:43 Відповісти
Угорщину ізолювати, ембарго це самий дієвий метод впливу на агрессора.
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25.05.2022 10:56 Відповісти
Блазень свои высеры строчит , как из пулемета
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25.05.2022 10:57 Відповісти
З учорашнього дня словесний пронос.
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25.05.2022 11:01 Відповісти
Де інформація від учора про перерізану дорогу, при чому тут світ очима зе. Іде Маріуполь 2,порти під загрозою, навіщо засипати людей непотрібом,коли ворог іде далі.
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25.05.2022 10:57 Відповісти
Те кто интересуются они знают что и как, и те кто должны решать тоже знают, от того что на цензоре выйдет новость или не выйдет, ничего не поменяется.
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25.05.2022 11:01 Відповісти
Ви усе рашистські пабліки цитуєте?
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25.05.2022 11:16 Відповісти
А выйти на улицу и поистерить, не пробовали? Может поможет...
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25.05.2022 11:35 Відповісти
Звиздец..."как в Техасе 18летний убийца"...с тобой все так,звизданутый по башке мешком с песком из за угла?
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25.05.2022 10:58 Відповісти
правільно бачать світ тільки гомік люся, агрохламідія дєрьмак і прочєє квартальне зєбидло.
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25.05.2022 10:58 Відповісти

///
Флаг Украины установили на пике имени владимира путина в Кыргызстане.(видео)

https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainy/3325

«Если в мире существует пик путина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы подняли и повесили флаг на вершине, понятия не имеем кто »,
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25.05.2022 11:04 Відповісти
Де Лавров? Це ж "наглое и беспардонное пасягательства на суверенитет Рассии"! Пара "ввести вайска"!!!
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25.05.2022 11:27 Відповісти
прежде чем кидать предъявы венгрии, пусть ответит на вопрос, почему мокшанский газ через трубу пропускаем. а то как то не так получается. венгры плохие, но мы в это же время москалям позволяем газом торговать
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25.05.2022 11:04 Відповісти
Ни чего удивительного. Партия "сваты" крала деньги на асфальте, вакцинах, электроэнергии их белоруси и росии. Крала вместе с коломойшой на Укрэнерго ........ Вместо того, что бы ЗНАЯ что будет война вооружать армию. А теперь хотят что то от орбана, что бы он исправлял их преступления. Но орбан тоже заглядывает в глазки и жопу ***** как и вислюк с дерьмаком.
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25.05.2022 11:07 Відповісти
Не, но это уже перебор, товарищи! При чем тут позиция ******** и резня в Техасе? Все, что в голову попало из новостей в одном предложении изложил.
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25.05.2022 11:09 Відповісти
Что на суфлере написано то и читает, а пишут там разные люди для разных случаев, но иногда накладки бывают
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25.05.2022 11:31 Відповісти
А як "бачить світ" сам "Блазень"? Коли всі наші теперішні союзники "криком кричали" : "Готуйтесь до війни!", а Порошенко метався по Європі та домовлявся про термінові поставки зброї в Україну - він по "буковелям" пиячив та казав "не нагнітайте"! Тому : "Перед тим як кричать, що хтось "усрався", варто обернуться та понюхать власний зад - може він смердить сильніше?"
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25.05.2022 11:13 Відповісти
Саме так! Перекладає провину на інших. То Порошенко йому заважав, то патріоти з Азову, тепер ціла країна
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25.05.2022 11:26 Відповісти
Блін, скільки пробував і всеодно не можу чути його голос - реально викликає блювання.... От чому?????
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25.05.2022 11:13 Відповісти
После введения эмбарго без Венгрии можно срочно начать чинить нефтепровод Дружба. Года три-четыре
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25.05.2022 11:18 Відповісти
-"...не так бачать світ!"., це вони у тебе навчились, у тебе і у твоєї Безугло-Третьякової.,
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25.05.2022 11:34 Відповісти
I co to znaczy
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25.05.2022 12:41 Відповісти
Поляки наши братья, а кацапы - наши исконные враги. Путин будет повешен, а кацапстан (параша) распадется, верно?
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25.05.2022 14:10 Відповісти
"Як в Техасі 18-річний вбивця" - а это ***** к чему?!
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25.05.2022 12:40 Відповісти
Та и ти,якось не так бачиш цю війну.
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25.05.2022 13:35 Відповісти
Не знаете как нагнуть Орбана? Поставьте задачу Баканову, пусть СБУ "отработают" нескольких венгерских разведчиков в Закарпатье и "подготовят почву" для переговоров с венгерским пидаром Орбаном. А то Баканов сидит без дела, засунув язык в жопу после сдачи его подчиненными Херсонской области. Пусть работает.
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25.05.2022 14:08 Відповісти
На Закарпатті є така собі Ілдіка Орос- ректор угорського університету в Берегово. Виступаючи в Будапешті , вона заявила, що угорців в Україні притісняють, а ще був собі такий депутат ВР Брензович -"лідер" закарпатських угорців, якмй "співав" так же. Він практично кинув Орбана на гроші , купив офіс , а насправді собі шикарну хатинку приблизно за 300 тисяч зелених, які мали йти на КМКС - партія їхня. Був і офіс, для відводу очей. (На той час в Ужгороді таких цін просто не існувало), Вони , ці діячі, підспівували Орбану, як могли, бо мали за це, за, практично антиукраїнську політику, бутерброди з ікрою. Чомусь їм це сходило з рук. Насправді, ті, хто знає угорську мову, але закінчує українську школу, набагато розумніші і освіченіші, ніж ті, хто вчиться в угорській ( в Україні), та й згадуваному універі. Та й мови ні тої ,ні тої добре не знають, Пояснення просте -Угорщині треба рабсилу, і все місцевим проугорським лобі робилося для цього. А Сіярто це озвучував. Якби на ті долари, які "переварили" у Берегові , закупити золоту плитку, вистеляти вулиці в цьому містечку, вони були б уже ідеальними. Уся ця щедра допомога ділилася на кілька кишень плюс на того, хто її лобіював з угорського боку. До слова, в Угорщині ти мусиш знати мову, українських шкіл там нема. І чомусь це не трактується тим же Сіярто, як порушення прав української діаспори.
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25.05.2022 21:49 Відповісти
Зе, коли ж ти вже місце Пороху звільниш, бо скоро зілєш ліліпутіну всю Україну
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26.05.2022 00:12 Відповісти
 
 