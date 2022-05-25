"Командир сказал, что уедем только "двухсотыми" или "трехсотыми", - полонений окупант розповів про ставлення до солдатів в армії РФ. ВIДЕО

Російські окупанти здаються в полон більш охоче, ніж у перші тижні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Хотели уйти из части, своим ходом. Расторгнуть контракт, одним словом. На что командир нам ответил, что уедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". Если мы попробуем убежать, все будет заминировано. И по нам будут стрелять наши же посты", - розповідають вони СБУ.



Ця партія окупантів потрапила в полон після контрнаступу ЗСУ на Харківщині, коли українські бійці взяли їх у кільце.



Зараз із ними працюють слідчі СБУ, а самі загарбники раді, що зберегли своє життя.

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