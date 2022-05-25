"Командир сказал, что уедем только "двухсотыми" или "трехсотыми", - полонений окупант розповів про ставлення до солдатів в армії РФ. ВIДЕО
Російські окупанти здаються в полон більш охоче, ніж у перші тижні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Хотели уйти из части, своим ходом. Расторгнуть контракт, одним словом. На что командир нам ответил, что уедем только "двухсотыми" или "трехсотыми". Если мы попробуем убежать, все будет заминировано. И по нам будут стрелять наши же посты", - розповідають вони СБУ.
Ця партія окупантів потрапила в полон після контрнаступу ЗСУ на Харківщині, коли українські бійці взяли їх у кільце.
Зараз із ними працюють слідчі СБУ, а самі загарбники раді, що зберегли своє життя.
Топ коментарі
+15 olele
показати весь коментар25.05.2022 12:23
+11 Яр Холодний
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+9 kelt kant
показати весь коментар25.05.2022 12:14
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Якщо хто ще не знає, той зараз знаходиться на найгарячішій ділянці війни - на сході країни, де йдуть запеклі бої.
Все оце, про що ми з вами лише здогадуємось, він бачив і продовжує бачити на власні очі.
«Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством - законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які:
провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах;
не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів;
не провели призов оперативного резерву;
не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна;
не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян;
не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні;
не розгорнули армію на рубіжах оборони;
не прикрили оточений Маріуполь та спалили там дві бригади;
не покарали російську агентуру у керівництві країни;
не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну;
не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.
Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші дії та вашу бездіяльність». https://t.me/tanya_adams/2920 https://t.me/tanya_adams/2920
Правда в том,что эта мразь осознанно приехала сюда грабить,мародерить,насиловать и убивать,но "не свезло", и они попали в плен.
Но что-то пошло не так. И попав в плен они сразу становятся "полны раскаяния" и пытаются лепетать что-то вроде того что они больше не будут.
В общем "не виноватая я, нас заставили".
Поступила информация, что это последнее рашистское лето в Крыму
- Там м»ясо не на решітці, а під нею - щоб менше розліталося!