"По нам! Метров 60. Два перелета было. Один недолет. А это пристрелялись", - російські окупанти обстрілюють позиції українських воїнів. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли позиції українських воїнів на одному з рубежів оборони на Донбасі.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, котрий перебуває поряд з бійцями, спочатку кілька російських боєприпасів пролетіли над позицією, а потім один не долетів до них. Окупанти корегують вогонь з квадрокоптера. Один із зарядів розірвався поблизу окопа - на відстані близько 60 метрів.

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