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17 056 21

"По нам! Метров 60. Два перелета было. Один недолет. А это пристрелялись", - російські окупанти обстрілюють позиції українських воїнів. ВIДЕО

Російські окупанти обстріляли позиції українських воїнів на одному з рубежів оборони на Донбасі.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, котрий перебуває поряд з бійцями, спочатку кілька російських боєприпасів пролетіли над позицією, а потім один не долетів до них. Окупанти корегують вогонь з квадрокоптера. Один із зарядів розірвався поблизу окопа - на відстані близько 60 метрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "І попереду, і позаду! Це реально пощастило!" - Юрій Бутусов потрапив під артобстріл на трасі Бахмут-Лисичанськ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+16
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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25.05.2022 13:34
+14
ОНИ ВСЕ СЕЙЧАС на западной сидят, кофеек попивают, бухло пьют по вечерам , зарплату получают и дела шьют , на пару с сбу , они уже в друзьях , им команду от зеленых дали , всех кто отстоял Украину в 2014 году - посадить.
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25.05.2022 13:42
+6
Счас дбр на Бутусова снова перевозбудится. Как в старые, добрые времена
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25.05.2022 13:30
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Счас дбр на Бутусова снова перевозбудится. Как в старые, добрые времена
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25.05.2022 13:30 Відповісти
Це ж треба з під Львова аж до Сєвера добратися, навряд.
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25.05.2022 13:32 Відповісти
ОНИ ВСЕ СЕЙЧАС на западной сидят, кофеек попивают, бухло пьют по вечерам , зарплату получают и дела шьют , на пару с сбу , они уже в друзьях , им команду от зеленых дали , всех кто отстоял Украину в 2014 году - посадить.
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25.05.2022 13:42 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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25.05.2022 13:34 Відповісти
Чим відповідати?

В Україні є принаймні один завод з виробництва *********** хоча б до мінометів?

Пишуть, що орки за один день до двох тисяч крупного калібру можуть відстріляти по малому селу (а набої в них на уралі робляться щодня, і підвозяться до Куп'янська-вузлового чи Донецька теж щодня -- по українській залізниці, яку Україна за час незалежності НЕ спромоглася переробити на 1435 мм.). Чим на це відповідати українським солдатам?
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25.05.2022 14:09 Відповісти
Один снаряд для гаубиці 152 мм у 2020 р. коштував 2000$, зараз, мабуть ще дорожче, але нехай буде дві тисячі.
За підрахунками вашого письменника орки можуть собі дозволити на руйнування невеликого села витрачати снарядів на 4 млн.$. на день (до речі, а скільки для цього треба дивізіонів, щоб за день відстріляти 2000 снарядів, а скільки потрібно автотранспорту, щоб перевезти снаряди від залізниці на фронт?)
Схоже, що ваш письменник фантаст, не треба всьому вірити, що пишуть..
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25.05.2022 16:07 Відповісти
Долари в уральських іпєнях? Ви країну часом не переплутали?

Їм не треба ввозити нізвідки ні метал, ні сировину для пороху, а на заводі вони скадальнику біля конвеєра будуть платити 15000 фублєй на місяць, а той і не пікне (бо якщо спробує, то зникне у невідомому напрямку -- це диктатура).

І, так, автотранспорт вони також виробляють.

Наукова фантастика -- це дуже класно, але не плутайте, будь ласка, категорії: нормальна країна і раша.
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25.05.2022 16:30 Відповісти
Він просто ті снаряди ніколи в руках не тримав, не завантажував на автомобіль, не перевантажував у вагон, не розвантажував з нього в автомобіль та не складував на польовому складі (риючи для цього капоніри) Та й мабуть поняття не має скільки треба вагонів для транспортування цих *********** залізницею!
Думає, мабуть, що це - як вантажить упаковки з чіпсами!
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25.05.2022 17:57 Відповісти
До чого тут чіпси?

Мій «месидж» був, що у раші є безперервний цикл виробництва снарядів (і вони не мусять нікому платити USD 2000 за штуку) і доставки їх до Куп'янська чи Донецька. Що я неправильно написав?
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25.05.2022 23:09 Відповісти
Схоже, що ваш письменник фантаст, не треба всьому вірити, що пишуть..

Грады работают круглосуточно и не поштучно, а пакетами.
Гаубицы так же, и в половине случаев АРСами.

П.С. Я не читал, я слышу
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25.05.2022 23:15 Відповісти
Куди заходить ? Чим стріляти ?
Ви ще не зрозуміли, що військо сидить під обстрілами ?
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25.05.2022 14:44 Відповісти
Наприклад , якої інформації ?
Що в тому окопі інформативного ?
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25.05.2022 14:45 Відповісти
На відео ж сказали над ними коптер, чи ви думаєте Бутусов зняв більше позицій ніж побачив рашистський коптер, яким вони корегують вогонь.
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25.05.2022 15:24 Відповісти
Будьте живі хлопчики!🇺🇦
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25.05.2022 13:47 Відповісти
А,чом СБУ й МЗС не переймається переводом й поширенням перехоплень перемов орків у Франції, Німеччині,Італіі,...
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25.05.2022 13:50 Відповісти
В ЛЮБОЙ ВОЙНЕ ДЛЯ МИНИМАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО УБИВАТЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИХ !)
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25.05.2022 15:16 Відповісти
Ша за ху. на
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25.05.2022 15:47 Відповісти
орыс шошка...тут их полно.
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25.05.2022 21:39 Відповісти
Верховных?
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25.05.2022 21:46 Відповісти
 
 