Удар військ РФ по Запоріжжю: одна з ракет влучила у ТРЦ. ВIДЕО
Ракетним ударом пошкоджено ТРЦ "Аврора" у Запоріжжі.
Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв, інформує Цензор.НЕТ.
"Удару зазнали Шевченківській та Олександрівській райони. Дуже багато інфраструктури міста, магазинів пошкоджено. Одна з крилатих ракет, яку окупанти випустили по Запоріжжю, влучила в ТЦ "Аврора", - сказав він.
За словами Ареф'єва, зовні будівля видається порівняно цілою, але всередині – значні руйнування.
ТРЦ "Аврора" розташований у центральній частині міста Запоріжжя, налічує близько 100 магазинів. Загальна площа 28 тис. кв. м, торговельна площа – 13,5 тис. кв. м, має шість поверхів, 2-рівневий підземний паркінг на 156 місць. З 24 лютого ТРЦ "Аврора" зачинений.
Топ коментарі
+16 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар25.05.2022 15:00
+14 Александр Денисенко #463989
показати весь коментар25.05.2022 14:57
+10 Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар25.05.2022 15:02
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если в Одессе попали в туалет на пляже)))...шо там военного было??
адеситы уже шутят - тут летом на пляже туалет хер найдешь, а эти андоны нашли ж как-то...)))