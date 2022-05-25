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Удар військ РФ по Запоріжжю: одна з ракет влучила у ТРЦ. ВIДЕО

Ракетним ударом пошкоджено ТРЦ "Аврора" у Запоріжжі.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Удару зазнали Шевченківській та Олександрівській райони. Дуже багато інфраструктури міста, магазинів пошкоджено. Одна з крилатих ракет, яку окупанти випустили по Запоріжжю, влучила в ТЦ "Аврора", - сказав він.

За словами Ареф'єва, зовні будівля видається порівняно цілою, але всередині – значні руйнування.

ТРЦ "Аврора" розташований у центральній частині міста Запоріжжя, налічує близько 100 магазинів. Загальна площа 28 тис. кв. м, торговельна площа – 13,5 тис. кв. м, має шість поверхів, 2-рівневий підземний паркінг на 156 місць. З 24 лютого ТРЦ "Аврора" зачинений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок вранішнього ракетного обстрілу Запоріжжя загинула 1 людина, 3 дістали поранення, - ОВА

Автор: 

армія рф (17373) Запоріжжя (2265) обстріл (28472) ракети (4023)


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Топ коментарі
+16
не ищите логику в "попаданиях"
если в Одессе попали в туалет на пляже)))...шо там военного было??
адеситы уже шутят - тут летом на пляже туалет хер найдешь, а эти андоны нашли ж как-то...)))
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25.05.2022 15:00
+14
Видел изнутри - там крошево. Верхней части здания по сути нет - кинотеатры, ряд магазинов фуд-корт. Я приблизительно понимаю куда хотели попасть но промазали в силу своей рукожопости. Там нюанс в том, что куда целились (там рядом, метров 150)- завод уже не работает с начала нулевых, пустые помещения, частично под офисы и частично под склады стройматериалов. Но это же гребаные орки...
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25.05.2022 14:57
+10
рашка - єдина у світі країна-підарас
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25.05.2022 15:02
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Видел изнутри - там крошево. Верхней части здания по сути нет - кинотеатры, ряд магазинов фуд-корт. Я приблизительно понимаю куда хотели попасть но промазали в силу своей рукожопости. Там нюанс в том, что куда целились (там рядом, метров 150)- завод уже не работает с начала нулевых, пустые помещения, частично под офисы и частично под склады стройматериалов. Но это же гребаные орки...
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25.05.2022 14:57 Відповісти
не ищите логику в "попаданиях"
если в Одессе попали в туалет на пляже)))...шо там военного было??
адеситы уже шутят - тут летом на пляже туалет хер найдешь, а эти андоны нашли ж как-то...)))
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25.05.2022 15:00 Відповісти
Пишуть про Моторсіч..
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25.05.2022 15:06 Відповісти
Випустили чотири ракети, одну збило ППО, одна в ТЦ, одна в приватні будинки, одна в МоторСіч.
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25.05.2022 16:07 Відповісти
Договорняк.
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25.05.2022 15:12 Відповісти
Все просто, в Києві небо, більш захищено... ПВО працює та збиває практично всі ракети. Інколи пролітає, тим більш урядовий квартал мабуть добре закритий.
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25.05.2022 15:19 Відповісти
А яке там таке суперППО? Все навіть Петріоти та Залізний купол не збивають.
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25.05.2022 15:57 Відповісти
очень странное совпадение..
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25.05.2022 15:31 Відповісти
В Киев прилетало и военные обьекты получали разрушения... .А вот вякать,почему в Киев мало-это уже не прилично.
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25.05.2022 15:48 Відповісти
Ти їбанутий?
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25.05.2022 15:59 Відповісти
От НАШО показувати куди конкретно прилетіло?! Шоб ці потвори наступного разу влучили куди цілились?
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25.05.2022 15:00 Відповісти
Ніби вони не знають куди стріляли.
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25.05.2022 15:01 Відповісти
Они целились в бывший военный объект, который с начала нулевых уже не работает (прилетело чуть ниже и чуть выше него). В данном случае лучше бы туда попали, там полуразваленные помещения и пару офисов, откуда уехали арендаторы с начала войны. Здания под снос короче.
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25.05.2022 15:08 Відповісти
Який ще "бывший военный объект"? Що за вигадки.
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25.05.2022 16:19 Відповісти
Инструментальный завод Войкова
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25.05.2022 16:32 Відповісти
завод, который отвертки выпускал, сложно назвать военным
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25.05.2022 17:04 Відповісти
З якого переляку він воєнний? Звичайний інструментальний завод. Випускав інструмент та обладнання для станків.
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25.05.2022 19:12 Відповісти
Не знаю куда там они попали но видео , фото с разрушенными цехами МоторСич показывают , да и в телеграммах запорожцы о том же пишут - про МоторСич
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25.05.2022 18:56 Відповісти
рашка - єдина у світі країна-підарас
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25.05.2022 15:02 Відповісти
І країна і люди..... Причому в поганому сенсі цього слова.....
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25.05.2022 15:08 Відповісти
Орбанию и Лукашению забыл
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25.05.2022 15:08 Відповісти
Для вофки боневтик самое главное что бы в Конча-Заспу не прилетало .
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25.05.2022 15:09 Відповісти
так туда и не летало
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25.05.2022 15:32 Відповісти
Ці всі ракетні обстріли ,це привід всі критичні військові підприємства локалізувати під землею (перспектива), для цього можна задіяти "метробуд"
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25.05.2022 15:57 Відповісти
Рашисти хочуть зруйнувати нашу економіку, щоб ми поїхали з території, дуже багатої і зручної для життя території, яка і є їх справжньою метою. Саме вони розганяли десятиліттями тезу про 'бідність' України, а самі унітази з навушниками крадуть, кончені ніщеброди. А ми не лише не поїдемо з нашої землі, а навіть перестали ховатися від сирен тривоги! Тому ідіть ***** рашисти з вашими сраними ракетами!
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25.05.2022 16:18 Відповісти
Ви вважаєте,що кацапи на випаленій землі здатні щось будувати і працювати? Ледарі!
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25.05.2022 16:30 Відповісти
Я смотрю все ближе и ближе эти твари подходят , говорят одно, но вижу в реале другое..
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25.05.2022 16:30 Відповісти
Да они вроде на месте у нас стоят. Только вспомнили про Запорожье в контексте ракетных обстрелов, ******
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25.05.2022 16:34 Відповісти
Два месяца на линии Каменское-Орехов-Гуляйполе,сейчас получили подкрепления из под Марика.
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25.05.2022 18:31 Відповісти
 
 