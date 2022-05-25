Удар військ РФ по Запоріжжю: одна з ракет влучила у ТРЦ. ВIДЕО

Ракетним ударом пошкоджено ТРЦ "Аврора" у Запоріжжі.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв, інформує Цензор.НЕТ.

"Удару зазнали Шевченківській та Олександрівській райони. Дуже багато інфраструктури міста, магазинів пошкоджено. Одна з крилатих ракет, яку окупанти випустили по Запоріжжю, влучила в ТЦ "Аврора", - сказав він.

За словами Ареф'єва, зовні будівля видається порівняно цілою, але всередині – значні руйнування.

ТРЦ "Аврора" розташований у центральній частині міста Запоріжжя, налічує близько 100 магазинів. Загальна площа 28 тис. кв. м, торговельна площа – 13,5 тис. кв. м, має шість поверхів, 2-рівневий підземний паркінг на 156 місць. З 24 лютого ТРЦ "Аврора" зачинений.

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