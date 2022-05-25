"Америка и весь мир им оружие дает, а у наших долбо#бов даже броников них#я нет": Окупант шокований допомогою Заходу українській армії, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські окупанти в шоці, що весь світ підтримує Україну зброєю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це один із військових РФ розповідає колезі.

"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах#й! Все туда ху#рят, понял, подкрепление им, бл#дь! Все против россии", - говорить один окупант іншому.

Він додає, що розмовляв із колегою, який займається поповненням для їхньої армії. "П#здец, говорит, братан, п#здец. Молодняк, говорит, долбо#бы едут. Я вообще в ах#е. Заехали туда, а они без броников, без них#я. Пошли в магазин пиво покупать..." – бідкається рашист.

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