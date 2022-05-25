КБФ: Зеркаль, Яценюк та Шеремета обговорюють виклики економіки війни і відновлення України. ВIДЕО
Провідні українські економісти та міжнародники обговорюють виклики економіки війни і пріоритети відновлення України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київського безпекового форуму.
Які прогнози економічного майбутнього України? Що слід очікувати від глобального "Плану Маршалла" для України? Як домогтися російських репарацій і застосувати конфісковані кошти і ресурси Росії на відновлення України?
В обговоренні цих та інших питань візьмуть участь:
- Роман Шеремета, ректор Американського університету в Києві, професор кафедри економіки Школи менеджменту Везергед при Університеті Кейс Вестерн Резерв (США);
- Олена Зеркаль, Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України;
- Гліб Вишлінський, Виконавчий директор Центру економічної стратегії;
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Победим репоедов, а потом спросим за все у этой ЗЕленой плесени.
Слава Украине !!!
цей то самий муліла котрий профукав сотні мільйонів НАШИХ грошей на сіточку. Допомогла? кореш заробив? Пукає собі за океаном - нехай пукає та ходить в сінагогу. Забери своі брудні лапи від Украіни. Чип і дейл хренів.
Яценюк похерил стену, которую сам продвигал?!
А ,если яйценюх будет проводить " План Маршалла", то на Украине можно ставить большой КРЕСТ. как вступление в НАТО , так и в Евросоюз " !!!