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КБФ: Зеркаль, Яценюк та Шеремета обговорюють виклики економіки війни і відновлення України. ВIДЕО

Провідні українські економісти та міжнародники обговорюють виклики економіки війни і пріоритети відновлення України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київського безпекового форуму.

Які прогнози економічного майбутнього України? Що слід очікувати від глобального "Плану Маршалла" для України? Як домогтися російських репарацій і застосувати конфісковані кошти і ресурси Росії на відновлення України?

В обговоренні цих та інших питань візьмуть участь:

- Роман Шеремета, ректор Американського університету в Києві, професор кафедри економіки Школи менеджменту Везергед при Університеті Кейс Вестерн Резерв (США);
- Олена Зеркаль, Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця Міністра енергетики України;
- Гліб Вишлінський, Виконавчий директор Центру економічної стратегії;
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму;
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Також дивіться: Заступник командира "Азова" Калина, генерали Брідлав і Кларк, Яценюк у дискусії Київського безпекового форуму. ВIДЕО

Автор: 

Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+7
Розумні люди!Не шаурмячники
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25.05.2022 19:05
+5
Від кого з них це залежало?
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25.05.2022 19:15
+5
Муууууудрый нарид выбрал стаю конченных дебилов. Какая из шутов и КВНщиков элита?. Так, плесень ЗЕленая. Хорошо хоть этим дятлам хватило ума поставить во главе ВСУ Залужного, и он, невзирая на то, что стадо дебилов свернуло все ракетные программы и предательски пустило бабло на ремонт дорог, чтобы репоеды смогли быстро окупировать Херсонскую обл и подать воду в Крым, захватить крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС и дать электричество в окупированный крым, Залужному удалось блестяще организовать оборону Киева и северных областей и остановить лапотную орду на Донбассе.
Победим репоедов, а потом спросим за все у этой ЗЕленой плесени.
Слава Украине !!!
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25.05.2022 20:14
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25.05.2022 19:04 Відповісти
Розумні люди!Не шаурмячники
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25.05.2022 19:05 Відповісти
Мотлох. Нєсть їм числа, а Україна не має навіть зброї в достатній кількості
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25.05.2022 19:07 Відповісти
Від кого з них це залежало?
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25.05.2022 19:15 Відповісти
Пане, ви добре подумали перед тим як написати коментар? А від кого ж іще більше залежить обороноздатність країни як не від її політичної еліти? Чи може це залежить від слюсарів, водіїв, медсестер? А зараз вони знов чешуть язиком на якомусь форумі. Хоча доля країни вирішується не на ньому, а на Донбасі
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25.05.2022 19:27 Відповісти
тобто питань до чинний влади в тебе нема
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25.05.2022 19:37 Відповісти
Муууууудрый нарид выбрал стаю конченных дебилов. Какая из шутов и КВНщиков элита?. Так, плесень ЗЕленая. Хорошо хоть этим дятлам хватило ума поставить во главе ВСУ Залужного, и он, невзирая на то, что стадо дебилов свернуло все ракетные программы и предательски пустило бабло на ремонт дорог, чтобы репоеды смогли быстро окупировать Херсонскую обл и подать воду в Крым, захватить крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС и дать электричество в окупированный крым, Залужному удалось блестяще организовать оборону Киева и северных областей и остановить лапотную орду на Донбассе.
Победим репоедов, а потом спросим за все у этой ЗЕленой плесени.
Слава Украине !!!
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25.05.2022 20:14 Відповісти
Верно. А мотлоху место на мусорке. Сгинь в мусорник.
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25.05.2022 19:26 Відповісти
Що там робить куля в дупу?
цей то самий муліла котрий профукав сотні мільйонів НАШИХ грошей на сіточку. Допомогла? кореш заробив? Пукає собі за океаном - нехай пукає та ходить в сінагогу. Забери своі брудні лапи від Украіни. Чип і дейл хренів.
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25.05.2022 19:13 Відповісти
дарма тобі бидло їбане субсидію "кулявлоба" дав,шкода що не замерз *****,мізків в твоєму нічному горщику менше ніж кіт насре...
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25.05.2022 21:58 Відповісти
Що,вже перемогли? Пустобрьохі
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25.05.2022 19:13 Відповісти
Это пиндец, эта тройка должна обговаривать с администрацией колонии ужин на зоне ( греть им макароны или нет), а эти мудилы что-то пытаются порешать!!! Кролик, а как там заборчик на границе, стоит, хоть столбы какие нибудь???????!
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25.05.2022 19:14 Відповісти
А коли будуть викликати https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?src=hashtag_click #зеленського у справі про закупівлю російського бітуму для https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE?src=hashtag_click #ВеликеБудівництво ?
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25.05.2022 19:18 Відповісти
Ты обкурился?
Яценюк похерил стену, которую сам продвигал?!
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25.05.2022 19:18 Відповісти
бидло а бидло а крім паркана що сможеш згадати а *******.субсидійку халявну брав? чи не брав,пенсію твої родаки отримувалми чи під метро клешні простягали? всі уйобки тільки паркан згадують,ну згадай сто кусків на балансі казначейства,щось твою жопу на трасі в 14 му не бачили,видно все таки не бідував а *******? **** зразу видно "уставшего от вайни" долбойоба
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25.05.2022 22:01 Відповісти
Яйценюк як Там Наша Стіна???
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25.05.2022 19:16 Відповісти
Он деньги со стены себе взял? Даже допустим, присвоил себе эти деньги, но у зелёных проёбы каждую неделю, это вошло в норму, а помнят только стену и липецкую фабрику.
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25.05.2022 19:19 Відповісти
Ваша стіна в Гішпанії, в яку ви здриснули.
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25.05.2022 19:23 Відповісти
а крім стіни ********* нема про що?
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25.05.2022 22:03 Відповісти
Ермак с Гетманцевым подкорректируют ваши планы на гусака.
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25.05.2022 19:16 Відповісти
какой "план Маршалла" ? войну сначала закончите, а потом уже экономические реформы проводите . ПОСЛЕ ВОЙНЫ !!!
А ,если яйценюх будет проводить " План Маршалла", то на Украине можно ставить большой КРЕСТ. как вступление в НАТО , так и в Евросоюз " !!!
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25.05.2022 19:18 Відповісти
ага а хто в 14му не дав країні по ***** піти напевне зеля твій любімий?
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25.05.2022 22:05 Відповісти
Тіньовий кабмін?
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25.05.2022 19:22 Відповісти
У Зеркаль підходяща освіта і крутий досвід, вона професіонал і як на мене дуже підходить в майбутньому на посаду президента України.
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25.05.2022 19:25 Відповісти
Навряд чи проб'ється у Прези. Робить дуже багато, а ось красиво говорити - ІМХО, не дуже виходить. А у нас мудрий нарід, як жінка, вухами любить.
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25.05.2022 19:44 Відповісти
Однією з цілей Путіна зі знищенням було стерти ідентичність України. Після війни у ​​вас є шанс довести, що Путін неправий. Кожен сад, гарна будівля, пам'ятник народної легенди, кам'яний напис української поеми тощо. Кожна дрібниця краси є середнім пальцем Путіну і зміцнює культуру України.
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25.05.2022 19:36 Відповісти
******* - не мішки носити
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25.05.2022 20:08 Відповісти
Повна некваліфікованість влади й нездатніть плідно працювати. Неспроможність використовувати продуктивну здатність населення,нерозуміння азів економіки
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25.05.2022 20:18 Відповісти
Куля в лоб так куля в лоб. Ніхто не дасть цьому казлу щось там відновлювати.
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25.05.2022 20:24 Відповісти
Олена Зеркаль - це самий крутий кандидат на посаду президента чи прем"єр-міністра України !!!
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25.05.2022 20:54 Відповісти
Маєте повне право на свою особисту точку зору
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25.05.2022 21:58 Відповісти
Звісно. є ще інші креативні професіонали-патріоти. які здатні відродити економіку України. Для цього їх треба завести у парламент. уряд. але наш " розумний нарід " весь час наступає на одні і ті ж граблі. обирає за гречку повних непрофесіоналів. ватників. клоунів. 95 квартал. Тому слід формувати та обговорювати громадськими організаціями та в соцмережах списки достойних кандидатів для створення кадрового резерву молодих політиків та відомих спеціалістів. учених. а далі вимагати від влади провести справжню люстрацію влади для достойної кадрової заміни.
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25.05.2022 21:29 Відповісти
Куля в лоб не может без работы. Второй лярд нужно начинать зарабатывать...
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25.05.2022 21:44 Відповісти
 
 