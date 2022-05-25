Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Михайлівському соборі в Києві відбулося прощання з розвідником 93-ї ОМБр Холодний Яр Едуардом Трепільченком (Ахіллес).
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляє Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація в фейсбуці, Едуард Юрійович Трепільченко народився 2 січня 1988 року в Луганську, там закінчив школу та юридичний факультет Політехнічного коледжу. А в 2012 році вступив до Луганського Національного Університету Внутрішніх Справ ім. І.О. Дідоренка.
З 2007 по 2008 роки проходив строкову службу в збройних силах України.
З початку російського вторгнення на територію України у 2014 році, Едуард не вагаючись став на захист України, приєднавшись до лав добровольчого батальйону "Донбас".
В 2015 році вступив до лав Збройних Сил України до 93 ОМБр Холодний Яр, у складі якої боронив суверенітет та незалежність держави до демобілізації у 2020 році.
З початком війни росії проти України 24.02.2022 року повернувся до 93 ОМБр Холодний Яр.
Загинув 20 травня у бою з російськими окупантами поблизу міста Барвінкове на Ізюмському напрямку на Харківщині.
Поховання Едуарда відбудеться сьогодні на Бортничанському кладовищі.
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