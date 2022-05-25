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Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Михайлівському соборі в Києві відбулося прощання з розвідником 93-ї ОМБр Холодний Яр Едуардом Трепільченком (Ахіллес).

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 01
Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 02
Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 03

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Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 04
Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 05
Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 06
Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 07

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Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 08
Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 09
Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 10
Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 11

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Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 12
Із загиблим під Харковом бійцем 93-ї ОМБр Едуардом Трепільченком попрощалися у Києві 13

Як повідомляє Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація в фейсбуці, Едуард Юрійович Трепільченко народився 2 січня 1988 року в Луганську, там закінчив школу та юридичний факультет Політехнічного коледжу. А в 2012 році вступив до Луганського Національного Університету Внутрішніх Справ ім. І.О. Дідоренка.

З 2007 по 2008 роки проходив строкову службу в збройних силах України.

З початку російського вторгнення на територію України у 2014 році, Едуард не вагаючись став на захист України, приєднавшись до лав добровольчого батальйону "Донбас".

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В 2015 році вступив до лав Збройних Сил України до 93 ОМБр Холодний Яр, у складі якої боронив суверенітет та незалежність держави до демобілізації у 2020 році.

З початком війни росії проти України 24.02.2022 року повернувся до 93 ОМБр Холодний Яр.

Загинув 20 травня у бою з російськими окупантами поблизу міста Барвінкове на Ізюмському напрямку на Харківщині.

Поховання Едуарда відбудеться сьогодні на Бортничанському кладовищі.

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Автор: 

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Душероздираючі фото...Спочивай у мирі,друже.
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25.05.2022 16:55 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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25.05.2022 16:56 Відповісти
Вечная Память
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25.05.2022 16:57 Відповісти
Слава Украине.Героям Слава!Герой погиб не зря!8 лет на защите нашей Украины.Будет Пантеон нашим настоящим героям,а не братьям Литвинам.
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25.05.2022 17:08 Відповісти
Хай спочиває з миром.
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25.05.2022 17:40 Відповісти
русских унтерменшей нацико-фашиковых в плен не брать ! закапывать живьем в землю !
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25.05.2022 18:33 Відповісти
Скільки ще таких кадрів ми побачимо до кінця цієї війни... Бо одному божевільному карлику захотілося відчути себе "імператором"
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25.05.2022 18:36 Відповісти
 
 