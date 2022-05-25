"Окупанти нічого не можуть зробити, тому просто руйнують місто. Гуманітарна ситуація складна", - начальник військової адміністрації Авдіївки Барабаш. ВIДЕО
Окупантам не вдається захопити Авдіївку, тому вони знищують місто з артилерії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник військової адміністрації Авдіївки Віталій. За його словами обстріли тривають годинами, але українські військові утримують свої позиції. Барабаш розповів про складну гуманітарну ситуацію. Однак, запевняє, що вона контрольована. Правоохоронці та чиновники обладміністрації намагаються всіляко допомогти містянам і закликають їх евакуюватися.
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.... диким крымским татарам без гугл карт и прочих приблуд хватило ума постоить крепость перекоп в самом узком месте полуострова, для его защиты ... современным зелебобам ..... даже ... даже уже не интересно их умственные способности в очередной раз описывать ..... нашему хваленому военному командованию тоже огромный привет ... хоть их сейчас тут некоторые пиарят ... но они такие же дебилы как зелебобы .... ибо рассказывать про парад в Крыме и не обспечить тыл в Херсонской области .... может только дебил на форуме .... но ему простительно .... а генералам это не простительно .... их вина в здаче Юга не меньше чем у зелебоб! ..... как они ***** хоте Крым атаковать, тупо из степени на танках выехать? ))) ... цирк *****