"Окупанти нічого не можуть зробити, тому просто руйнують місто. Гуманітарна ситуація складна", - начальник військової адміністрації Авдіївки Барабаш. ВIДЕО

Окупантам не вдається захопити Авдіївку, тому вони знищують місто з артилерії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник військової адміністрації Авдіївки Віталій. За його словами обстріли тривають годинами, але українські військові утримують свої позиції. Барабаш розповів про складну гуманітарну ситуацію. Однак, запевняє, що вона контрольована. Правоохоронці та чиновники обладміністрації намагаються всіляко допомогти містянам і закликають їх евакуюватися.

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Відео телеканалу Донеччина TV. ДTV

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