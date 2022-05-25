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"Окупанти нічого не можуть зробити, тому просто руйнують місто. Гуманітарна ситуація складна", - начальник військової адміністрації Авдіївки Барабаш. ВIДЕО

Окупантам не вдається захопити Авдіївку, тому вони знищують місто з артилерії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів начальник військової адміністрації Авдіївки Віталій. За його словами обстріли тривають годинами, але українські військові утримують свої позиції. Барабаш розповів про складну гуманітарну ситуацію. Однак, запевняє, що вона контрольована. Правоохоронці та чиновники обладміністрації намагаються всіляко допомогти містянам і закликають їх евакуюватися.

Увага! Ненормативна лексика!

Відео телеканалу Донеччина TV. ДTV

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Автор: 

обстріл (28472) Авдіївка (2342)


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Другий етап війни буде набагато кривавішим і брутальнішим, ніж перший. Тільки втрати цивільних убитими можуть скласти понад 50 тисяч. Ворог отримав доступ до стратегічних запасів питної води в окупований Крим, втрачено більше 10% промисловості та критично важливі землі Херсонщини.
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25.05.2022 16:57 Відповісти
Значительная часть погибших гражданских просто не захотели эвакуироваться своевременно. И это надо честно признать. И среди погибших много тех, кто надеялся на приход россии. К большому сожалению. К примеру, среди "беженцев" из Харькова до сих пор есть любители советского кино, которые кроме советских фильмов ничего не смотрят.
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25.05.2022 21:26 Відповісти
Бережи вас Господь
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25.05.2022 16:57 Відповісти
Авдеевка это как раз хороший пример подготовленных позиций .... было бы на выходе из Крыма пару Авдеевок ... орки бы до сих пор в местных солончаках бы стояли ...

.... диким крымским татарам без гугл карт и прочих приблуд хватило ума постоить крепость перекоп в самом узком месте полуострова, для его защиты ... современным зелебобам ..... даже ... даже уже не интересно их умственные способности в очередной раз описывать ..... нашему хваленому военному командованию тоже огромный привет ... хоть их сейчас тут некоторые пиарят ... но они такие же дебилы как зелебобы .... ибо рассказывать про парад в Крыме и не обспечить тыл в Херсонской области .... может только дебил на форуме .... но ему простительно .... а генералам это не простительно .... их вина в здаче Юга не меньше чем у зелебоб! ..... как они ***** хоте Крым атаковать, тупо из степени на танках выехать? ))) ... цирк *****
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25.05.2022 17:19 Відповісти
Оборонительных укреплений не построили, занимались великим крадивництвом, и лохторат одобрял. Не генералов надо обвинять, а 70% приколистов.
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25.05.2022 21:27 Відповісти
 
 