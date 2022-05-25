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Для чого РФ роздає свої паспорти в Херсоні та на Запоріжжі? День 91 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

91-й день Народної війни України.

 На тимчасово окупованих територіях посилюється рух опору. Наприклад, рух опору Запорізької області спричинив аварію бронепотяга російських окупантів у Мелітополі. Вагони, що перевозили особовий склад і боєприпаси, перекинулися, від чого боєкомплект здетонував. Як іще українці нищать ворогів на окупованих територіях?

Автор: 

Цензор.НЕТ (138) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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25.05.2022 21:03 Відповісти
Бо вони прийшли, щоб окупувати Україну і тільки недоумок зеленський вважає, що можна домовитися з ******!
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25.05.2022 21:09 Відповісти
Для чого роздає паспорти?
Дивне питання. Невже не всі розуміють для чого.
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25.05.2022 21:11 Відповісти
В Новій Каховці ще не видають.Тільки розмови,що незабаром будуть,поки що-пропонувати.....

Ніколи не сподівався,що буде війна і буду жити під окупантом як мої батьки.....мені 73- не %.
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25.05.2022 21:38 Відповісти
В советском концлагере по имени ГУЛАГ не осталось народу...потому и вывозят на Дальний Восток и Север всех баранов из Украины...
Последняя перепись рюсскага говна дала катастрофу...79 млн в стаде путлера...
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25.05.2022 21:36 Відповісти
для того чтобы иметь пушечное мясо...
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25.05.2022 21:41 Відповісти
Ось подумайте: яка нормальна країна роздає будь-кому свої паспорти? Швеція, США, Голландія..? Це взагалі не паспорт - це чорна мітка. А чорна мітка (згадайте фільм про піратів) - це запрошення на той світ.
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25.05.2022 22:05 Відповісти
Олег Леусенко@leusenko1

https://twitter.com/leusenko1/status/1529498665760481280 3 ч

Для колаборантів, що взяли паспорти рф, має стати неможливим повернення громадянства України.
Для мирного населення аусвайси рф мають додати процедуру повернення громадянства через іспити на мову та історію.
Лагідна фільтрація.
Хабарництво на іспитах має кваліфікуватись як зрада.
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25.05.2022 22:26 Відповісти
Ця бамажка нічого не дає, тобто зовсім . Навіть, якщо поїхати на заробітки до рашки. Бо для роботи треба ще і реєстрація. А це нерви і чималі гроші.
Але орділє змушували бюджетників їх отримувати, погрожучи звільненням з роботи.
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26.05.2022 06:55 Відповісти
 
 