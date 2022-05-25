Для чого РФ роздає свої паспорти в Херсоні та на Запоріжжі? День 91 БЕЗ ЦЕНЗУРИ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
91-й день Народної війни України.
На тимчасово окупованих територіях посилюється рух опору. Наприклад, рух опору Запорізької області спричинив аварію бронепотяга російських окупантів у Мелітополі. Вагони, що перевозили особовий склад і боєприпаси, перекинулися, від чого боєкомплект здетонував. Як іще українці нищать ворогів на окупованих територіях?
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Дивне питання. Невже не всі розуміють для чого.
Ніколи не сподівався,що буде війна і буду жити під окупантом як мої батьки.....мені 73- не %.
Последняя перепись рюсскага говна дала катастрофу...79 млн в стаде путлера...
https://twitter.com/leusenko1/status/1529498665760481280 3 ч
Для колаборантів, що взяли паспорти рф, має стати неможливим повернення громадянства України.
Для мирного населення аусвайси рф мають додати процедуру повернення громадянства через іспити на мову та історію.
Лагідна фільтрація.
Хабарництво на іспитах має кваліфікуватись як зрада.
Але орділє змушували бюджетників їх отримувати, погрожучи звільненням з роботи.