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"Меня интересует Польша. После Украины мы за 6 секунд покажем, на что мы способны", - Кадиров. ВIДЕО

Один із поплічників Путіна Рамзан Кадиров заявив, що наступною метою російської армії є Польща.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджене у соцмережах. 

Кадиров заявив, що з Україною вже все вирішено і тепер його цікавить Польща: "Україна – це вже закрите питання. Мене цікавить Польща. Після України, якщо буде команда, ми за 6 секунд покажемо, на що ми здатні. Краще заберіть свою зброю (поляки) у найманців".

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) Польща (8498)


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Топ коментарі
+72
Осло*б бородатый. Все что ты можешь ето овцу или осла отрахнуть и в тикток выложить
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25.05.2022 23:18
+60
Спєцап'єрацьія "тик так дон-дон", в главнай роли ослаЙоб ган-дон 🤡
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25.05.2022 23:18
+41
Дондонов свиньи под ирпенем доедали а оно все на нато языком рыпаеться)))ох и шут)
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25.05.2022 23:21
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https://www.dialog.ua/war/248152_1647423817
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26.05.2022 09:42 Відповісти
Давай рамзанка, тока лично. У нас тут есть кому тебя встретить. Встречайте: Мамед Халидов.
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26.05.2022 10:05 Відповісти
дешевка. за три дня взяли Украину.
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26.05.2022 10:18 Відповісти
осло*б говномет
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26.05.2022 10:20 Відповісти
Да это у них в планах. Оккупировать Украину , потом её солдат вести в Польшу . А если не захотят расстрел или тюрьма… Как сказал Путин украинским военным :скоро мы будем на одной стороне и вместе воевать против общего врага . Наверное намекал на НАТО … Но всё ещё зависит от Америки и Китая , развернётся ли война в Азии… с
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26.05.2022 11:33 Відповісти
Рамзан! Тебя уже заждались в Гостомеле, там есть палаточка, глубокий окопчик - вообщем будет комфортно ребзя, приезжай......................
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26.05.2022 11:59 Відповісти
Это мычящий баран дон, обрез дон, запутенец дон, предатель Ичкерии дон
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26.05.2022 12:19 Відповісти
Рожа стала шире сраки
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26.05.2022 12:49 Відповісти
ГАН - ДОН !!!
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26.05.2022 13:38 Відповісти
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26.05.2022 13:40 Відповісти
Овечкі своїй покажи,на що ти здатен за 6 сек...
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26.05.2022 13:44 Відповісти
Ну не пошкодуйте на цього Кадирова (обсоса путінського) якийсь високоточний снаряд чи ракету!
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26.05.2022 14:33 Відповісти
Ти вшива овца бородата,ти можеш шось на горшке показать
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26.05.2022 14:55 Відповісти
ты пиз@а бородатая в женских ботинках прада хоть мечём в кольцо попади или хотя б по мячу ногой, недомерок у же карлик прешол затри дня за щёку насобирал!
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26.05.2022 18:44 Відповісти
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