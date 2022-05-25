"Меня интересует Польша. После Украины мы за 6 секунд покажем, на что мы способны", - Кадиров. ВIДЕО

Один із поплічників Путіна Рамзан Кадиров заявив, що наступною метою російської армії є Польща.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджене у соцмережах.

Кадиров заявив, що з Україною вже все вирішено і тепер його цікавить Польща: "Україна – це вже закрите питання. Мене цікавить Польща. Після України, якщо буде команда, ми за 6 секунд покажемо, на що ми здатні. Краще заберіть свою зброю (поляки) у найманців".