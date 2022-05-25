"Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із щоденним зверненням до українців 25 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення президента оприлюднено в його телеграмі.

"Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч у Давосі це знову прозвучало.

Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні. Попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу й Маріуполь. Попри зруйновані міста. І попри побудовані російською державою "фільтраційні табори", у яких убивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила це все у Європі.

Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи".