УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8880 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
10 201 53

"Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступив із щоденним зверненням до українців 25 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення президента оприлюднено в його телеграмі. 

"Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси. Цьогоріч у Давосі це знову прозвучало.
Попри тисячі російських ракет, які вдарили по Україні. Попри десятки тисяч убитих українців. Попри Бучу й Маріуполь. Попри зруйновані міста. І попри побудовані російською державою "фільтраційні табори", у яких убивають, катують, ґвалтують і принижують, як на конвеєрі. Росія зробила це все у Європі.

Але все одно в Давосі з глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссинджер і говорить, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи".

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
Як там папачка єрмака, кадровий фсбешнік рашистів, поживає?! Дає сину поради?
показати весь коментар
25.05.2022 23:50
+17
то он про ермака чы татарова?
показати весь коментар
25.05.2022 23:43
+15
Киссинджер 2 награды от МИД России имеет. Это ряженый клоун. Но он не один. Почему сегодня происходит такой бред, как уголовные дела против Пороха? Да даже если он лично расстреливал колонну из Илловайска из градов, сам лично сидел и стрелял, то это на данный момент не имеет значения. Порох целиком и полностью за Украину и помогает ей. Хотя бы интервью даёт некоторым зарубежным СМИ, которые его уважают. Ну и остальное за свои деньги. Зато есть вредители, кто ничего не делает и только вредит. Неужели невидно по ним, что они вредители? Почему мы все знаем эти лица и они до сих пор на своих местах?
показати весь коментар
25.05.2022 23:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то он про ермака чы татарова?
показати весь коментар
25.05.2022 23:43 Відповісти
Чому "чи"?
показати весь коментар
25.05.2022 23:57 Відповісти
Наведи реальны докази зради ермака та татарова.
показати весь коментар
26.05.2022 00:20 Відповісти
в тебе інтернет забанили?
показати весь коментар
26.05.2022 00:24 Відповісти
убийства майдановцев - Татаров,дерьмак - слив спецоперации "Вагнеровцев " :"История с вагнеровцами , выдумана от начала до конца" ФАКТ ‼️сорвал д'ерьмак брехали год , эти же вагнеровцы вернулись убивать сограждан ‼️Полёт в Оман к Патрушеву на самолёте Медведчука ……………
показати весь коментар
26.05.2022 00:28 Відповісти
Татаров обнёс Нацгвардию на 81 миллион гривен.
показати весь коментар
26.05.2022 08:26 Відповісти
каломой нє?
показати весь коментар
26.05.2022 07:12 Відповісти
Про себе.
показати весь коментар
26.05.2022 07:49 Відповісти
Як там папачка єрмака, кадровий фсбешнік рашистів, поживає?! Дає сину поради?
показати весь коментар
25.05.2022 23:50 Відповісти
Так і тягне згадати Миколу Васильовича. Ну що, синку, допомогли тобі твої виборці?
показати весь коментар
26.05.2022 00:00 Відповісти
А цей підер сам говорить про інтереси Мордору. Головне вийти на кордони 23 лютого, а далі пох*й, тобто вирішувати за столом переговорів. Він хоче на вибори йти, що він "визволив" території, а Порох ні.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вважатиме перемогою повернення до лінії 23 лютого 2022 року.

"Я думаю, хоч би який апетит був у різних верств нашого населення, я думаю, що найцінніше - зберегти більше людей, військових. Це наша цінність і скарб, як показали результати цього вторгнення", - сказав він https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220521-volodymyr-ta-olena-zelenski-daly-eksklyuzyvne-intervyu-telekanalu-ictv-dlya-marafonu-yedyni-novyny/?fbclid=IwAR3C0i50CfTqxjOlKAVbreXVD71n1Qe38t0-dwYyofZzeGMUJtrNCdV3XHM в інтерв'ю телекомпанії ICTV, показаному в суботу у форматі телемарафону.

"Не треба бути дуже жадібними щодо цього, хоча це не зовсім справедливо. Справедливо - це коли ми заберемо все… Але є земля, де вони зайшли й окупували, а є земля, де вони вже вкопувалися, глибоко на деяких територіях", - сказав він.

"Ми повинні дивитися на ціну цієї війни. Все одно все повернеться. Ми зламали хребет одній із найсильніших армій світу. Ми вже це зробили. І психологічно ми це зробили. Вони не стануть на ноги протягом найближчих кількох років", - сказав президент.

Вихід на лінію 23 лютого, за його словами, підіб'є підсумки першого етапу. "А другу частину я хотів би проговорити за столом переговорів. І щоб результатом цієї розмови була справедливість для нас", - сказав Зеленський.
https://ua.interfax.com.ua/news/general/833816.html
показати весь коментар
25.05.2022 23:50 Відповісти
а не пойти бы тебе на х..й?
показати весь коментар
25.05.2022 23:53 Відповісти
Міцно окопаний це що тіпа їх кулі і бетонобойні ракети не беруть ?
Ну тоді да, ніхто нічого не поверне, бо там міцно окопались.
показати весь коментар
25.05.2022 23:57 Відповісти
Та це кацап з патріотичним ніком. Нещодавно проти мобілізації скавчав. Виїхати за кордон хоче...
показати весь коментар
26.05.2022 00:21 Відповісти
Так ми виявляєтся "зажерливі"... А як же "я би помер за Крим"?...
показати весь коментар
25.05.2022 23:58 Відповісти
так и есть
особенно это касается стран поодерживающих фашизм 100 лет назад - венгрии, италии, австрии
показати весь коментар
25.05.2022 23:53 Відповісти
Та ти ж Вова Зе це перший і кажеш, тільки про себе, щоб не попалитись.
Хто там у Кадирова пробачення просив ?
За що таке прокляття 2019 для України.
показати весь коментар
25.05.2022 23:54 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2022 00:04 Відповісти
Ой, яка красуля... Дозвольте вкрасти (бо віддавати нема чим).

"ти ж Вова Зе це пе..."

На цьому складі я перестав читати та почав реготати. Уголос. Бо знов зрозумів різницю між оголошеними та приголомшеними складами.
показати весь коментар
26.05.2022 00:10 Відповісти
та то прокляття тягнеться з того часу як замість Чорновола обрали стару комуняку, а потім як по накатаній, у нас же олігархи, як то вони дозволять щоб країною керували люди, які абсолютно від олігархів не залежать?
показати весь коментар
26.05.2022 01:34 Відповісти
Вони просто хочуть "Договорится посередине"...
показати весь коментар
25.05.2022 23:55 Відповісти
Киссинджер 2 награды от МИД России имеет. Это ряженый клоун. Но он не один. Почему сегодня происходит такой бред, как уголовные дела против Пороха? Да даже если он лично расстреливал колонну из Илловайска из градов, сам лично сидел и стрелял, то это на данный момент не имеет значения. Порох целиком и полностью за Украину и помогает ей. Хотя бы интервью даёт некоторым зарубежным СМИ, которые его уважают. Ну и остальное за свои деньги. Зато есть вредители, кто ничего не делает и только вредит. Неужели невидно по ним, что они вредители? Почему мы все знаем эти лица и они до сих пор на своих местах?
показати весь коментар
25.05.2022 23:56 Відповісти
та нікого він не розстрілював, він скорше за все не вірив, в таку подлятину, хоча люди казали, так і Зеленський не вірив, а люди волали.
показати весь коментар
26.05.2022 01:36 Відповісти
Рятують інтереси не росії, а свої.
показати весь коментар
26.05.2022 00:00 Відповісти
Просто старий пердун давнозавербований кацапами. Старий довбойоб.
показати весь коментар
26.05.2022 00:02 Відповісти
Так пусть старый пердун отдаст паРаше своё фамильное поместье - чтобы задобрить орков. Не?
показати весь коментар
26.05.2022 00:03 Відповісти
і то, най хоч запропонує.
показати весь коментар
26.05.2022 01:37 Відповісти
Ти вже врахував інтереси ***** випустивши кацапів з Криму. ************.
показати весь коментар
26.05.2022 00:04 Відповісти
Тут правда. Киссинджер, Итало, Кипр и *******-желают поторговать территорией Украины. Кормить крокодила людьми.
показати весь коментар
26.05.2022 00:09 Відповісти
показати весь коментар
26.05.2022 00:10 Відповісти
І правильно казав, бо такі як на війну б не пішли, а кризу спровокували б ще раніше. Там де зеля лох, там він лох, але явно не в цьому випадку.
показати весь коментар
26.05.2022 00:24 Відповісти
Саме так, саме не в цьому випадку... А дозвольте запитати Вас, якщо ви вже признали, що "де він лох - там він лох". А чи зможете перелічити усі обставини, де він був не лох? І де він був?
показати весь коментар
26.05.2022 00:46 Відповісти
ага ***** ****** розумововідстале скажеш то померлим з ГОЛОДУ в Ірпіні і Бучі,****** стули
показати весь коментар
26.05.2022 03:01 Відповісти
Сьогодні дуже багато поганих новин. Мені одному здається , що почався переломний момент не на нашу користь. І зброю перестають давати не просто так?
Що Німеччина , що Ізраіль. Боюсь , що ще будуть новини не дуже хороші.

⚡️Израиль запретил поставлять Украине противотанковые ракеты Spike, произведенные в Германии по израильской лицензии.

Об этом сообщает портал Axios.
показати весь коментар
26.05.2022 00:22 Відповісти
Знакомый с передка в Луганской области позавчера говорил что все воюют без броников и касок, их просто нет, оружия нового нет, а сегодня пришла похоронка его родным...
Все таки подумала Европа и решила что им дешевле нас слить, чем бороться и терять для себя, выбрали самый простой вариант и самый стратегически провальный для себя. 80 лет назад тоже думали что Гитлер одной Австрией обойдется...
показати весь коментар
26.05.2022 00:35 Відповісти
А чого ж тоді Кулеба лаяв НАТО і возхваляв ЄС?
показати весь коментар
26.05.2022 04:20 Відповісти
простили Лаврова или Рашистыкупили с потрохами
показати весь коментар
26.05.2022 00:38 Відповісти
Почему "или"?
показати весь коментар
26.05.2022 01:17 Відповісти
Европа, ты хочешь сохранить лицо убийцам и насильникам в Буче?
Европа, ты хочешь сохранить лицо убийцам женщин и детей малайзийского Боинга?
У тебя что, кровь и деньги не пахнут?
показати весь коментар
26.05.2022 00:48 Відповісти
Кровь - она далеко. А деньги - вот они, родимые, рядышком. К ним уже принюхались.
показати весь коментар
26.05.2022 01:16 Відповісти
кремлядские наперсточники надеются объегорить весь мир, как объегорили всю рф. 22 года набивали карманы, вывозили триллионами, ныкали в панамские заначки на имена ролдугиных. Чтоб замылить глаза своим холопам делали вид что поднимают страну с колен. Самое масштабное ограбление в истории человечества. И надеются скрыть это в пыли войнушки на уничтожение другой страны. Потом все недостачи в кассе будут списывать на проклятый запад, кивать туда - мол, это не мы, была война, мы защищались, мы были в кольце врагов, нас обокрали. Какие все таки они мрази эти кремлядские наперсточники. И какие мрази на том же западе, им подыгрывающие, пытающиеся спасти этим кремлевским наперсточникам лица. Позорная эпоха, позорное поколение решал, коррупционеров, казнокрадов и отступников.
показати весь коментар
26.05.2022 00:58 Відповісти
Это уже называется не "объегорить", а "объежопить".
показати весь коментар
26.05.2022 01:14 Відповісти
якби ракети летіли в європу то маюуть теж казали б що треба все мирно і не можна стріляти ворогу у відповідь
показати весь коментар
26.05.2022 01:49 Відповісти
мене також дивує, чому ніхто не хотів врахувати інтереси гітлера? потрібно було враховувати інтереси гітлера!!! чому ми знищили нацистську німеччину?
показати весь коментар
26.05.2022 02:02 Відповісти
У украины очень слабая позиция - позиция выпрашивания.
Нужно находить рычаги давления, иначе наши интересы никто не учтет.
Турция и НАТО тому пример.
показати весь коментар
26.05.2022 05:52 Відповісти
Так это ж и есть зелёный ментал колониальной провинции рашки... когда ЗАпад говорит "Будем воевать, пока всё не отобьём украинское да ещё сделаем рашку неспособной в будущем что-то такое усраивать " - зеленский (речь в Давосе) добавляет "давайте остановим войну на 24.02 ... а потом будем выпрашивать...
показати весь коментар
26.05.2022 12:16 Відповісти
Венгры тоже очень хотят, чтобы их убвалии насиловали как в 1956г
показати весь коментар
26.05.2022 06:45 Відповісти
давайте разобьем и разрушим всю украину и убьем всех мужчин
показати весь коментар
26.05.2022 07:25 Відповісти
До сих пор перед глазами стоит сцена как клоун бегал по фонтану в Мариуполе.
Добегался, ни мариуполя, ни людей, ни фонтана уже нет.
Вот что значит выбрать дурака президентом. Очень высокая цена.
показати весь коментар
26.05.2022 08:24 Відповісти
"Хоч би що робила російська держава, знаходиться хтось, хто каже: давайте врахуємо її інтереси. - "зе" , сам на себе вказує ,на українського "зе" вказує.Коли вказівний палець вказує на когось ,три інші вказують на самого себе.
показати весь коментар
26.05.2022 10:02 Відповісти
"Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: "Давайте учтем его интересы", и сойдёмся где-нибудь на середине .Зеленский.
показати весь коментар
26.05.2022 12:13 Відповісти
 
 