Поліція Київщини затримала групу мародерів під час крадіжки пального із покинутих АЗС. ВIДЕО

Правоохоронці викрили трьох зловмисників із селища Глеваха, які обкрадали місцеві АЗС, що залишились без нагляду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Під час чергової крадіжки мародерів затримала поліція. Наразі встановлено, що затримані здійснили щонайменше 4 крадіжки пального.

Зловмисників вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. Групу вдалося задокументувати завдяки ефективній взаємодії поліцейських Васильківщини та Фастівщини.

За фактами "мародерства", а також незаконного зберігання наркотичних речовин слідчі розпочали досудові розслідування.

Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

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