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Поліція Київщини затримала групу мародерів під час крадіжки пального із покинутих АЗС. ВIДЕО

Правоохоронці викрили трьох зловмисників із селища Глеваха, які обкрадали місцеві АЗС, що залишились без нагляду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Під час чергової крадіжки мародерів затримала поліція. Наразі встановлено, що затримані здійснили щонайменше 4 крадіжки пального.

Зловмисників вже помістили до ізолятора тимчасового тримання. Групу вдалося задокументувати завдяки ефективній взаємодії поліцейських Васильківщини та Фастівщини.

За фактами "мародерства", а також незаконного зберігання наркотичних речовин слідчі розпочали досудові розслідування.

Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці будинку на Софіївській Борщагівці поблизу Києва затримали мародера. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

Київська область (4025) мародерство (339) паливо (892)


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Топ коментарі
+5
А де ж ростріл за мародерство за умовами воєнного стану?
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26.05.2022 02:17
+3
Заколебали эти боты
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26.05.2022 02:32
+3
а почему государство не забрало топливо на нужды армии?
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26.05.2022 07:38
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Смотреть нужно за своим имуществом. (с) Жорж Милославский
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26.05.2022 01:59 Відповісти
а чого це сізо, 8 років, віддайте їх безугловій.
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26.05.2022 01:59 Відповісти
А чого лише в Кременчузі. В Рівному сьогодні мер Третяк знову собі і любим друзям буде премії виписувати бо, як каже, працює 24/7. Хоча, окрім боротьби з наливайками на камеру, більше ніде не помічений. Кому війна, а кому мати рідна.
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26.05.2022 08:16 Відповісти
Вину визнаєшь? Виизнааю))) На передовую этих сук!
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26.05.2022 02:07 Відповісти
А де ж ростріл за мародерство за умовами воєнного стану?
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26.05.2022 02:17 Відповісти
Зелёные мрази у нас страну и будущее украли. Так им хоть по 8 дадут?? Вопрос риторический
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26.05.2022 02:17 Відповісти
Заколебали эти боты
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26.05.2022 02:32 Відповісти
у тебя диван забрали?
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26.05.2022 07:37 Відповісти
От і згодився би "розстрільний" закон.
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26.05.2022 06:55 Відповісти
а почему государство не забрало топливо на нужды армии?
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26.05.2022 07:38 Відповісти
РАБОТЫ НЕТ. Денег НЕТ. Люди вынуждены ВЫЖИВАТЬ
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26.05.2022 07:44 Відповісти
А пити алкоголь є защо ( це доповнення.)
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26.05.2022 07:59 Відповісти
Тільки пенсіонерів не розстрілюйте за крадіжку буханки хліба в магазині
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26.05.2022 07:45 Відповісти
такое оно военное положение по украински.
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26.05.2022 07:49 Відповісти
Если имущество никому,в том числе государству не нужно, кто то подобрал - с какого перепугу это "крадижка"?
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26.05.2022 08:37 Відповісти
 
 