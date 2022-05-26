Закінчення війни повинно одразу відкрити ворота для нового "плану Маршалла" для України, - Яценюк. ВIДЕО

Армію РФ слід відрізати від газових і нафтових доларів, а державні та приватні російській активи - конфіскувати. Інакше війна на виснаження буде лише на користі РФ.

Таку думку голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк висловив під час онлайн-дискусії КБФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Без вирішення питання конфіскації державних і приватних російських активів та відрізання російської військової машини від газових і нафтових доларів, - ця війна на виснаження буде тільки на користь РФ", - підкреслив Яценюк.

Він наголосив, що внаслідок російської військової агресії ми тимчасово втратили 20% української території, третину металургії та 40% врожаю зернових та значну частину інфраструктури, а ключове - це втрати людського потенціалу.

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Голова КБФ підкреслив, що, за даними соцопитувань, найбільше зараз людей турбує втрата роботи, цим переймається кожен третій українець: "Друге – це ліки. Третє – пальне. Четверте – житло".

Тож ключове питання на сьогодні, наголосив Яценюк, - це виплата заробітних плат: "Невиконання бюджету - 25%, а тенденція ця буде нарощуватися, і щомісяця 5-7 мільярдів доларів необхідно на фінансування дефіциту бюджету. Тож іншого шляху, ніж отримувати пряму допомогу від США і ЄС, у нас не існує на даний момент".

При цьому він зазначив, що 18 млрд долларів, наданих США і ЄС на покриття поточних витрат державного бюджету, зараз вистачає на наступні 3 місяці: "Неможливо виграти війну, не маючи поточного фінансування. Не фінансувати армію зараз - це вже поразка. Тому для нас ключове - це постійне отримання фінансової допомоги для підтримки української економіки і українського фінансового сектора".

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За його словами, обсяг державного боргу вже сягає 97 мільярдів доларів: "Закликаю вкотре уряд України. У вас немає іншого шляху, як негайно почати реструктуризацію, метою якої є списання боргових зобов’язань. Ми не витягнемо це. Ми не повернемо ці кредити, принаймні у короткостроковій і середньостроковій перспективі. Мова може йти тільки про гранти".

Щодо можливості експорту, він наголосив, що іншого шляху, ніж розблокувати порти, не існує: "Ключове завдання зараз для світового співтовариства - розблокувати портову інфраструктуру. І тут ООН нарешті повинна прокинутися і хоча би щось зробити. Це повинен бути перший крок. Тому що, не розпочавши експорт, ми не будемо мати валютної виручки. Не маючи валютної виручки, ми не зможемо в тому числі балансувати українську економіку".

Експорт важливий і для того, щоб девальвація гривні мала помірні темпи, зазначив він.

Яценюк також наголосив, що, за прогнозами, до кінця року темпи росту цін будуть близько 20%: "Це ще хороший сценарій. Тому що ми не враховуємо те, яка буде тенденція, в першу чергу на світове продовольство. Ми не враховуємо обсяги імпортованої інфляції".

Щодо пального, іншого шляху для компенсації неймовірного дефіциту пального, ніж імпорт, не існує, наголосив він: "Тут логістика повинна бути питанням номер один. Танки ж треба чимось заправляти, не тільки машини".

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Стосовно "плану Маршалла" для України, Яценюк підкреслив, що ключовим запитанням є, коли і як закінчиться війна.

"Закінчення війни повинно зразу відкрити ворота для нового "плану Маршалла"", - наголосив він, підкресливши, що в ньому мають взяти участь США, ЄС, країни G7, міжнародні фінансові інститути та "інші партнери вільного світу, які готові допомагати Україні".

Він підкреслив необхідність конфіскації російських активів і направлення їх для допомоги Україні: "Не вирішивши питання конфіскації російських активів, як державних, так і приватних, та відрізання російської військової машини від газових і нафтових доларів, - ця війна на виснаження буде тільки на користь РФ".

Крім того, наголосив Яценюк, частиною "плану Маршалла" повинен стати bailout: "Це повинна бути пряма допомога українській економіці, починаючи з великого бізнесу і закінчуючи малим".

"Українська перемога повинна бути забезпечена фінансовим ресурсом, потужною українською армією і озброєнням, сильними інститутами всередині країни і тим рівнем підтримки, який сьогодні є з боку Заходу. І цей рівень підтримки не може зменшитися ні на йоту, а тільки збільшуватися", - наголосив Яценюк.