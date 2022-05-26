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Новини Відео Війна
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Закінчення війни повинно одразу відкрити ворота для нового "плану Маршалла" для України, - Яценюк. ВIДЕО

Армію РФ слід відрізати від газових і нафтових доларів, а державні та приватні російській активи - конфіскувати. Інакше війна на виснаження буде лише на користі РФ.

Таку думку голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України у 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк висловив під час онлайн-дискусії КБФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Без вирішення питання конфіскації державних і приватних російських активів та відрізання російської військової машини від газових і нафтових доларів, - ця війна на виснаження буде тільки на користь РФ", - підкреслив Яценюк.

Він наголосив, що внаслідок російської військової агресії ми тимчасово втратили 20% української території, третину металургії та 40% врожаю зернових та значну частину інфраструктури, а ключове - це втрати людського потенціалу.

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Голова КБФ підкреслив, що, за даними соцопитувань, найбільше зараз людей турбує втрата роботи, цим переймається кожен третій українець: "Друге – це ліки. Третє – пальне. Четверте – житло".

Тож ключове питання на сьогодні, наголосив Яценюк, - це виплата заробітних плат: "Невиконання бюджету - 25%, а тенденція ця буде нарощуватися, і щомісяця 5-7 мільярдів доларів необхідно на фінансування дефіциту бюджету. Тож іншого шляху, ніж отримувати пряму допомогу від США і ЄС, у нас не існує на даний момент".

При цьому він зазначив, що 18 млрд долларів, наданих США і ЄС на покриття поточних витрат державного бюджету, зараз вистачає на наступні 3 місяці: "Неможливо виграти війну, не маючи поточного фінансування. Не фінансувати армію зараз - це вже поразка. Тому для нас ключове - це постійне отримання фінансової допомоги для підтримки української економіки і українського фінансового сектора".

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За його словами, обсяг державного боргу вже сягає 97 мільярдів доларів: "Закликаю вкотре уряд України. У вас немає іншого шляху, як негайно почати реструктуризацію, метою якої є списання боргових зобов’язань. Ми не витягнемо це. Ми не повернемо ці кредити, принаймні у короткостроковій і середньостроковій перспективі. Мова може йти тільки про гранти".

Щодо можливості експорту, він наголосив, що іншого шляху, ніж розблокувати порти, не існує: "Ключове завдання зараз для світового співтовариства - розблокувати портову інфраструктуру. І тут ООН нарешті повинна прокинутися і хоча би щось зробити. Це повинен бути перший крок. Тому що, не розпочавши експорт, ми не будемо мати валютної виручки. Не маючи валютної виручки, ми не зможемо в тому числі балансувати українську економіку".

Експорт важливий і для того, щоб девальвація гривні мала помірні темпи, зазначив він.

Яценюк також наголосив, що, за прогнозами, до кінця року темпи росту цін будуть близько 20%: "Це ще хороший сценарій. Тому що ми не враховуємо те, яка буде тенденція, в першу чергу на світове продовольство. Ми не враховуємо обсяги імпортованої інфляції".

Щодо пального, іншого шляху для компенсації неймовірного дефіциту пального, ніж імпорт, не існує, наголосив він: "Тут логістика повинна бути питанням номер один. Танки ж треба чимось заправляти, не тільки машини".

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Стосовно "плану Маршалла" для України, Яценюк підкреслив, що ключовим запитанням є, коли і як закінчиться війна.

"Закінчення війни повинно зразу відкрити ворота для нового "плану Маршалла"", - наголосив він, підкресливши, що в ньому мають взяти участь США, ЄС, країни G7, міжнародні фінансові інститути та "інші партнери вільного світу, які готові допомагати Україні".

Він підкреслив необхідність конфіскації російських активів і направлення їх для допомоги Україні: "Не вирішивши питання конфіскації російських активів, як державних, так і приватних, та відрізання російської військової машини від газових і нафтових доларів, - ця війна на виснаження буде тільки на користь РФ".

Крім того, наголосив Яценюк, частиною "плану Маршалла" повинен стати bailout: "Це повинна бути пряма допомога українській економіці, починаючи з великого бізнесу і закінчуючи малим".

"Українська перемога повинна бути забезпечена фінансовим ресурсом, потужною українською армією і озброєнням, сильними інститутами всередині країни і тим рівнем підтримки, який сьогодні є з боку Заходу. І цей рівень підтримки не може зменшитися ні на йоту, а тільки збільшуватися", - наголосив Яценюк.

Автор: 

допомога (8345) Яценюк Арсеній (2570) Київський безпековий форум (160)


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Топ коментарі
+11
Не буде ніякого плану. Хто буде вкладати кошти у державу, в якій може розпочатися знов війна тільки через хворого фюрера. В державі, де корупція на всіх рівнях. Де самі люди не проти такої ситуації. "Так легше" І що відновлювати? Маріуполь? Волноваху? Лисичанськ? Там української влади не буде вже десятиліттями. Кацапи доягли своїх завдань мінімум. Не вдалося захопити із наскоку, то вони в хлам зруйнували економіку. А важку промисловість, природні ресурси ( вугілля, сіль і т.д.) просто забрали. А після зупинки актвної фази війни більша половина європейців побіжить знімати санкції і відновлювати економіку мордору. Тому перестаньте ви цими Маршалами розкидатися.
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26.05.2022 10:51
+9
заіпали. вони вже відновлюють. Самі ще не знають шо - а вже слина тече аж по колінам від думки, скільки можна заробити
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26.05.2022 10:28
+9
Яценюк, де ж та стіна між Україною і Росією(стіна Яценюка) на яку було з бюджета витрачено 2.5 мілліардів гривен?
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26.05.2022 10:29
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26.05.2022 10:17 Відповісти
Всі колишні урядовці різко стають такими вумними аж страшно )))
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26.05.2022 10:24 Відповісти
Из уст Яценюка намного больше правильных и толковых предложений исходило и исходит,чем от представителей предыдущей властии тем паче от нынешней на протяжении 3-х лет.
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26.05.2022 10:55 Відповісти
Та вони всі красиво щебечуть. Тільки чомусь люди біднішають а вони збагачуються.
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26.05.2022 18:06 Відповісти
Кажуть війна на роки... І хто ж буде нас фінансувати по 6 млрд на місяць? І це лише фінансова допомога, без військової. І на скільки я розумію все це кредити хай і під малі відсотки. А кацапам щодня справно відправляють по мільярду за газ і нафту.
Стосовно плану Маршала, то я б порекомендував прочитати в чому саме його суть хоча б у вікіпедії. І в чому був зиск для всіх його учасників. Щось ніде я не знаходив планів по створенню нових високотехнологічних підприємств, поставок точного обладнання для них і ТД як це було в ФРН після війни. Кругом кажуть, що нам мають гроші. Щоб що?
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26.05.2022 10:27 Відповісти
заіпали. вони вже відновлюють. Самі ще не знають шо - а вже слина тече аж по колінам від думки, скільки можна заробити
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26.05.2022 10:28 Відповісти
Яценюк, де ж та стіна між Україною і Росією(стіна Яценюка) на яку було з бюджета витрачено 2.5 мілліардів гривен?
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26.05.2022 10:29 Відповісти
Де стіна

гнидо?
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26.05.2022 10:36 Відповісти
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26.05.2022 10:39 Відповісти
там же, где *посмотреть в глаза путлеру*.А это принесло Украине больше вреда чем стена.Приоритетность вопросов в явной диспропорции.А об экономических вопросах сравнивать нынешнюю власть с Яценюком,это день и ночь.Экономика- это фундамент любого общества,а политика должна обеспечивать динамику её роста.Во время войны я поддерживаю Зеленского,а вот после нашей победы с его политикой.убеждён, мы ещё долго будем жить не по европейским меркам,даже формально встав членом ЕС.У 95% слуг и его *лехтората* до мозга костей совковое видение и исполнение на практике.
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26.05.2022 11:15 Відповісти
Э не,дорогуша,окончание войны,потом выборы и только потом маршал,через грязные ручки бывшего помощника сивковича и ему подобных не должен пройти не один цент,хватит,перед войной они закупали не вооружение для армии,а крузаки для жирных верхрадовцев,этого не должно повторится.
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26.05.2022 10:39 Відповісти
После победы на деле,а не с уст власти,обязательны демакритичские выборы. А на первом этапе Украине без плана Матшала не обойтись.А для поднятия экономики надо время,чтобы на Украине выпускался товар. Без существенных реформ это сделать крайне сложно с нынешней властью,бывшими совками и всеми жуликами,проходимцами и ворами.
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26.05.2022 11:32 Відповісти
Яценюк и Лешек Бальцерович спасли Украину от дефолта...2014-15гг.,...сегодня Дефолт навис над рабZeей...
Хотя Украине от єтого ни холодно...ни жарко...
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26.05.2022 10:48 Відповісти
Не буде ніякого плану. Хто буде вкладати кошти у державу, в якій може розпочатися знов війна тільки через хворого фюрера. В державі, де корупція на всіх рівнях. Де самі люди не проти такої ситуації. "Так легше" І що відновлювати? Маріуполь? Волноваху? Лисичанськ? Там української влади не буде вже десятиліттями. Кацапи доягли своїх завдань мінімум. Не вдалося захопити із наскоку, то вони в хлам зруйнували економіку. А важку промисловість, природні ресурси ( вугілля, сіль і т.д.) просто забрали. А після зупинки актвної фази війни більша половина європейців побіжить знімати санкції і відновлювати економіку мордору. Тому перестаньте ви цими Маршалами розкидатися.
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26.05.2022 10:51 Відповісти
Ну как то так. Раз началась возня с переговорами о мире со сдачей территорий, значит ТАМ уже всё порешали. Как говаривал старик Аль Капоне, а он дураком не был "Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной!"
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26.05.2022 11:04 Відповісти
уже очередь выстроилась на распил денег от "плана Маршала".
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26.05.2022 10:54 Відповісти
на востоке и юге будет война, а они уже будут пилить и пилить.
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26.05.2022 11:14 Відповісти
Сеня, уже никто не спрашивает -где стена, ты хотя бы скажи -где ТЫ? "План Маршалла", наверное аромат больших денег почуяли раз повыползали, вон юлька уже косой во всю машет, теперь сеня, того гляди скоро парубий нарисуется со своим видением распила бабла!
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26.05.2022 10:57 Відповісти
Я знову буду будувати стіну...
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26.05.2022 10:58 Відповісти
стену строить кролику не давать
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26.05.2022 10:58 Відповісти
за те бабки, которые сеня угрохал в стену из сетки рабица, можно было б укомплектовать 3-4 бригады новым вооружением.
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26.05.2022 11:00 Відповісти
кролег хочет ещ' что то построить
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26.05.2022 11:04 Відповісти
Где. О чём он бредит , сейчас здадут пол Украины, потом через 4-5 лет следующую половину . Ну может быть оставят Львов , Ивано-Франковск, Черновцы , Ужгород, . Где его провести, это план . Яценюк , где укреп район, где стена ????? Соотношение сил 1 к 20 не в нашу пользу , никаким оружием и не пахнет . 3 месяца пустых базаров о том что вот вот ! Коррупция процветает от низа до верха . Ну в Днепре тьфу, тьфу ,тьфу все норм . Сегодня пошёл новостной фон что Запорожье возьмут , он уже указ подписал жителям Херсонской и Запорожской обл , выдавать в упрощенной форме их паспорта . Ну ничего хорошего и в хорошее уже никто не верит . Куда бабки идут , один вопрос? Ты не представляешь сколько рекламы помоги армии , только за какой хрен ? У военных ничего нет , их одевают простые люди . Почему не государство ? И почему государство ещё и просит помочь ? Тем временем эпицентр набит брониками по 12 тыс ! С бензином полная жопа , его просто нет . Дефицит.
Ну после его ответа на петицию его ненавидят и проклинают но пока 50% я в их числе . Осталось 50% верующих но их все меньше . Настроение у всех кто не пенсионер , бежать и никогда больше не возвращаться. Думаю останется максимум 15 млн . Это то что пишет мой сосед по Украине Смысл ему врать ?????
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26.05.2022 11:11 Відповісти
Заборчик хочет опять строить, куля в лоба.
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26.05.2022 11:13 Відповісти
Не говорите "гоп" пока не перепрыгните............. Сеня! Положа руку на сердце, мы не знаем когда и на каких условиях закончится эта война....
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26.05.2022 11:40 Відповісти
меня уже за%бали новости с этим планом, тут возможно и Украины скоро нибудет, а они какие планы обсужают долба@бы
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26.05.2022 11:43 Відповісти
Дехто вже з веееликою ложкою стоїть і жде! А от хер вам на цей раз що вигорить!
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26.05.2022 12:09 Відповісти
Сеня, а шо там Юля? И твоя стена, как она, сдержала московитов?
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26.05.2022 12:14 Відповісти
Яценюк экономист...в отличие от зеленобыдла..
Дятлы вы тупорылые...
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26.05.2022 12:48 Відповісти
Гетманцев и К * вас опустят ниже плинтуса...
Всему свое время...буде вам и Стена и танки Абрамс...
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26.05.2022 12:51 Відповісти
А червоний маркер? на лобі хрестик намалювати,а то все куля ......
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26.05.2022 14:13 Відповісти
План Маршалла сам по себе ничего не гарантирует. ФРГ и Япония получали финансовую помощь, и Ирак и Афганистан тоже получали финансовую помощь. Почувствуйте разницу. Под план Маршалла нужны толковые экономисты и толковое законодательство. Ни того, ни другого в Украине после развала СССР так и не появилось. Все, что сейчас обсуждается, сводится к одному - получить деньги от Запада и купить на них волшебную палочку...
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26.05.2022 14:15 Відповісти
У Сені гроші в тумбочці закінчились )))
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26.05.2022 18:30 Відповісти
 
 