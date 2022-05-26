СБУ повідомила про підозру голові окупаційної адміністрації Запорізької області екс-регіоналу Балицькому. ВIДЕО

Колишньому нардепу-регіоналу Євгену Балицькому, який у 2020 році був обраний депутатом Запорізької обласної ради від "Опозиційного блоку", який очолив російську окупаційну адміністрацію на захопленій частині Запорізької області, повідомили про підозру.

Про це повідомляють у СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Євген Балицький не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області.

Зрадник публічно критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги 9 травня. Він також видав так зване розпорядження "О временной организации общественного порядка", яке зобов’язувало мешканців регіону сформувати "громадські загони", які мали слідкувати, аби не було проявів антиросійської діяльності", - зазначають у СБУ.

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Наразі псевдогубернатору за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.