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СБУ повідомила про підозру голові окупаційної адміністрації Запорізької області екс-регіоналу Балицькому. ВIДЕО

Колишньому нардепу-регіоналу Євгену Балицькому, який у 2020 році був обраний депутатом Запорізької обласної ради від "Опозиційного блоку", який очолив російську окупаційну адміністрацію на захопленій частині Запорізької області, повідомили про підозру.

Про це повідомляють у СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Євген Балицький не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області.

Зрадник публічно критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги 9 травня. Він також видав так зване розпорядження "О временной организации общественного порядка", яке зобов’язувало мешканців регіону сформувати "громадські загони", які мали слідкувати, аби не було проявів антиросійської діяльності", - зазначають у СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутату Маріупольської міськради повідомлено про підозру в державні зраді, - Офіс ГПУ

Наразі псевдогубернатору за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора оголошено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України - добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, а саме в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ (12818) Запорізька область (3605) державна зрада (1686)


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Топ коментарі
+13
5-10 лет за госизмену и пособничество оккупанту это просто смешно .Даже цивилизованная Европа с пособниками нацистской Германии куда жёстче обходились .Французы в частности своих коллаборантов прилюдно вешали ,а украинское наказание курам на смех
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26.05.2022 11:05
+11
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26.05.2022 11:16
+8
А там какой срок не напиши-"до фонаря". Таких надо физически устранять.
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26.05.2022 11:10
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Нарешті наважились.
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26.05.2022 11:01 Відповісти
Оте лайно Балицький, що лазило по всіх ефірах і розповідало про утиски русько-язичних і великі духовні скрепи. А фактично це все зрадники, агентура КДБ-ФСБ. Для таких міра покарання у військовий час може бути тільки одна - найвища, а чи ногами догори, чи без голови, то вже як на місці українці присуд кари застосують.
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26.05.2022 11:56 Відповісти
ложил он на импотентное сбу
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26.05.2022 11:02 Відповісти
Вчи мову сєпар
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26.05.2022 11:19 Відповісти
Таки клав. 😊 Б можу закласти я, що колаборант як працював, так і продовжу працювати в окупаційній адміністрації. Таким не підозру потрібно висувати, а висилати чорну мітку і кілера з РПГ.
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26.05.2022 11:41 Відповісти
Тью, это даже не спортивная рыбалка что поддержал и выпустил. Ну теперь пусть ДБР едут задерживать. А то как укр обронку они могут слить что после них розбомбили придприятие где делали Стугну, а в тыл врага чё слабо?!
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26.05.2022 11:04 Відповісти
5-10 лет за госизмену и пособничество оккупанту это просто смешно .Даже цивилизованная Европа с пособниками нацистской Германии куда жёстче обходились .Французы в частности своих коллаборантов прилюдно вешали ,а украинское наказание курам на смех
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26.05.2022 11:05 Відповісти
А там какой срок не напиши-"до фонаря". Таких надо физически устранять.
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26.05.2022 11:10 Відповісти
Швейцарцы вешали просто сторонников немецкого мира.
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26.05.2022 11:16 Відповісти
У повоєнній Норвегії колаборантів теж страчували. Мо тому, вона сьогодні така процвітаюча?
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26.05.2022 11:30 Відповісти
Почекай, підпілля працює, мер Єнергодара свідок
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26.05.2022 12:56 Відповісти
І що??? А ліквідувати зрадника,нє? Бо то ж не наші методи. Нехай йому стане соромно.
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26.05.2022 11:13 Відповісти
почему такие подонки прислуживают оркам?вероятно уверены что наказания не будет.
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26.05.2022 11:13 Відповісти
А то раньше не знали кто и что...
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26.05.2022 11:13 Відповісти
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26.05.2022 11:16 Відповісти
Думаю, що після перемоги воно буде сидіти в зраді, бо воно ж недоторканне, ще й зарплату виплатять повністю + оздоровчі
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26.05.2022 11:29 Відповісти
він ж довший час з прямого не вилазив а де шахов ?
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26.05.2022 11:33 Відповісти
Підозра? Яку будуть розглядати місяцями, потім роками розслідувати... Куля в лоб - і все розслідування...
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26.05.2022 11:38 Відповісти
В задницю запхайте свої 5-10 років!
Ніколи не наведем порядку в Україні із зрадою до того часу доки таких балицьких не будемо розстрілювать!
А Рабинович, Мураєв, Шуфрич і СО не зрадники?
Захищають Україну із зброєю?
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26.05.2022 11:43 Відповісти
І цю мерзоту зараз пригріває під своїм боком пан зезелене лайно. Щоб мати нову , карманну партію
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26.05.2022 11:58 Відповісти
Чергове підтвердження того, що в країні служби безпеки нема, є лише жалюгідні холуї які звикли " працювати" виключно на замовлення, і це з такими повноваженнями і ресурсами, іншими словами у цій нікчемній канторі все залишилося без змін, безпека країни взагалі не в пріоритетах.
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26.05.2022 12:14 Відповісти
Його треба було заарештувати ще до війни,всім відомо що це ворог колоборант ,зараз він на окупованій територіі ,тому треба діяти на випередження багато колоборантів всім відомих живуть в Києві та інших містах ,тому не чекайте коли вони будуть за межами Украіни .
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26.05.2022 12:30 Відповісти
А как там поживает Штепа? Все там же, в Славянске ждет своих? Или уже получила временное убежище в Германии?
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26.05.2022 12:40 Відповісти
Из любого предательства, измены, перехода на службу врагу торчат все те же уши продажных ублюдков рыгов.
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26.05.2022 12:39 Відповісти
Не только рыгов. В 2019 после прихода во власть Зеленского и СН возвратились во власть и Портнов - друг Бени, и сам Беня, и Ренат Кузьмин (агент ФСБ, скрывался с 2014 в РФ), и Демченко - работал на уничтожение украинской военной разведки и всю жизнь на россию, и сынок ГРУ-шника из москвы Ермак, проталкивающий во власть нужных для РФ людей.
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26.05.2022 19:49 Відповісти
Ну по сравнению с аферистом Васей грицаком сейчас хоть какой то результат пошёл.
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26.05.2022 20:22 Відповісти
Сподіватимемося, що місцеві партизани завалять цю жирну свиню -Балицького.
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26.05.2022 15:19 Відповісти
 
 